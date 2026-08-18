КОЛЧАН

КОЛЧАН - сум­ка или фут­ляр для хра­не­ния и но­ше­ния главным образом стрел.

Из­го­тов­лял­ся из ко­жи, де­ре­ва, ме­тал­ла и других ма­те­риа­лов, не­ред­ко ук­ра­шал­ся шить­ём и ме­тал­лическими бля­ха­ми, с резь­бой и изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных, сцен бо­ёв и охот­ничь­е­го бы­та. Рас­по­ла­гал­ся у пе­ших стрел­ков на поя­се спра­ва или за спи­ной, у кон­ных - на поя­се или под­ве­ши­вал­ся к сед­лу. По­лость не­ко­то­рых ви­дов колчанов раз­де­ля­лась на гнёз­да для ка­ж­дой стре­лы или су­ли­цы (дже­ри­да; название дро­ти­ка на Ру­си в XII-XVII веках). Колчан мог иметь отдельные на­руж­ные кар­ма­ны для раз­ме­ще­ния пле­ти, но­жа, кис­те­ня. Ино­гда на не­го на­де­вал­ся свер­ху че­хол (тох­туй) для за­щи­ты от осад­ков. Стре­лы в колчане по­ме­ща­лись опе­ре­ни­ем вверх, что­бы их бы­ло лег­ко дос­та­вать.

На тер­ри­то­рии Восточной Ев­ро­пы су­ще­ст­во­ва­ло 2 ти­па колчанов для стрел. Пер­вый тип - ци­лин­д­ри­че­ский с рас­ши­ре­ни­ем у дна - имел са­мое ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние у всех на­ро­дов. Вто­рой тип - по­лу­ци­лин­д­ри­че­ский - был в упот­реб­ле­нии с конца IX до начала XI веков у древнерусских кня­же­ских дру­жин­ни­ков. Hа Ру­си Колчаны имел название «тул», а мас­те­ра, из­го­тов­ляв­шие колчаны, име­но­ва­лись «туль­ни­ки». Вме­сти­мость древнерусских колчанов не пре­вы­ша­ла 20 стрел. Колчаны мон­го­лов, та­тар, среднеази­атских тю­рок вме­ща­ли до 30 стрел. В бою они име­ли по два колчана: с ма­лень­ки­ми и боль­ши­ми стре­ла­ми для стрель­бы по ко­ням про­тив­ни­ка.

Иллюстрации:

Кол­чан ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча . Ри­су­нок Ф. Г. Солн­це­ва. Хро­мо­ли­то­гра­фия Ф. Дре­ге­ра. Сер. 19 в. Архив БРЭ.

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