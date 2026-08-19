КОЛЬГА Геннадий Иванович

Родился 05.01.1959. Окончил исторический факультет Ставропольского государственного университет (СГУ) в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Роль НСДАП в формировании политической системы «третьего рейха (СГУ, 1998).

В настоящее время доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ямальского нефтегазового института - филиала Тюменского государственного нефтегазового университета

Учитель : Аникеев А.А.

Область интересов : История третьего рейха.

Сочинения : Роль НСДАП в формирвоании политического режима в Германии. 1933-1939 гг. // Вестник Ставропол. гос. ун-та. 1997. № 9;

Проблемы идеологии и национал-социализма в современной литературе // Актуальные проблемы историографии и методологии истории: Сб. науч. тр. Ставрополь, 1997;

Психология и психотехника национал-социализма // Вестник Ставроп. гос. ун-та, 1998, № 15;

Роль НСЛАП в разрушении Веймарской республики // Веймар-Бонн. Опыт двух германских демократий в современная Россия. М., 1998;

НСДАП: идеология, структура и функции. Ставрополь, 2000 (в соавт.).