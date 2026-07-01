КОЛДУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Главный маршал авиации (1984), дважды Герой Советского Союза (1944, 1948).

Биография

Родился 20 сентября 1923 года в деревне Мощиново (ныне – Монастырщинский район Смоленской области). В 1940 году окончил 9 классов школы и аэроклуб, работал токарем на московском предприятии. В феврале 1941 года был призван на службу в РККА и направлен на учёбу в Качинскую ВАШЛ. Окончил её весной 1943 года.

Великая Отечественная война

С мая 1943 года – в действующей армии. Служил старшим лётчиком, командиром звена, заместителем командира, командиром эскадрильи 866-го истребительного авиаполка. Летал на самолётах Як-3, Як-7Б, Як-9. Совершал вылеты на сопровождение штурмовых и бомбардировочных групп, прикрытие наземных войск, воздушную разведку, штурмовку скоплений живой силы и боевой техники противника, перехват вражеских самолётов. Не раз при выполнении поставленных задач попадал под огонь вражеской зенитной артиллерии, но, рискуя жизнью, всегда добивался цели. Обладал отличной техникой пилотирования, хладнокровно и уверенно вёл себя в боях. Не раз вступал в сражения против превосходящих сил врага, навязывая ему свою волю.

Боевую работу Колдунова отличала исключительно высокая эффективность. Только во время Криворожской, Николаевской и Одесской операций он, летая в сложнейших метеорологических условиях, произвёл 36 боевых вылетов, сбив 2 самолёта. По состоянию на 24 мая 1944 года лётчик уже совершил 223 боевых вылета, в 45 воздушных боях сбив 15 вражеских самолётов лично и ещё 1 – в группе. За это он был удостоен звания Героя. В результате проведённых им штурмовок на земле были уничтожены 4 самолёта, 4 артиллерийские батареи, 30 автомашин, до 300 солдат и офицеров противника. Во всех воздушных боях Колдунов не имел ни одного поражения, всегда выходя победителем. В отдельных боях он сбивал по 2-3 самолёта. За время войны был ранен лишь единожды – легко осколком в сентябре 1943 года.

При выполнении заданий разведывательного характера проявлял себя как исключительно внимательный лётчик. Точно устанавливал расположение огневых точек, артиллерийских батарей, резервов противника. В ряде случаев вскрывал подготовку немецких войск в атаке, точно устанавливая районы сосредоточения танков и живой силы и своевременно сообщая по радио наземному командованию.

Отлично поставил боевую работу своей эскадрильи, которая только за время Кишинёвской операции совершила 121 боевой вылет на штурмовку вражеских наземных сил, уничтожив: 48 автомашин, 12 повозок, до 124 солдат и офицеров. Действия её и других лётных частей в значительной степени способствовали быстрой ликвидации 12 окружённых немецких и румынских дивизий. Своим личным примером он воспитывал личный состав эскадрильи в наступательном духе, вырабатывая в них качества лётчика-истребителя. Впоследствии Колдунов участвовал в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии.

За время войны совершил 412 боевых вылетов, сбив 46 вражеских самолётов лично и ещё 1 – в группе. В 1948 году он был во второй раз удостоен высшей степени отличия СССР.

Послевоенная жизнь

В 1952 году окончил ВВА, в 1960 году – ВАГШ. С ноября 1970 года – командующий Московским округом ПВО, с декабря 1975 года – первый заместитель командующего, командующий Войсками ПВО. С 1978 по 1987 годы командовал войсками ПВО ВС государств – участников Варшавского договора. С августа 1987 года – в ГГИ МО СССР. Умер 7 июня 1992 года.