КОЛЧЕСТЕР

КОЛЧЕСТЕР (Colchester) - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии , на юго-вос­то­ке Анг­лии, в граф­ст­ве Эс­секс, округ Кол­че­стер.

Население около 120 тысяч человек (в ок­ру­ге 170,8 тысяч человек, 2006 год). Рас­по­ло­жен в ни­зовь­ях реки Колн, в 90 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Лон­до­на, свя­зан с ним ав­то­ма­ги­ст­ра­лью Лон­дон - Грейт-Яр­мут и железной дорогой Лон­дон - Но­ридж. Морской порт (в 10 км вы­ше устья реки Колн) за­крыт в 2001 году. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - Стан­стед (в 60 км от го­ро­да).

Один из ста­рей­ших го­ро­дов Ве­ли­кобри­та­нии. Пер­во­на­чаль­но по­се­ле­ние кельтеского пле­ме­ни три­но­бан­тов, до X века нашей эры за­хва­чен­ное Тас­кио­ва­ном, пред­во­ди­те­лем пле­ме­ни ка­ту­вел­лау­нов. Его сын Ку­но­бе­лин сде­лал Колчестер сто­ли­цей воз­глав­ляе­мо­го им объ­е­ди­не­ния брит­тов. В это вре­мя Колчестер за­ни­мал площадь 307 гектаров и имел с наи­бо­лее дос­туп­ной (за­пад­ной) сто­ро­ны неск. ли­ний ук­ре­п­ле­ний. Был важ­ной це­лью римского за­вое­ва­ния Бри­та­нии, за­хва­чен при императоре Клав­дии. В 50 ря­дом с кельтским цен­тром бы­ла ос­но­ва­на ко­ло­ния с пра­вом му­ни­ци­пия Ко­ло­ниа Клау­диа Вик­три­кен­сис (Colonia Claudia Victricensis), с хра­мом в честь им­пе­ра­то­ра, те­ат­ром, се­нат­ским до­мом. На­зва­ние Ка­му­ло­дун (Camulo­dunum) из­вест­но по римским ис­точ­ни­кам то­го же вре­ме­ни; по мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, свя­за­но с кельтским бо­гом вой­ны Ка­му­лом и, по-ви­ди­мо­му, вос­хо­дит к бо­лее ран­не­му вре­ме­ни. Колчестер был раз­ру­шен в 61 году в хо­де вос­ста­ния Бо­уди­ки, что, на­вер­ное, ста­ло од­ной из при­чин пе­ре­не­се­ния из Колчестера цен­тра управ­ле­ния, хо­тя римский го­род был от­стро­ен и за­ни­мал площадь 43 га (рас­коп­ка­ми изу­че­ны ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка, обо­ро­нительная сте­на тол­щи­ной 2,7 м, во­ро­та, баш­ни, храм с по­диу­мом 24×31,5 м, бас­сейн, нек­ро­поль, за­го­род­ные вил­лы и др.).

По­сле анг­ло­сак­сон­ско­го за­вое­ва­ния Колчестера со­хра­нял роль важ­но­го по­ли­тического цен­тра. В IX веке Колчестер - один из 30 круп­ней­ших го­ро­дов Бри­та­нии. Пред­по­ло­жи­тель­но Ка­му­ло­дун был про­об­ра­зом Ка­ме­ло­та - ле­ген­дар­ной сто­ли­цы ко­ро­лев­ст­ва ко­ро­ля Ар­ту­ра (смотри Ар­ту­ров­ские ле­ген­ды). В IX веке за­хва­чен ви­кин­га­ми и ос­та­вал­ся под их вла­стью до 920 года. В XI-XV веках центр тор­гов­ли и ре­мё­сел (из­го­тов­ле­ние из­де­лий из шер­сти и ко­жи). В 1189 году по­лу­чил пер­вую городскую хар­тию (да­ро­ва­на Колчестеру Ри­чар­дом Льви­ное Серд­це ). С конца XVI века центр круп­но­го шер­стя­но­го про­изводства (ос­но­ва­но фламандскими тка­ча­ми-им­ми­гран­та­ми; в XVIII веке при­шло в упа­док, прак­ти­че­ски пре­кра­ще­но к началу XIX века). В 1648 году близ Колчестера про­изош­ла круп­ная бит­ва ме­ж­ду роя­ли­ста­ми и ар­ми­ей пар­ла­мен­та. С конца XVIII века Колчестер - центр му­ко­моль­но­го про­изводства и тор­гов­ли сельскохозяйственной про­дук­ци­ей. В 1843 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Лон­до­ном. В 1884 году силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния. В конце XIX века воз­ник­ли пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод; за­вод ком­па­нии «Colchester Lathe» по вы­пус­ку то­кар­ных стан­ков, 1897 год, и др.), по­лу­чи­ли раз­ви­тие пи­во­ва­ре­ние и ко­же­вен­но-обув­ное про­изводство. В XX веке ве­ду­щей от­рас­лью пром-сти ста­ло ма­ши­но­строе­ние (в 1925 году пу­щен за­вод ди­зе­лей ком­па­нии «Paxman Diesels»).

