КОЛЕТ, ДЖОН (англ. John Colet)

Английский гуманист, теолог и настоятель собора Святого Павла.

Джон Колет происходил из весьма преуспевающей лондонской семьи, его отец Генри Колет был лордом-мэром Лондона. В молодости он посетил Италию, где познакомился с идеями неоплатоников и приобрел друзей-корреспондентов. Вернувшись, он прочно обосновался в Оксфорде, и круг его интеллектуальных знакомств будет впредь вращаться вокруг него. Именно там он познакомился с Эразмом Роттердамским и Томасом Мором. Друзья высоко ценили Колета и он был центром, вокруг которого вращались английские гуманисты того времени.

Сторонник реформ в Церкви он, тем не менее, не был реформатором в протестантском смысле этого слова. Значительное внимание он уделял образованию, открыв в 1509 г. грамматическую школу при соборе Святого Павла. Там изучали греческий наряду с латынью, и она стала первой образовательной ступенью для многих славных интеллектуалов впоследствии. В качестве настоятеля собора Святого Павла он обладал немалым влиянием на духовную жизнь Лондона и двора. Его проповеди и сочинения часто были посвящены изъянам в организации церковной жизни, что позволяло и позволяет некоторым историкам причислять его к протореформаторам.