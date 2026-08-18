КОЛДЕР АЛЕКСАНДР
КОЛДЕР АЛЕКСАНДР - американский скульптор, график.
Внук скульптора Александра Милна Колдера (1846-1923 годы), сын скульптора Александра Стирлинга Колдера (1870-1945 годы) и художницы Нанет Ледерер Колдер (около 1867-1960 годы). Учился в Технологическом институте Стивенса (1915-1919 годы) в городе Хобокен (штат Нью-Джерси), в нью-йоркской художественной школе «Арт стьюдентс лиг» (1923-1926 годы) у Дж. Лакса и Дж. Слоуна. Начинал как иллюстратор [рисунки на темы спорта, цирка; иллюстрации к книге «Рисуя животных» («Animal Sketching»), 1926 год].
В 1926 году Колдер переехал в Париж, где занимался в академии «Ла-Гранд Шомьер». Сблизившись с художниками сюрреализма и конструктивизма, под влиянием искусства Х. Миро и П. Клее нашёл новую форму скульптуры - фигурки из проволоки, своего рода рисунки в пространстве, проникнутые весёлым юмором и наделённые подвижностью марионеток: «Цирк Колдера» (1926-1932 годы; Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк) - миниатюрная модель арены, заполненная множеством фигурок, приводившихся в движение посредством нитей, проволок, каучуковых трубок; «Ромул и Рем» (1928 год; Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк) и др.
Знакомство с творчеством П. Мондриана (1930 год) открыло для Колдера заключённый в абстракционизме потенциал обобщённого моделирования структур реального мира. Отказавшись от принципиальной статичности неопластицизма, он поставил перед собой задачу создания динамических систем, отражающих непрерывную изменчивость природы. Другим стимулом перехода к кинетическому искусству послужили впечатления, полученные в планетарии (движение небесных тел). В 1931-1936 годах Колдер входил в группу «Абстракция-Творчество». В это время он начал создавать абстрактные динамический конструкции, так называемые мобили. Ранние из них, иногда весьма близкие к композициям Мондриана, приводились в движение мотором («Универсум», 1934 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Маленькое голубое панно», 1936 год, Национальный музей современного искусства, Париж).
В дальнейшем Колдер находит «естественный» способ динамизации формы путём расчёта её собственного конструктивного баланса, когда вся система из лёгких пластинок, прикреплённых к тонким металлическими стержням, раскачивается и вращается при малейшем дуновении воздуха. Опираясь на инженерные знания, Колдер точно выстраивал структуры неустойчивого равновесия; «мобили» располагались на вертикальных подставках, крепились к стене на кронштейнах, но чаще подвешивались к потолку («Раздвоенная башня», 1950 год, Музей американского искусства Уитни; «Диски в воздухе», 1967 год, галерея Уэддингтон, Лондон). Нередко они становились украшением интерьеров благодаря декоративным качествам, хорошо согласующимся с архитектурой функционализма; в их динамике проявилось некое театральное начало, особенно эффектное в композициях с изобразительными формами [«Посвящение Шагалу (Мобиль с летающей козой)», 1944 год, частное собрание, и др.].
Параллельно с работой над «мобилями» Колдер создавал так называемые стабили - статичные скульптуры из окрашенного металла. Ранние работы небольших размеров имели облик фантастических животных; позднее, с поступлением заказов на украшение площадей, они приобрели характер монументальных скульптур (высота 15 м и более) из металлических плоскостей, словно врезающихся в пространство. «Стабили» Колдера органично вошли в архитектурные ансамбли многих городов: «Людоед с флагами» перед зданием Музея современного искусства в Нью-Йорке (1945 год), «Головы и хвост» перед Новой национальной галереей в Берлине (1965 год), «Человек» для Всемирной выставки 1967 года в Монреале, «Фламинго» на площади Федерального центра в Чикаго (1973 год), «Ла Дефанс» на эспланаде Дефанс в Париже (1978 год) и др. Занимался также сценографией (в том числе оформление постановок М. Грэхем, 1930-е годы), живописью, ювелирным искусством (украшения с подвижными элементами), созданием картонов для шпалер.
Сочинения:
An autobiography with pictures. N.Y., 1966.
Иллюстрации:
А. Колдер. «Мобиль». Сталь, алюминий, медь; раскраска. 1941. Музей С. Гуггенхейма (Нью-Йорк). Архив БРЭ.