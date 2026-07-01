КОЛЬДВЕЙ РОБЕРТ ИОГАНН
КОЛЬДВЕЙ, Кольдевей (Koldewey) РОБЕРТ ИОГАНН - немецкий археолог.
Изучал архитектуру и историю искусства в университетах Берлина и Вены. В 1882 году принял участие в раскопках древнего города Асс (ныне Западная Турция) и на острове Лесбос, в 1888-1892 годах исследовал Зинджирли-Хююк (хеттский город Самаль). Участвовал в раскопках и руководил другими экспедициями на Ближнем Востоке, в Греции, Италии.
Внёс важный вклад в разработку методики полевых исследований (точная фиксация и зарисовка архит. остатков, методика раскопок сооружений из сырцового кирпича). Наиболее известны исследования Вавилона (1899-1917 годы) с целью выявления плана города. Были раскопаны оборонительные стены, Северная и Южная цитадели, основание ступенчатого храма-зиккурата бога Мардука, священная дорога с воротами богини Иштар, комплекс сооружений с арочными каменными перекрытиями и глубоким колодцем поблизости, интерпретированный как Висячие сады Семирамиды (но расположение комплекса вдали от реки Евфрат противоречит описанию Страбона, а найденные клинописные документы говорят об административных назначении зданий). В 1926 году в Германии создано Общество архитектурной археологии (Объединение по исследованию истории строительства) имени Кольдвея.
Cочинения:
Die antiken Baureste der Insel Lesbos. B., 1892;
Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sicilien. B., 1899. Bd 1–2 (mit O. Puсhstein);
Die Tempel von Babylon und Borsippa. B., 1911;
The excavations at Babylon. L., 1914;
Das Ischtar-Tor in Babylon... Lpz., 1918;
Das wieder erstehende Babylon. 4. Aufl. Lpz., 1925.