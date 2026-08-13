КОЛДУЭЛЛ ЭРСКИН ПРЕСТОН
КОЛДУЭЛЛ ЭРКСИН ПРЕСТОН - американский писатель.
Родился в семье священника-миссионера. Учился в Виргинском университете (1922-1926 годы). С середины 1920-х годов занимался литературным творчеством. Известность Колдуэллу принёс сборник рассказов «Американская земля» («American earth», 1931 год), в котором определилась основная тема творчества Колдуэлла - жизнь беднейших слоёв американского Юга (разоряющихся фермеров, батраков, потомков рабов и др.).
В романах и повестях Колдуэлл граничащий с натурализмом реализм при изображении жизни человека в условиях деградации традиционной сельской общины сочетается с богатством языка, стройностью композиции, мастерством изображения характеров: «Табачная дорога» («Tobacco road», 1932 год, русский перевод 1938 года), «Акр господа Бога» («God’s little acre», 1933 год; в русском переводе 1976 года - «Богова делянка»), «Случай в июле» («Trouble in July», 1940 год, русский перевод 1956 года) и др. Яркие образы детства представлены в автобиографической книге «Мальчик из Джорджии» («Georgia boy», 1943 год, русский перевод 1945 года).
В годы Второй мировой войны Колдуэлл работал корреспондентом в Москве; впечатления от военной кампании в СССР отразились в книгах очерков «Всё брошено на Смоленск» («All-Out on the road to Smolensk», 1942 год), «Москва под огнём» («Moscow under fire», 1942 год), а также в романе о партизанах «Всю ночь напролёт» («All night long», 1942 год). Послевоенное творчество Колдуэлла отмечено пристальным интересом к социальной тематике: расовым конфликтам посвящены романы «Дженни» («Jenny by nature», 1961 год, руссикий перевод 1963 года), «Ближе к дому» («Close to home», 1962 год, русский перевод 1963 года); сложные отношения между людьми в современной Америке показаны в романах «Мисс Мама Эйми» («Miss Mamma Aimee», 1967 год), «Аннетт» («Annette», 1973 год) и др. Среди произведений Колдуэлла - мемуары, книги путевых очерков, фотоальбомы, рассказы для детей.
Сочинения:
Повести и рассказы. М., 1956;
Вдоль и поперек Америки. М., 1966.