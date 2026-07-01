КОЛЁСНАЯ ЛИРА
КОЛЁСНАЯ ЛИРА - струнный механический фрикционный музыкальный инструмент.
Под разными названиями известен в Украине (реля, рыля), Белоруссии (лера), России, Литве, Польше, Словакии, Чехии, Германии, Швеции и др. странах Восточной и Северной Европы. Родственный инструмент - западноевропейский органистр. Корпус обычно гитарообразный, на деке укреплена коробка с клавишным (клапанным) механизмом (чаще 9-12 клавиш), звук извлекается трением о струны колеса, укреплённого в корпусе (под струнами) и снабжённого рукояткой. В Россию проникла предположительно из Украины (первые письменные свидетельства её существования относятся к XVI-XVII векам), бытовала в народной среде до конца XIX века.
Развитая традиция игры на колёсной лире сохранялась до 1930-х годов в Украине. Украинский инструмент - 3-струнный (две струны бурдонные, одна - средняя - мелодическая), настройка квинтово-октавная. Звук жужжащий, несколько гнусавый. Украинской лирники (исключительно мужчины, как правило незрячие) обучались в школах, затем объединялись в корпорации. Наряду с кобзарями были преимущественно странствующими музыкантами, играли на ярмарках, свадьбах, праздниках, сопровождая игрой своё пение; в их репертуар входили думы, духовные стихи, бытовые и юмористические песни.
В советское время были созданы модернизированные колёсные лиры, которые используются в ансамблях народных инструментов.
Иллюстрации:
Колёсная лира из Богемии. XVIII в. Национальный музей (Прага). Архив БРЭ.