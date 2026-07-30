КОЛЕТТ ГАБРИЕЛЬ СИДОНИ

КОЛЕТТ ГАБРИЕЛЬ СИДОНИ - французская пи­са­тель­ни­ца.

Из се­мьи офи­це­ра; дет­ст­во про­ве­ла в Бур­гун­дии. В 1893 году с му­жем пе­ре­еха­ла в Па­риж. В 1906 году на­ча­ла карь­е­ру ак­три­сы мю­зик- хол­ла. В 1914-1918 годах ра­бо­та­ла во­енным кор­рес­пон­ден­том. Де­бю­ти­ро­ва­ла цик­лом ав­то­био­гра­фических ро­ма­нов «Клодина в школе» («Claudine à Pécole», 1900 год), «Кло­ди­на в Па­ри­же» («Claudine а̀ Paris», 1901 год), «Кло­ди­на за­му­жем» («Claudine en mé­na­ge», 1902 год), «Кло­ди­на ухо­дит» («Clau­dine s’en va», 1903 год).

Про­за Колетт, ис­пы­тав­шая влия­ние О. де Баль­за­ка , Г. де Мо­пас­са­на, брать­ев Э. и Ж. де Гон­кур, по­свя­ще­на иро­нич­но­му опи­са­нию жиз­ни свет­ской бо­ге­мы, ар­ти­стов, мел­ких бур­жуа: ро­ма­ны «Ски­та­ли­ца» («La vaga­bon­de», 1910 год), «Из­нан­ка мю­зик-хол­ла» («L’en­vers du music-hall», 1913 год), «Ше­ри» («Chéri», 1920 год), «Ко­нец Ше­ри» («La fin de Ché­rie», 1926 год), «Кош­ка» («La chatte», 1933) и др. Ав­тор вос­по­ми­на­ний, днев­ни­ков, либ­рет­то , рас­ска­зов и др. Многие про­из­ве­де­ния Колетт эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны. На­гра­ж­де­на ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1928 год).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1992;

Чис­тое и по­роч­ное: Ро­ма­ны, по­вес­ти, эс­се. М., 1994;

Ан­гел мой. Ро­ж­де­ние дня. Вто­рая. Ду­эт: [Ро­ма­ны]. М., 2004;

Romans, récits, souvenirs. P., 2004. Vol. 1–3.