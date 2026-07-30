КОЛЕН ЖАН ГИЙОМ СЕЗАР ИППОЛИТ
КОЛЕН ЖАН ГИЙОМ СЕЗАР ИППОЛИТ - барон, французский экономист и политический деятель.
По происхождению бельгиец. В 1803-1815 годах офицер французской армии, убеждённый бонапартист. Покинув после отречения Наполеона I Бонапарта Францию, служил медиком на Кубе. После Июльской революции 1830 года вернулся во Францию и принял французское подданство.
Отстаивая в своей концепции «рационального социализма» свободу индивидуума, Колен выделял «три возраста» человека: период невежества и подавления свободной критики; период невежества, но независимой критики; период полного знания и свободы, «господство разума». Строй, основанный на принципах «коллективизма» (сам термин Колен употребил одним из первых в 1850 году), в совокупности с механизмами экономического либерализма позволит подчинить капитал труду.
Идеи Колена имели последователей в Бельгии (Луи де Поттер), Франции (Фредерик Борде), Испании (Рамон де ла Сагра) и Швейцарии (Адольф Гугентоблер).
Сочинения:
Pacte social... P., 1835. Vol. 1–3;
Socialisme rationnel. P., 1851;
Qu’est-ce que la science sociale? P., 1853–1854. Vol. 1–4 (éd.);
L’Economie politique, source des révolutions et des utopies prétendues socialistes. P., 1856–1892. Vol. 1–6;
Société nouvelle, sa nécessité. P., 1857. Vol. 1–2;
Science sociale. P., 1857–1896. Vol. 1–19;
De la justice dans la science hors l’Eglise et hors la Révolution. P., 1860.