КОЛЬДВЕЙ РОБЕРТ ИОГАНН

КОЛЬДВЕЙ, Коль­де­вей (Koldewey) РОБЕРТ ИОГАНН - немецкий ар­хео­лог.

Изу­чал ар­хи­тек­ту­ру и ис­то­рию искусства в университетах Бер­ли­на и Ве­ны. В 1882 году при­нял уча­стие в рас­коп­ках древ­не­го города Асс (ны­не Западная Тур­ция) и на острове Лес­бос, в 1888-1892 годах ис­сле­до­вал Зинд­жир­ли-Хю­юк (хетт­ский город Са­маль). Уча­ст­во­вал в рас­коп­ках и ру­ко­во­дил другими экс­пе­ди­ция­ми на Ближ­нем Вос­то­ке, в Гре­ции, Ита­лии.

Внёс важ­ный вклад в раз­ра­бот­ку ме­то­ди­ки по­ле­вых ис­сле­до­ва­ний (точ­ная фик­са­ция и за­ри­сов­ка ар­хит. ос­тат­ков, ме­то­ди­ка рас­ко­пок со­ору­же­ний из сыр­цо­во­го кир­пи­ча). Наи­бо­лее из­вест­ны ис­сле­до­ва­ния Ва­ви­ло­на (1899-1917 годы) с це­лью вы­яв­ле­ния пла­на го­ро­да. Бы­ли рас­ко­па­ны обо­ро­нительные сте­ны, Северная и Южная ци­та­де­ли, ос­но­ва­ние сту­пен­ча­то­го хра­ма-зик­ку­ра­та бо­га Мар­ду­ка , свя­щен­ная до­ро­га с во­ро­та­ми бо­ги­ни Иш­тар , ком­плекс со­ору­же­ний с ароч­ны­ми ка­мен­ны­ми пе­ре­кры­тия­ми и глу­бо­ким ко­лод­цем по­бли­зо­сти, ин­тер­пре­ти­ро­ван­ный как Ви­ся­чие са­ды Се­ми­ра­ми­ды (но рас­по­ло­же­ние ком­плек­са вда­ли от реки Ев­фрат про­ти­во­ре­чит опи­са­нию Стра­бо­на, а най­ден­ные кли­но­пис­ные до­ку­мен­ты го­во­рят об административных на­зна­че­нии зда­ний). В 1926 году в Гер­ма­нии соз­да­но Общество ар­хитектурной ар­хео­ло­гии (Объ­е­ди­не­ние по ис­сле­до­ва­нию ис­то­рии строи­тель­ст­ва) имени Кольд­вея.

Cочинения:

Die antiken Baureste der Insel Lesbos. B., 1892;

Die griechischen Tempel in Unterita­lien und Sicilien. B., 1899. Bd 1–2 (mit O. Pu­сhstein);

Die Tempel von Babylon und Borsip­pa. B., 1911;

The excavations at Babylon. L., 1914;

Das Ischtar-Tor in Babylon... Lpz., 1918;

Das wieder erstehende Babylon. 4. Aufl. Lpz., 1925.