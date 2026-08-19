КОЛЕСНИЦА

КОЛЕСНИЦА - раз­но­вид­ность ко­лёс­ной гу­же­вой по­воз­ки, при­ме­няв­шая­ся в бое­вых дей­ст­ви­ях, для три­ум­фаль­ных, ри­ту­аль­ных и по­гре­баль­ных про­цес­сий, а так­же для спор­тив­ных со­стя­за­ний.

Ри­ту­аль­ные и бое­вые колесницы встре­ча­ют­ся при рас­коп­ках бо­га­тых мо­гил конца III тысячелетия до нашей эры и бо­лее позд­не­го вре­ме­ни (на­ход­ки в Ки­ше, Уре, Египте, За­кав­ка­зье и др.). Из­вест­ны так­же изо­бра­же­ния колесниц (гли­ня­ные и брон­зо­вые мо­де­ли, рель­е­фы, рос­пи­си), най­ден­ные на тер­ри­то­рии Ев­ро­пы и Северной Аф­ри­ки.

Бое­вые колесницы ши­ро­ко при­ме­ня­лись в ар­ми­ях го­су­дарств Древ­не­го Вос­то­ка (Егип­та, Ас­си­рии, Пер­сии, Ки­тая, Ин­дии и др.). Вои­ны на бое­вых колесницах со­став­ля­ли осо­бые от­ря­ды, ко­то­рые дей­ст­во­ва­ли впе­ре­ди или на флан­гах пе­хо­ты. Удар колесницы рас­страи­вал ря­ды не­при­яте­ля, а сле­до­вав­шая за ни­ми пе­хо­та за­вер­ша­ла его по­ра­же­ние. Бое­вые колесницы бы­ли не­сколь­ких ви­дов: на 2 ко­лё­сах, за­пря­гав­шие­ся од­ной или па­рой ло­ша­дей (один во­ин управ­лял ло­шадь­ми, а дру­гие сра­жа­лись копь­ями, ме­ча­ми или стре­ля­ли из лу­ков); на 4 ко­лё­сах, за­пря­гав­шие­ся чет­вёр­кой ло­ша­дей, к её дыш­лам при­кре­п­ля­лись ко­пья, к осям - ко­сы («сер­по­нос­ные» колесницы), ло­ша­дей по­кры­ва­ли пан­ци­рем.

К середине II тысячелетия до нашей эры у колесницы, кро­ме стрель­бы с ос­та­но­вок и на­ез­да, поя­вил­ся ещё один спо­соб ве­де­ния боя - вы­сад­ка де­сан­та (имен­но та­кое их при­ме­не­ние опи­сы­ва­ет­ся в « Илиа­де » Го­ме­ра). Са­мой круп­ной ко­лес­нич­ной бит­вой в ис­то­рии счи­та­ет­ся бит­ва при Ка­де­ше (1286 год до нашей эры, по другим ис­точ­ни­кам, 1312 год до нашей эры), в ко­то­рой со сто­ро­ны егип­тян и хет­тов ис­поль­зо­ва­лось около 5 тысяч колесниц. В Древ­ней Гре­ции колесницы, за­пря­жён­ная ло­шадь­ми, при­ме­ня­лась пре­имущественно для спор­тив­ных со­стя­за­ний. В Древ­нем Ри­ме колесницы, в ко­то­рую за­пря­га­лись 2 ло­ша­ди, на­зы­ва­лась biga, 3 ло­ша­ди - triga, 4 ло­ша­ди - quadriga (смотри Квад­ри­га). Наи­боль­шее зна­че­ние при­об­ре­ли три­ум­фаль­ные колесницы, пред­на­зна­чав­шие­ся для по­бед­ных императорских ше­ст­вий; в них за­пря­га­лось до 8 пар ло­ша­дей.

В сред­ние ве­ка в Западной Ев­ро­пе при­ме­ня­лись 4-ко­лёс­ные бое­вые колесницы с вы­со­ки­ми проч­ны­ми стен­ка­ми, в ко­то­рых бы­ли про­ре­за­ны бой­ни­цы; в та­ких колесницах по­ме­ща­лись стрел­ки́ и да­же не­боль­шие ору­дия. В русском вой­ске в XVI-XVII веков ис­поль­зо­ва­лись бо­лее ка­пи­таль­ные по­движ­ные ук­ры­тия из щи­тов и да­же сру­бы на ко­лё­сах или по­лозь­ях (смотри Гу­ляй-го­род). Од­на из раз­но­вид­но­стей бое­вой колесницы - та­чан­ка, как бое­вое сред­ст­во ши­ро­ко при­ме­ня­лась в советской ка­ва­ле­рии во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов.

Иллюстрации:

Ко­лес­ни­ца из гроб­ни­цы Ту­тан­ха­мо­на. Архив БРЭ.

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