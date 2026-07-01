КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт.
Из мещан, сын потомственного прасола (торговца скотом). В 1821 году окончил один класс двухклассного воронежского уездного училища, после чего отец привлёк его к своему предприятию, делами которого Кольцов занимался до конца жизни. Рано пристрастился к чтению, в середине 1820-х годов начал сочинять стихи, найдя поддержку среди воронежской интеллигенции (книготорговец Д.А. Кашкин, семинарист-стихотворец А.П. Серебрянский). В 1830 году в Москве состоялась первая (анонимная) публикация 4 стихотворений Кольцова. В том же году он познакомился с Н.В. Станкевичем, который ввёл Кольцова в литературные круги. С 1831 года стал печататься в столичных изданиях [песня «Перстень» (позднее название «Кольцо»), опубликована в «Литературной газете»]. В 1835 году усилиями Станкевича и В.Г. Белинского, ставшего главным популяризатором творчества Кольцова, был издан первый сборник его стихотворений. В 1836, 1838 и 1840 годах Кольцов по торговым делам бывал в Москве и Санкт-Петербурге, где его благосклонно принимали А.С. Пушкин, В.А. Жуковский и др. Задуманный Кольцовым переезд в Санкт-Петербург не состоялся из-за его болезни и материальных затруднений в семье. Посмертное издание стихотворений Кольцова (1846 год) подготовил Белинский, предваривший его большой статьёй «О жизни и сочинениях Кольцова», в которой изложена первая, отчасти мифологизированная биография поэта.
В поэзии Кольцова наиболее значительны его песни, созданные на стыке народно-поэтической и литературной (стилизации народных песен А.Ф. Мерзлякова, А.А. Дельвига и др.) традиций. Характерны фольклорные приёмы (постоянные эпитеты, устойчивые формулы, олицетворения, психологич. параллелизм и др.), к которым Кольцов прибегает в интимной, психологически усложнённой лирике. Так, в любовных песнях представлена сложная гамма переживаний, вплоть до самых мучительных и драматичных: «Измена суженой» (1838 год); «Русская песня» («Говорил мне друг, прощаючись…», 1839 год); «Разлука» («На заре туманной юности…», 1840 год). В ряде ранних песен Кольцова воссоздана гармоничная картина крестьянской жизни с её праздниками, молитвами и земледельческим трудом, приобщающим человека к природе («Сельская пирушка», 1830 год; «Песня пахаря», 1831 год; «Урожай», 1835 год; «Косарь», 1836 год). В поздних песнях Кольцова преобладают мотивы одиночества, нужды, неволи, растраченной по «чужим людям» молодецкой силы и т.п. («Раздумье селянина», 1837 год; «Горькая доля», 1837 год; «Что ты спишь, мужичок?..», 1839 год, и др.); заостряются социальные и семейные конфликты («Вторая песня Лихача Кудрявича», 1837 год; «Деревенская беда», 1838 год; «Всякому свой талан», 1840 год), возникает «разбойничья» тема («Удалец», 1833 год; «Хуторок», 1839 год), продолжается линия духовной поэзии («Перед образом Спасителя», 1839 год). Подлинный трагизм присущ стихам на смерть Пушкина «Лес» (1837 год). Другой значительный раздел лирики Кольцова - «думы», представляющие собой нарочито безыскусные рассуждения на философские и религиозные темы: о тайне мироздания и замысле Творца, о пределах человеческого познания («Божий мир», 1837 год; «Лес», 1839 год; «Поэт», 1840 год). В отличие от стихотворений Кольцова в традиционных литературных жанрах (послания, элегии, мадригалы и др.), его песни и «думы» - уникальное явление русской поэзии. Элементы поэтики Кольцова были восприняты Н.А. Некрасовым, И.З. Суриковым, С.Д. Дрожжиным, С.А. Есениным и др. Музыку на песни Кольцова писали А.С. Даргомыжский, Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев и др.
Сочинения:
Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1911;
Полн. собр. стихотворений. Л., 1958;
Соч.: В 2 т. М., 1961; Соч. Л., 1984;
Русский соловей. Воронеж, 1989.
Дополнительная литература:
Де-Пуле М.Ф. А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке. СПб., 1878;
Огарков В.В. А. В. Кольцов, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891;
Бунаков Н.Ф. А. В. Кольцов как человек и как поэт // Филологические записки. 1892. № 5;
Прядкин С.Н. Очерк поэзии А. В. Кольцова. Воронеж, 1906;
Соболевский А. И. А. В. Кольцов в истории русской литературы. СПб., 1910;
Тонков В.А. А. В. Кольцов и фольклор. Воронеж, 1940;
он же. А. В. Кольцов. Жизнь и творчество. 2-е изд. Воронеж, 1958;
Моисеева А.А. А. В. Кольцов. М., 1956;
А. В. Кольцов: Статьи и материалы. Воронеж, 1960.
Иллюстрации:
А. В. Кольцов. Портрет работы К. А. Горбунова. 1838. Всероссийский музей А. С. Пушкина (С.-Петербург). Архив БРЭ.