КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский по­эт.

Из ме­щан, сын по­том­ст­вен­но­го пра­со­ла (тор­гов­ца ско­том). В 1821 году окон­чил один класс двух­класс­но­го во­ро­неж­ско­го уезд­но­го учи­ли­ща, по­сле че­го отец при­влёк его к сво­ему пред­при­ятию, де­ла­ми ко­то­ро­го Кольцов за­ни­мал­ся до кон­ца жиз­ни. Ра­но при­стра­стил­ся к чте­нию, в середине 1820-х годов на­чал со­чи­нять сти­хи, най­дя под­держ­ку сре­ди во­ро­неж­ской ин­тел­ли­ген­ции (кни­го­тор­го­вец Д.А. Каш­кин, се­ми­на­рист-сти­хо­тво­рец А.П. Се­реб­рян­ский). В 1830 году в Мо­ск­ве со­стоя­лась пер­вая (ано­ним­ная) пуб­ли­ка­ция 4 сти­хо­тво­ре­ний Кольцова. В том же го­ду он по­зна­ко­мил­ся с Н.В. Стан­ке­ви­чем, ко­то­рый ввёл Кольцова в литературные кру­ги. С 1831 года стал пе­ча­тать­ся в сто­лич­ных из­да­ни­ях [пес­ня «Пер­стень» (позд­нее название «Коль­цо»), опубликована в «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­те»]. В 1835 году уси­лия­ми Стан­ке­ви­ча и В.Г. Бе­лин­ско­го , став­ше­го главным по­пу­ля­ри­за­то­ром твор­че­ст­ва Кольцова, был из­дан пер­вый сборник его сти­хо­тво­ре­ний. В 1836, 1838 и 1840 годах Кольцов по тор­го­вым де­лам бы­вал в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге, где его бла­го­склон­но при­ни­ма­ли А.С. Пуш­кин, В.А. Жу­ков­ский и др. За­ду­ман­ный Кольцовым пе­ре­езд в Санкт-Пе­тер­бург не со­сто­ял­ся из-за его бо­лез­ни и ма­те­ри­аль­ных за­труд­не­ний в се­мье. По­смерт­ное из­да­ние сти­хо­тво­ре­ний Кольцова (1846 год) под­го­то­вил Бе­лин­ский, пред­ва­рив­ший его боль­шой стать­ёй «О жиз­ни и со­чи­не­ни­ях Коль­цо­ва», в ко­то­рой из­ло­же­на пер­вая, от­час­ти ми­фо­ло­ги­зи­ро­ван­ная био­гра­фия по­эта.

