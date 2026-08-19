КОЛЕНА ИЗРАИЛЕВЫ
КОЛЕНА ИЗРАИЛЕВЫ (евр. שכט ישראל) - существовавшее в древнем, домонархическом Израиле объединение племён, потомков 12 сыновей Иакова (Израиля).
Согласно Священному Писанию (Быт. 29–50), сыновья Иакова родились от четырёх его жён, двух полноправных - Лии и Рахили и двух рабынь - Валлы (рабыни Рахили) и Зельфы (рабыни Лии). От Лии родились Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон, от Рахили - Иосиф и Вениамин, от Валлы - Дан и Неффалим, от Зельфы - Гад и Асир. Колено Иосифа представляло собой объединение двух родов, происходивших от двух его сыновей - Ефрема и Манассии, которых Иаков усыновил. Порядок перечисления как колен Израилевых, так и их родоначальников в разных местах Библии меняется. Чаще всего он определяется происхождением колен Израилевых от разных жён Иакова: как правило, сыновья Лии предшествуют сыновьям Рахили, перечисление сыновей рабынь варьируется. Иногда перечисление колен Израилевых следует хронологическому порядку рождения их родоначальников. Колени Израилевы состояли из родов, роды - из семейств (Нав. 7:14–18; 1 Цар. 10:20–21).
Согласно библейской традиции, уже во время Исхода из Египта, в XIII веке до нашей эры, израильский народ осознавал себя как одну общность, структурно разделённую на 12 колен. Народ возглавлял единый лидер - Моисей, удостоившийся единого для всех колен завета с Богом на горе Синай (Исх. 19–20). В стане Израиля каждое из колен занимало определённое место (Числ. 1–4). Все колена участвовали в завоевании земли Ханаанской (Земли обетованной), после чего она была разделена на 12 частей по числу колен. Колена Израилевы получили свои наделы, за исключением исполнявших жреческие обязанности потомков Левия, расселившихся на землях других колен. Потомки Иосифа получили два надела: надел Ефрема и надел Манассии (Нав. 13–21). Наиболее разобщённой жизнь колен оказалась в период Судей (XII-XI века), когда «не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25). Но и тогда весь Израиль собирался «как один человек, от Дана до Вирсавии» (Суд. 20:1), чтобы покарать сынов Вениамина, совершивших преступление.
Стремление к единству привело на рубеже XI-X веков до нашей эры к возникновению Израильского царства, в котором все колена объединялись единой государственной системой и подчинялись одному царю. Однако уже в конце X века Израильское царство разделилось на два: Северное, или Израильское, в которое вошли десять колен (Рувима, Симеона, Иссахара, Завулона, Дана, Неффалима, Гада, Асира, Ефрема и Манассии), и Южное, или Иудейское царство, в которое вошли два колена (Иуды и Вениамина). Представители колена Левия, не обладавшие собственной территорией, продолжали жить в обоих царствах.
В 722 году до нашей эры, после захвата Северного царства ассирийцами, значительная часть его жителей была уведена в Ассирию, на территории Северного царства поселились другие народы. Это смешение - в основе предания о рассеянии 10 колен Израилевых и об их собирании в будущем, в мессианской эре. Подобные идеи обнаруживаются в библейских пророческих книгах, например в пророчестве Исаии (Ис. 11:11). Позднейшая, раввинистическая традиция сохранила предание о том, что 10 колен были уведены за легендарную реку Самбатион, которая кипит и бурлит 6 дней недели и покоится в 7-й день, когда у евреев наступает суббота, день покоя. Предания о 10 «потерянных» коленах спровоцировали множество попыток их поисков, привели к появлению различных, порой фантастических, предположений об идентификации той или иной религиозной или этнической группы (фалаша, караимы, пуштуны, армяне, англосаксы) с различными «потерянными» коленами. В средневековой христианской традиции предание о «потерянных» коленах Израилевых превратилось в легенду о государстве пресвитера Иоанна, царя и патриарха, объединившего потомков 10 пленённых колен, которые раскаялись и приняли христианство.
Подлинную историю возникновения и объединения колен Израилевых в единое целое реконструировать сложно. Большинство исследователей отрицает вероятность кровного родства между разными племенами, сформировавшими впоследствии еврейский народ (смотри Евреи), и выдвигает версию о существовании конфедерации племён, сплотившихся вокруг культа Яхве. Топологическими центрами этого культа были скиния собрания и Ковчег Завета. Однако, судя по разрозненным свидетельствам библейских книг, еврейские племена объединялись также в небольшие группы в почитании культовых мест в Хевроне, Силоме, Галгале, в уделе Дана (Нав. 5:9–10; Суд. 18:30–31; ср.: Быт. 13:18). Колена обладали значительной автономией в вопросах внутренней и внешней политики, особенно в период Судей. Число колен, входивших в конфедерацию, возможно, не было постоянным, так как, с одной стороны, когда в Библии говорится о родах, не связанных с Иаковом [например, сыновьях Измаила (Быт. 25:13–16) или сыновьях Нахора (Быт. 22:20–24)], обычно также указывается 12 первопредков; с другой - при перечислении колен Израилевых не всегда упоминаются все 12, например в Песне Деворы (Суд. 5) их 10, причём два из них (Галаад и Махир) не входят ни в один из других перечней колен Израилевых. Иногда вместо колен Иосифа и Левия (Быт. 49; Втор. 33) называются колена Ефрема и Манассии (Числ. 26). Всё это даёт основание предполагать, что конфедерация еврейских племён не была стабильным образованием: внутри её проходили социальные процессы, в результате которых одна группа ассимилировалась другой (колено Симеона коленом Иуды), или одна группа разделялась на две (колено Иосифа на колена Ефрема и Манассии), или главенство переходило от одного колена к другому (от колена Рувима к колену Ефрема, затем к колену Вениамина, далее к колену Иуды).