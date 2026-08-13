КОЛЧЕСТЕР
КОЛЧЕСТЕР (Colchester) - город в Великобритании, на юго-востоке Англии, в графстве Эссекс, округ Колчестер.
Население около 120 тысяч человек (в округе 170,8 тысяч человек, 2006 год). Расположен в низовьях реки Колн, в 90 км к северо-востоку от Лондона, связан с ним автомагистралью Лондон - Грейт-Ярмут и железной дорогой Лондон - Норидж. Морской порт (в 10 км выше устья реки Колн) закрыт в 2001 году. Ближайший международный аэропорт - Станстед (в 60 км от города).
Один из старейших городов Великобритании. Первоначально поселение кельтеского племени тринобантов, до X века нашей эры захваченное Таскиованом, предводителем племени катувеллаунов. Его сын Кунобелин сделал Колчестер столицей возглавляемого им объединения бриттов. В это время Колчестер занимал площадь 307 гектаров и имел с наиболее доступной (западной) стороны неск. линий укреплений. Был важной целью римского завоевания Британии, захвачен при императоре Клавдии. В 50 рядом с кельтским центром была основана колония с правом муниципия Колониа Клаудиа Виктрикенсис (Colonia Claudia Victricensis), с храмом в честь императора, театром, сенатским домом. Название Камулодун (Camulodunum) известно по римским источникам того же времени; по мнению исследователей, связано с кельтским богом войны Камулом и, по-видимому, восходит к более раннему времени. Колчестер был разрушен в 61 году в ходе восстания Боудики, что, наверное, стало одной из причин перенесения из Колчестера центра управления, хотя римский город был отстроен и занимал площадь 43 га (раскопками изучены регулярная планировка, оборонительная стена толщиной 2,7 м, ворота, башни, храм с подиумом 24×31,5 м, бассейн, некрополь, загородные виллы и др.).
После англосаксонского завоевания Колчестера сохранял роль важного политического центра. В IX веке Колчестер - один из 30 крупнейших городов Британии. Предположительно Камулодун был прообразом Камелота - легендарной столицы королевства короля Артура (смотри Артуровские легенды). В IX веке захвачен викингами и оставался под их властью до 920 года. В XI-XV веках центр торговли и ремёсел (изготовление изделий из шерсти и кожи). В 1189 году получил первую городскую хартию (дарована Колчестеру Ричардом Львиное Сердце). С конца XVI века центр крупного шерстяного производства (основано фламандскими ткачами-иммигрантами; в XVIII веке пришло в упадок, практически прекращено к началу XIX века). В 1648 году близ Колчестера произошла крупная битва между роялистами и армией парламента. С конца XVIII века Колчестер - центр мукомольного производства и торговли сельскохозяйственной продукцией. В 1843 году соединён железной дорогой с Лондоном. В 1884 году сильно пострадал от землетрясения. В конце XIX века возникли предприятия машиностроения и металлообработки (чугунолитейный завод; завод компании «Colchester Lathe» по выпуску токарных станков, 1897 год, и др.), получили развитие пивоварение и кожевенно-обувное производство. В XX веке ведущей отраслью пром-сти стало машиностроение (в 1925 году пущен завод дизелей компании «Paxman Diesels»).
Сохранились: норманнский замок (построен в последней трети XI века на подиуме древнеримского храма Божественного Клавдия; в музее - коллекция находок кельтского и римского времени, в том числе статуи, мозаика), так называемый Голландский квартал (XVI век) с остатками древнеримских стен, готические ворота бенедиктинского монастыря Святого Иоанна Крестителя (XV век), руины августинского приората Святого Ботольфа (основан в конце XI века), здание мэрии (1898-1902 годы, архитектор Дж. Белчер). Ведётся реконструкция и перепланировка ряда районов, особенно на прилегающих к порту территориях: возводятся новые жилые, торговые и промышленные комплексы.
Университет графства Эссекс (1964 год), Институт Колчестер. Железнодорожный музей Восточной Англии; музеи: естественной истории, социальной истории, часов (в здании XV века) и др. Художественная галерея. Театры: «Меркьюри» (один из ведущих в Восточной Англии), «Хедгейт». Колчестерский центр искусств (крупнейший в городе многофункциональный культурный комплекс). Зоопарк (один из лучших в стране, около 4 миллионов посетителей в год).
В экономике города доминирует сфера услуг (занято около 80% работающих, в том числе в торговле, гостиничном бизнесе и общественном питании - 22%, в здравоохранении и образовании - 20%, в финансовом секторе, включая деловые услуги, - 18%, в секторе административных услуг - 8%, транспорта и связи - 7%). Одна из главных и наиболее динамично развивающихся отраслей городского хозяйства - туризм, в том числе иностранный. Ежегодно Колчестер посещает свыше 5 миллионов человек; число приезжающих в Колчестер на однодневные экскурсии растёт в среднем на 8% в год. В промышленности и строительстве занято около 20% работающих (из них в обрабатывающих производствах около 12%). Ведущие отрасли - машиностроение (предприятия компаний «MG Electric» - производство насосов, циркуляционных систем, машин для намотки плёнки и фольги; «Gamet Bearings» - высокоточные подшипники; «MAN B&W Diesel» - дизельные двигатели; и др.) и полиграфическая промышленность («Newsquest Printing»). Расширение производственных мощностей сдерживается нехваткой площадок под новое промышленное строительство.
Иллюстрации:
Колчестер. Аверс золотой монеты, вероятно Кунобелина, с изображением пшеничного колоса и надписью «Camv[lodunum]». Британский музей (Лондон). Архив БРЭ;
Колчестер. Замок. Последняя треть 11 в. Архив БРЭ.