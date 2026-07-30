КОЛЕТТ ГАБРИЕЛЬ СИДОНИ
КОЛЕТТ ГАБРИЕЛЬ СИДОНИ - французская писательница.
Из семьи офицера; детство провела в Бургундии. В 1893 году с мужем переехала в Париж. В 1906 году начала карьеру актрисы мюзик- холла. В 1914-1918 годах работала военным корреспондентом. Дебютировала циклом автобиографических романов «Клодина в школе» («Claudine à Pécole», 1900 год), «Клодина в Париже» («Claudine а̀ Paris», 1901 год), «Клодина замужем» («Claudine en ménage», 1902 год), «Клодина уходит» («Claudine s’en va», 1903 год).
Проза Колетт, испытавшая влияние О. де Бальзака, Г. де Мопассана, братьев Э. и Ж. де Гонкур, посвящена ироничному описанию жизни светской богемы, артистов, мелких буржуа: романы «Скиталица» («La vagabonde», 1910 год), «Изнанка мюзик-холла» («L’envers du music-hall», 1913 год), «Шери» («Chéri», 1920 год), «Конец Шери» («La fin de Chérie», 1926 год), «Кошка» («La chatte», 1933) и др. Автор воспоминаний, дневников, либретто, рассказов и др. Многие произведения Колетт экранизированы. Награждена орденом Почётного легиона (1928 год).
Сочинения:
Избранное. М., 1992;
Чистое и порочное: Романы, повести, эссе. М., 1994;
Ангел мой. Рождение дня. Вторая. Дуэт: [Романы]. М., 2004;
Romans, récits, souvenirs. P., 2004. Vol. 1–3.