КОЛХИДА
КОЛХИДА (греч. Κολχίς, груз. Эгриси) - колхидское царство, древнее государство на территории современной Западной Грузии, в основном в границах Колхидской низменности.
Сформировалось к началу VI века до нашей эры на базе сильного племенного союза Кулха (Колха). Сведения о политическом устройстве Колхидского царства, его хозяйственной жизни содержатся в трудах античных историков (Геродота, Ксенофонта, Страбона). Археологические памятники, связанные с государством Колхида, выделяют в одну из позднеколхидских культур (смотри в статье Колхидская культура). Политическим центром Колхиды была Айа (Айя, Эя; ныне Кутаиси). Восточнопричерноморские греческие колонии Фасис, Гиенос, Диоскурия и другие сыграли важную роль в развитии торгово-экономических связей Колхиды с античным миром. Через них в Западную Грузию ввозились предметы роскоши (в том числе чернолаковая посуда), вино, оливковое масло. Во внутренних районах Колхиды существовали местные поселения городского типа. Об интенсивных торговых сношениях с Северным Причерноморьем свидетельствуют также находки серебряных монет местной чеканки - «колхидок».
Колхидой правили цари из династии Айэтидов (название по имени первого царя - Айэта). Привилегированное сословие Колхиды составляли знать и жрецы. Население было объединено в сельские общины, внутри которых шёл процесс социальной дифференциации. Использовался также труд рабов. Согласно археологическим данным, орудия труда изготовлялись из железа, ведущей отраслью хозяйства было земледелие, в качестве тягловой силы использовались быки. Возделывались зерновые культуры, лён и конопля. Наряду с земледелием жители Колхиды занимались скотоводством (разводили крупный и мелкий рогатый скот), пчеловодством, рыболовством. Развивалось садоводство и виноградарство. Высокого уровня мастерства достигли ремёсла (гончарное, ювелирное, обработка металла, деревообработка, обработка льна).
В конце VI - 1-й половине V веках до нашей эры Колхида находилась в зависимости от Ахеменидов государства. Помимо «добровольных приношений» Ахеменидам, Колхидское царство также приняло на себя обязательства выставлять в случае необходимости вспомогательное войско. В конце IV века до нашей эры правитель Колхиды Куджи был союзником иберийского царя Фарнаваза в его борьбе за объединение грузинских земель. После возникновения государства Иберия (рубеж IV-III веков до нашей эры) Колхидское царство подпало под его власть, образовав отдельное эриставство. В правление Митридата VI Евпатора (111-63 годы до нашей эры) Колхида была подчинена Понтийским царством. В I веке до нашей эры в результате разгрома Понтийского царства войсками Помпея в Колхиде было установлено прямое римское правление, в прибрежных городах Восточного Причерноморья размещены римские гарнизоны. С утратой Колхидой собственной государственности началось проникновение на её территорию горских племён Северной Колхиды и Северного Кавказа. Гегемония в Юго-Восточном Причерноморье перешла к чанскому племени лазов, ставшему во главе созданного им крупного объединения - Лазского царства (смотри Лазика).