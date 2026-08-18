КОЛЧАН
КОЛЧАН - сумка или футляр для хранения и ношения главным образом стрел.
Изготовлялся из кожи, дерева, металла и других материалов, нередко украшался шитьём и металлическими бляхами, с резьбой и изображениями животных, сцен боёв и охотничьего быта. Располагался у пеших стрелков на поясе справа или за спиной, у конных - на поясе или подвешивался к седлу. Полость некоторых видов колчанов разделялась на гнёзда для каждой стрелы или сулицы (джерида; название дротика на Руси в XII-XVII веках). Колчан мог иметь отдельные наружные карманы для размещения плети, ножа, кистеня. Иногда на него надевался сверху чехол (тохтуй) для защиты от осадков. Стрелы в колчане помещались оперением вверх, чтобы их было легко доставать.
На территории Восточной Европы существовало 2 типа колчанов для стрел. Первый тип - цилиндрический с расширением у дна - имел самое широкое распространение у всех народов. Второй тип - полуцилиндрический - был в употреблении с конца IX до начала XI веков у древнерусских княжеских дружинников. Hа Руси Колчаны имел название «тул», а мастера, изготовлявшие колчаны, именовались «тульники». Вместимость древнерусских колчанов не превышала 20 стрел. Колчаны монголов, татар, среднеазиатских тюрок вмещали до 30 стрел. В бою они имели по два колчана: с маленькими и большими стрелами для стрельбы по коням противника.
Иллюстрации:
Колчан царя Алексея Михайловича. Рисунок Ф. Г. Солнцева. Хромолитография Ф. Дрегера. Сер. 19 в. Архив БРЭ.