КОЛЁСНАЯ ЛИРА

КОЛЁСНАЯ ЛИРА - струн­ный ме­ха­ни­че­ский фрик­ци­он­ный му­зы­каль­ный ин­ст­ру­мент.

Под раз­ны­ми на­зва­ния­ми из­вес­тен в Ук­раи­не (ре­ля, ры­ля), Бе­ло­рус­сии (ле­ра), Рос­сии, Лит­ве, Поль­ше , Сло­ва­кии, Че­хии, Гер­ма­нии, Шве­ции и др. стра­нах Восточной и Северной Ев­ро­пы. Род­ст­вен­ный ин­ст­ру­мент - западноев­ропейский ор­га­нистр. Кор­пус обыч­но ги­та­ро­об­раз­ный, на де­ке ук­ре­п­ле­на ко­роб­ка с кла­виш­ным (кла­пан­ным) ме­ха­низ­мом (ча­ще 9-12 кла­виш), звук из­вле­ка­ет­ся тре­ни­ем о стру­ны ко­ле­са, ук­ре­п­лён­но­го в кор­пусе (под стру­на­ми) и снаб­жён­но­го ру­ко­ят­кой. В Рос­сию про­ник­ла пред­по­ло­жи­тель­но из Ук­раи­ны (пер­вые письменные сви­де­тель­ст­ва её су­ще­ст­во­ва­ния от­но­сят­ся к XVI-XVII векам), бы­то­ва­ла в народной сре­де до конца XIX века.

Раз­ви­тая тра­ди­ция иг­ры на колёсной лире со­хра­ня­лась до 1930-х годов в Ук­раи­не. Украинский ин­ст­ру­мент - 3-струн­ный (две стру­ны бур­дон­ные, од­на - сред­няя - ме­ло­ди­ческая), на­строй­ка квин­то­во-ок­тав­ная. Звук жуж­жа­щий, нес­коль­ко гну­савый. Украинской лир­ни­ки (ис­клю­чи­тель­но муж­чи­ны, как пра­ви­ло не­зря­чие) обу­ча­лись в шко­лах, за­тем объ­е­ди­ня­лись в кор­по­ра­ции. На­ря­ду с коб­за­ря­ми бы­ли пре­имущественно стран­ст­вую­щи­ми му­зы­кан­та­ми, иг­ра­ли на яр­мар­ках, свадь­бах, празд­ни­ках, со­про­во­ж­дая иг­рой своё пе­ние; в их ре­пер­ту­ар вхо­ди­ли ду­мы, ду­хов­ные сти­хи , бы­то­вые и юмо­ри­стические пес­ни.

В советское вре­мя бы­ли соз­да­ны мо­дер­ни­зи­ро­ван­ные колёсные лиры, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в ан­самб­лях народных ин­ст­ру­мен­тов.

Иллюстрации:

Ко­лёс­ная ли­ра из Бо­ге­мии. XVIII в. На­цио­наль­ный му­зей (Пра­га). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)