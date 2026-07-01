КОЛЬЧУГА

КОЛЬЧУГА - коль­ча­тый дос­пех , вид за­щит­но­го воо­ру­же­ния в фор­ме ру­баш­ки.

Пред­на­зна­ча­лась для за­щи­ты от ме­та­тель­но­го и хо­лод­но­го ору­жия. Спле­та­лась главным образом из же­лез­ных про­во­лоч­ных ко­лец диа­мет­ром 8-14 мм при се­че­нии про­во­ло­ки 1-2 мм. Как пра­ви­ло, кольчуги были од­но­слой­ны­ми, лишь в наи­бо­лее уяз­ви­мых мес­тах ино­гда при­ме­ня­лось двой­ное пле­те­ние. На из­го­тов­ле­ние од­ной кольчуги тре­бо­ва­лось не ме­нее 15 тысяч ко­лец (около 500 м про­во­ло­ки; на ра­бо­ту ухо­ди­ло несколько со­тен че­ло­ве­ко-ча­сов, при этом не учи­ты­ва­лось вре­мя, за­тра­чен­ное на из­го­тов­ле­ние про­во­ло­ки, а так­же на ков­ку ко­лец).

Мас­са кольчуги в за­ви­си­мо­сти от её раз­ме­ра и ве­ли­чи­ны коль­ца со­став­ля­ла 5-12 кг и бо­лее. Кольчуга мог­ла слу­жить прак­ти­че­ски веч­но - при по­вре­ж­де­нии бы­ло дос­та­точ­но за­ла­тать её но­вы­ми коль­ца­ми. Из­го­тав­ли­ва­лись кольчуги с ру­ка­ва­ми различной дли­ны и без ру­ка­вов, дли­ной до поя­са и до ко­лен. Длин­ные кольчуги - хау­бер­ки - име­ли вни­зу вы­рез спе­ре­ди и сза­ди.

Кольчуги поя­ви­лась в I тысячелетии до нашей эры в стра­нах Древ­не­го Вос­то­ка. В Западной Ев­ро­пе наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние она по­лу­чи­ла в XI-XII веках нашей эры. В XIV веке в Япо­нии был изо­бре­тён но­вый тип кольчуги. Он пред­став­лял со­бой шай­бы, на­ши­тые на ткань и до­пол­ни­тель­но спле­тён­ные сплю­щен­ной про­во­ло­кой в 2 обо­ро­та. Впо­след­ст­вии в Япо­нии пла­стин­ча­тые дос­пе­хи из 6- или 4-уголь­ных пла­стин впле­та­лись в кольчугу (так называемая япон­ская бри­ган­ти­на).

В Ки­тае клас­сической кольчугой сна­ря­жа­ли так­же ло­ша­дей. В IX-X веках кольчуги бы­ла основным дос­пе­хом древнерусских вои­нов. Она из­го­тов­ля­лась мас­те­ра­ми-коль­чуж­ни­ка­ми. В Рос­сии в XVII веке. Кольчуги в основном бы­ли за­ме­не­ны пла­стин­ча­ты­ми дос­пе­ха­ми различных ти­пов, из ко­то­рых наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли бах­те­рец и юш­ман, имев­шие по­крой кольчуги, но от­ли­чав­шие­ся от неё на­ли­чи­ем ме­тал­лических пла­стин в наи­бо­лее уяз­ви­мых мес­тах (у юш­ма­на - бо­лее круп­но­го раз­ме­ра). В стра­нах Западной Ев­ро­пы по­доб­ная за­ме­на про­изош­ла в XIII веке.

Иллюстрации:

Коль­чу­га. 17 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)