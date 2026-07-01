КОЛЬЧУГА
КОЛЬЧУГА - кольчатый доспех, вид защитного вооружения в форме рубашки.
Предназначалась для защиты от метательного и холодного оружия. Сплеталась главным образом из железных проволочных колец диаметром 8-14 мм при сечении проволоки 1-2 мм. Как правило, кольчуги были однослойными, лишь в наиболее уязвимых местах иногда применялось двойное плетение. На изготовление одной кольчуги требовалось не менее 15 тысяч колец (около 500 м проволоки; на работу уходило несколько сотен человеко-часов, при этом не учитывалось время, затраченное на изготовление проволоки, а также на ковку колец).
Масса кольчуги в зависимости от её размера и величины кольца составляла 5-12 кг и более. Кольчуга могла служить практически вечно - при повреждении было достаточно залатать её новыми кольцами. Изготавливались кольчуги с рукавами различной длины и без рукавов, длиной до пояса и до колен. Длинные кольчуги - хауберки - имели внизу вырез спереди и сзади.
Кольчуги появилась в I тысячелетии до нашей эры в странах Древнего Востока. В Западной Европе наибольшее распространение она получила в XI-XII веках нашей эры. В XIV веке в Японии был изобретён новый тип кольчуги. Он представлял собой шайбы, нашитые на ткань и дополнительно сплетённые сплющенной проволокой в 2 оборота. Впоследствии в Японии пластинчатые доспехи из 6- или 4-угольных пластин вплетались в кольчугу (так называемая японская бригантина).
В Китае классической кольчугой снаряжали также лошадей. В IX-X веках кольчуги была основным доспехом древнерусских воинов. Она изготовлялась мастерами-кольчужниками. В России в XVII веке. Кольчуги в основном были заменены пластинчатыми доспехами различных типов, из которых наибольшее распространение получили бахтерец и юшман, имевшие покрой кольчуги, но отличавшиеся от неё наличием металлических пластин в наиболее уязвимых местах (у юшмана - более крупного размера). В странах Западной Европы подобная замена произошла в XIII веке.
Иллюстрации:
Кольчуга. 17 в. Архив БРЭ.