КОЛЕЙН ХЕНДРИК

КОЛЕЙН ХЕНДРИК - ни­дерландский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из фер­мер­ской се­мьи. В 1892 году окон­чил Во­енную ака­де­мию в Кам­пе­не. В 1892-1907 годах слу­жил в ко­ло­ни­аль­ных вой­сках в Ни­дерландской Ин­дии, уча­ст­во­вал в Ачех­ской вой­не. В 1914-1922 годах ди­рек­тор Ба­тав­ской неф­тя­ной ком­па­нии. В 1909-1911, 1922-1923 и 1929-1933 годах депутат ниж­ней па­ла­ты, в 1914-1920, 1926-1929 годах и с 1939 года депутат верх­ней па­ла­ты Ге­не­раль­ных шта­тов от Ан­ти­ре­во­лю­ци­он­ной пар­тии (АРП). В 1920 году сме­нил А. Кёй­пе­ра на по­сту ли­де­ра АРП, в 1922 году стал главным ре­дак­то­ром её партийного ор­га­на - газеты «Standaart».

В 1911-1913 годах во­енный министр, в 1923-1926 годах министр фи­нан­сов, в 1925-1926 и в 1933-1939 годах председатель Со­ве­та ми­ни­стров Ни­дер­лан­дов, в 1933-1937 годах так­же министр ко­ло­ний, в 1937-1939 годах министр по об­щим во­про­сам. С начала 1930-х годов в ус­ло­ви­ях ухуд­ше­ния эко­но­мического по­ло­же­ния Ни­дер­лан­дов вы­сту­пал за ис­поль­зо­ва­ние жё­ст­ких ме­то­дов государственного управ­ле­ния (так называемая по­лити­ка при­спо­соб­ле­ния) и стро­жай­шую эко­но­мию. По­сле ок­ку­па­ции Ни­дер­лан­дов гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей в 1940 году Колейн опуб­ли­ко­вал бро­шю­ру «На гра­ни­це двух ми­ров» («Op de grens van twee we­relden»), в ко­то­рой при­зы­вал при­знать ли­дер­ст­во Гер­ма­нии в Ев­ро­пе и сми­рить­ся с германским «но­вым по­ряд­ком». Вско­ре из­ме­нил по­зи­цию, под­дер­жал Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния.

В ию­не 1941 года ин­тер­ни­ро­ван ок­ку­пационными вла­стя­ми, до октября 1941 на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в Вал­кен­бур­ге (провинци Лим­бург), в октябре 1941 - мар­те 1942 годов - на при­ну­дительном по­се­ле­нии в Бер­ли­не, за­тем - в Иль­ме­нау (Тю­рин­гия).