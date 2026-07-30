КОЛЕНКУР АРМАН ОГЮСТЕН ЛУИ МАРКИЗ ДЕ

Коленкур (фр. Caulaincourt), Арман Огюстен Луи маркиз де (09.12.1773, Коленкур — 19.02.1827, Париж) — французский государственный деятель, дипломат.

Происходил из старого пикардийского дворянства. Начал военную карьеру в 14 лет в рядах Королевского иностранного полка. Лейтенант (1789), служил адъютантом отца. В 1792 капитан К., уволенный из армии как дворянин, вступил рядовым в парижскую национальную гвардию, затем перешел в армию. Участвовал в революционных войнах, при содействии Л. Гоша вернул себе чин капитана (1795), полковник (1800). В 1801 отправлен Ш. М. де Талейраном в дипломатическую миссию в Санкт-Петербург, где провел 6 месяцев. Адъютант Н. Бонапарта (1802), бригадный генерал (1803), Главный конюший (1804). Сделавшись доверенным лицом Наполеона I , оставался ему верен до конца жизни. Дивизионный генерал (1805), герцог Виченцкий (1808), кавалер (1805) и великий офицер (1813) Ордена Почетного легиона. С ноября 1807 по май 1811 — посол в Российской империи, участник переговоров в Эрфурте (1808), выступал за союз с Россией, кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1808). Во время Отечественной войны 1812 сопровождал Наполеона I в Россию. В 1813 — сенатор, гофмаршал, представитель императора на Пражском и Шатильонском конгрессах. С ноября 1813 по апрель 1814 и во время Ста дней — министр иностранных дел. Пэр Франции (1814). Член временного правительства (1815). После Реставрации отошел от государственной деятельности.

Соч.: Mémoires du général de Caulaincourt duc de Vicence grand écuyer de l’empereur. 3 vol. Paris, 1933; Мемуары. Поход Наполеона на Россию. М., 1943.

Лит.: Vaquette Cl. Caulaincourt, un Général diplomate. Bar-le-Duc, 1991; Arjuzon A. de. Caulaincourt. Le confident de Napoléon. Paris, 2012.