В по­эзии Кольцова наи­бо­лее зна­чи­тель­ны его пес­ни, соз­дан­ные на сты­ке народно-по­этической и ли­те­ра­тур­ной (сти­ли­за­ции народных пе­сен А.Ф. Мерз­ля­ко­ва , А.А. Дель­ви­га и др.) тра­ди­ций. Ха­рак­тер­ны фольк­лор­ные приё­мы (по­сто­ян­ные эпи­те­ты, ус­той­чи­вые фор­му­лы, оли­це­тво­ре­ния, пси­хо­ло­гич. па­рал­ле­лизм и др.), к ко­то­рым Кольцов при­бе­га­ет в ин­тим­ной, пси­хо­ло­ги­че­ски ус­лож­нён­ной ли­ри­ке. Так, в лю­бов­ных пес­нях пред­став­ле­на слож­ная гам­ма пе­ре­жи­ва­ний, вплоть до са­мых му­чи­тель­ных и дра­матич­ных: «Из­ме­на су­же­ной» (1838 год); «Рус­ская пес­ня» («Го­во­рил мне друг, про­щаю­чись…», 1839 год); «Раз­лу­ка» («На за­ре ту­ман­ной юно­сти…», 1840 год). В ря­де ран­них пе­сен Кольцова вос­соз­да­на гар­мо­нич­ная кар­ти­на кре­сть­ян­ской жиз­ни с её празд­ни­ка­ми, мо­лит­ва­ми и зем­ле­дельческим тру­дом, при­об­щаю­щим че­ло­ве­ка к при­ро­де («Сель­ская пи­руш­ка», 1830 год; «Пес­ня па­ха­ря», 1831 год; «Уро­жай», 1835 год; «Ко­сарь», 1836 год). В позд­них пес­нях Кольцова пре­об­ла­да­ют мо­ти­вы оди­но­че­ст­ва, ну­ж­ды, не­во­ли, рас­тра­чен­ной по «чу­жим лю­дям» мо­ло­дец­кой си­лы и т.п. («Раз­ду­мье се­ля­ни­на», 1837 год; «Горь­кая до­ля», 1837 год; «Что ты спишь, му­жи­чок?..», 1839 год, и др.); за­остря­ют­ся со­ци­аль­ные и се­мей­ные кон­флик­ты («Вто­рая пес­ня Ли­ха­ча Куд­ря­ви­ча», 1837 год; «Де­ре­вен­ская бе­да», 1838 год; «Вся­ко­му свой та­лан», 1840 год), воз­ни­ка­ет «раз­бой­ни­чья» те­ма («Уда­лец», 1833 год; «Ху­то­рок», 1839 год), про­дол­жа­ет­ся ли­ния ду­хов­ной поэ­зии («Пе­ред об­ра­зом Спа­си­те­ля», 1839 год). Под­лин­ный тра­гизм при­сущ сти­хам на смерть Пуш­ки­на «Лес» (1837 год). Дру­гой зна­чительный раз­дел ли­ри­ки Кольцова - «ду­мы», пред­став­ляю­щие со­бой на­ро­чи­то бе­зы­скус­ные рас­су­ж­де­ния на фи­лософские и ре­лигиозные те­мы: о тай­не ми­ро­зда­ния и за­мыс­ле Твор­ца, о пре­де­лах че­ло­ве­че­ско­го по­зна­ния («Бо­жий мир», 1837 год; «Лес», 1839 год; «По­эт», 1840 год). В от­ли­чие от сти­хо­тво­ре­ний Кольцова в тра­диционных литературных жан­рах (по­сла­ния, эле­гии, мад­ри­га­лы и др.), его пес­ни и «ду­мы» - уни­каль­ное яв­ле­ние русской по­эзии. Эле­мен­ты поэ­ти­ки Кольцова бы­ли вос­при­ня­ты Н.А. Не­кра­со­вым, И.З. Су­ри­ко­вым, С.Д. Дрож­жи­ным, С.А. Есе­ни­ным и др. Му­зы­ку на пес­ни Кольцова пи­са­ли А.С. Дар­го­мыж­ский, Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, М.П. Му­сорг­ский, М.А. Ба­ла­ки­рев и др.

Сочинения:

Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1911;

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний. Л., 1958;

Соч.: В 2 т. М., 1961; Соч. Л., 1984;

Рус­ский со­ло­вей. Во­ро­неж, 1989.

Дополнительная литература:

Де-Пу­ле М.Ф. А. В. Коль­цов в его жи­тей­ских и ли­те­ра­тур­ных де­лах и в се­мей­ной об­ста­нов­ке. СПб., 1878;

Огар­ков В.В. А. В. Коль­цов, его жизнь и ли­те­ра­тур­ная дея­тель­ность. СПб., 1891;

Бу­на­ков Н.Ф. А. В. Коль­цов как че­ло­век и как по­эт // Фи­ло­ло­ги­че­ские за­пис­ки. 1892. № 5;

Пряд­кин С.Н. Очерк по­эзии А. В. Коль­цо­ва. Во­ро­неж, 1906;

Со­бо­лев­ский А. И. А. В. Коль­цов в ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­ту­ры. СПб., 1910;

Тон­ков В.А. А. В. Коль­цов и фольк­лор. Во­ро­неж, 1940;

он же. А. В. Коль­цов. Жизнь и твор­че­ст­во. 2-е изд. Во­ро­неж, 1958;

Мои­сее­ва А.А. А. В. Коль­цов. М., 1956;

А. В. Коль­цов: Ста­тьи и ма­те­риа­лы. Во­ро­неж, 1960.

Иллюстрации:

А. В. Коль­цов. По­рт­рет ра­бо­ты К. А. Гор­бу­но­ва. 1838. Все­рос­сий­ский му­зей А. С. Пуш­ки­на (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.