Со­хра­ни­лись: нор­манн­ский за­мок (по­стро­ен в по­след­ней тре­ти XI века на по­диу­ме древнеримского хра­ма Бо­же­ст­вен­но­го Клав­дия; в му­зее - кол­лек­ция на­хо­док кельтского и римского вре­ме­ни, в том числе ста­туи, мо­заи­ка), так называемый Голландский квар­тал (XVI век) с ос­тат­ка­ми древнеримских стен, го­тические во­ро­та бе­не­дик­тин­ско­го монастыря Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (XV век), руи­ны ав­гу­стин­ско­го при­ора­та Святого Бо­толь­фа (ос­но­ван в конце XI века), зда­ние мэ­рии (1898-1902 годы, архитектор Дж. Бел­чер). Ве­дёт­ся ре­кон­ст­рук­ция и пе­ре­пла­ни­ров­ка ря­да рай­онов, осо­бен­но на при­ле­гаю­щих к пор­ту тер­ри­то­ри­ях: воз­во­дят­ся но­вые жи­лые, тор­го­вые и промышленные ком­плек­сы.

Университет граф­ст­ва Эс­секс (1964 год), Институт Кол­че­стер. Же­лез­но­до­рож­ный му­зей Восточной Анг­лии; му­зеи: ес­тественной ис­то­рии, со­ци­аль­ной ис­то­рии, ча­сов (в зда­нии XV века) и др. Ху­дожественная га­ле­рея. Те­ат­ры: «Мер­кь­ю­ри» (один из ве­ду­щих в Восточной Анг­лии), «Хед­гейт». Кол­че­стер­ский центр ис­кусств (круп­ней­ший в го­ро­де мно­го­функ­цио­наль­ный куль­тур­ный ком­плекс). Зоо­парк (один из луч­ших в стра­не, около 4 миллионов по­се­ти­те­лей в год).

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 80% ра­бо­таю­щих, в том числе в тор­гов­ле, гос­ти­нич­ном биз­не­се и об­щественном пи­та­нии - 22%, в здра­во­охра­не­нии и об­ра­зо­ва­нии - 20%, в фи­нан­со­вом сек­то­ре, вклю­чая де­ло­вые ус­лу­ги, - 18%, в сек­то­ре административных ус­луг - 8%, транс­пор­та и свя­зи - 7%). Од­на из глав­ных и наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся от­рас­лей городского хо­зяй­ст­ва - ту­ризм, в том числе ино­стран­ный. Еже­год­но Колчестер по­се­ща­ет свыше 5 миллионов человек; чис­ло при­ез­жаю­щих в Колчестер на од­но­днев­ные экс­кур­сии рас­тёт в среднем на 8% в год. В промышленности и строи­тель­ст­ве за­ня­то около 20% ра­бо­таю­щих (из них в об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­вод­ствах около 12%). Ве­ду­щие от­рас­ли - ма­ши­но­строе­ние (пред­при­ятия ком­па­ний «MG Elec­tric» - про­изводство на­со­сов, цир­ку­ля­ци­он­ных сис­тем, ма­шин для на­мот­ки плён­ки и фоль­ги; «Gamet Bearings» - вы­со­ко­точ­ные под­шип­ни­ки; «MAN B&W Die­sel» - ди­зель­ные дви­га­те­ли; и др.) и поли­гра­фическая промышленность («Newsquest Prin­ting»). Рас­ши­ре­ние про­из­вод­ст­вен­ных мощ­но­стей сдер­жи­ва­ет­ся не­хват­кой пло­ща­док под но­вое промышленное строи­тель­ст­во.

Иллюстрации:

Кол­че­стер. Аверс зо­ло­той мо­не­ты, ве­ро­ят­но Ку­но­бе­ли­на, с изо­бра­же­ни­ем пше­нич­но­го ко­ло­са и над­пи­сью «Camv[lodunum]». Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ;

Кол­че­стер. За­мок. Последняя треть 11 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)