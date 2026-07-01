КОЛХИДА

КОЛХИДА (греч. Κολχίς, груз. Эг­ри­си) - кол­хид­ское цар­ст­во, древ­нее государство на тер­ри­то­рии современной Западной Гру­зии, в основном в гра­ни­цах Кол­хид­ской низ­мен­но­сти.

Сфор­ми­ро­ва­лось к началу VI века до нашей эры на ба­зе силь­но­го пле­мен­но­го сою­за Кул­ха ( Кол­ха ). Све­де­ния о по­ли­тическом уст­рой­стве Кол­хид­ско­го цар­ст­ва, его хо­зяйственной жиз­ни со­дер­жат­ся в тру­дах ан­тич­ных ис­то­ри­ков (Ге­ро­до­та, Ксе­но­фон­та, Стра­бо­на). Ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки, свя­зан­ные с государством Колхида, вы­де­ля­ют в од­ну из позд­не­кол­хид­ских куль­тур (смотри в статье Кол­хид­ская куль­ту­ра). По­ли­тическим цен­тром Колхиды бы­ла Айа (Айя, Эя; ны­не Ку­таи­си). Вос­точ­но­при­чер­но­мор­ские греческие ко­ло­нии Фа­сис, Гие­нос, Дио­ску­рия и другие сыг­ра­ли важ­ную роль в раз­ви­тии тор­го­во-эко­но­мических свя­зей Колхиды с ан­тич­ным ми­ром. Че­рез них в Западную Гру­зию вво­зи­лись пред­ме­ты рос­ко­ши (в том числе чер­но­ла­ко­вая по­су­да), ви­но, олив­ко­вое мас­ло. Во внутренних рай­онах Колхиды су­ще­ст­во­ва­ли ме­ст­ные по­се­ле­ния городского ти­па. Об ин­тен­сив­ных тор­го­вых сно­ше­ни­ях с Северным При­чер­но­морь­ем сви­де­тель­ст­ву­ют так­же на­ход­ки се­реб­ря­ных мо­нет ме­ст­ной че­кан­ки - «кол­хи­док».

Колхидой пра­ви­ли ца­ри из ди­на­стии Ай­э­ти­дов (название по име­ни пер­во­го ца­ря - Ай­э­та). При­ви­ле­ги­рованное со­сло­вие Колхиды со­став­ля­ли знать и жре­цы. На­се­ле­ние бы­ло объ­еди­не­но в сель­ские об­щи­ны, внут­ри ко­то­рых шёл про­цесс со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции. Ис­поль­зо­вал­ся так­же труд ра­бов. Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, ору­дия тру­да из­го­тов­ля­лись из же­ле­за, ве­ду­щей от­рас­лью хо­зяй­ст­ва бы­ло зем­ле­де­лие, в ка­че­ст­ве тяг­ло­вой си­лы ис­поль­зо­ва­лись бы­ки. Воз­де­лы­ва­лись зер­но­вые куль­ту­ры, лён и ко­но­п­ля. На­ря­ду с зем­ле­де­ли­ем жи­те­ли Колхиды за­ни­ма­лись ско­то­вод­ст­вом (раз­во­ди­ли круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот), пче­ло­вод­ст­вом, ры­бо­лов­ст­вом. Раз­ви­ва­лось са­до­вод­ст­во и ви­но­гра­дар­ст­во. Вы­со­ко­го уров­ня мас­тер­ст­ва дос­тиг­ли ре­мёс­ла (гон­чар­ное, юве­лир­ное, об­ра­бот­ка ме­тал­ла, де­ре­во­об­ра­бот­ка, об­ра­бот­ка льна).

В конце VI - 1-й половине V веках до нашей эры Колхида на­хо­ди­лась в за­ви­си­мо­сти от Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва. По­ми­мо «доб­ро­воль­ных при­но­ше­ний» Ахе­ме­ни­дам, Кол­хид­ское цар­ст­во так­же при­ня­ло на се­бя обя­за­тель­ст­ва вы­став­лять в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти вспо­мо­гательное вой­ско. В конце IV века до нашей эры пра­ви­тель Колхиды Куд­жи был со­юз­ни­ком ибе­рий­ско­го ца­ря Фар­на­ва­за в его борь­бе за объ­е­ди­не­ние грузинских зе­мель. По­сле воз­ник­но­ве­ния государства Ибе­рия (ру­беж IV-III веков до нашей эры) Кол­хид­ское цар­ст­во под­па­ло под его власть, об­ра­зо­вав отдельное эри­став­ст­во. В прав­ле­ние Мит­ри­да­та VI Ев­па­то­ра (111-63 годы до нашей эры) Колхида бы­ла под­чи­не­на Пон­тий­ским цар­ст­вом. В I веке до нашей эры в ре­зуль­та­те раз­гро­ма Пон­тий­ско­го цар­ст­ва вой­ска­ми Пом­пея в Колхиде бы­ло ус­та­нов­ле­но пря­мое римское прав­ле­ние, в при­бреж­ных го­ро­дах Восточного При­чер­но­мо­рья раз­ме­ще­ны римские гар­ни­зо­ны. С ут­ра­той Колхидой собственной го­су­дар­ст­вен­но­сти на­ча­лось про­ник­но­ве­ние на её тер­ри­то­рию гор­ских пле­мён Северной Кол­хи­ды и Северного Кав­ка­за. Ге­ге­мо­ния в Юго-Восточном При­чер­но­мо­рье пе­ре­шла к чан­ско­му пле­ме­ни ла­зов, став­ше­му во гла­ве соз­дан­но­го им круп­но­го объ­е­ди­не­ния - Лаз­ско­го цар­ст­ва (смотри Ла­зи­ка ).

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