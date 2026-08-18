КОЛЧАКА НАСТУПЛЕНИЕ 1919 ГОДА

КОЛЧАКА НАСТУПЛЕНИЕ 1919 ГОДА - стра­те­гическая на­сту­пательная опе­ра­ция Кол­ча­ка ар­мий , про­ве­дён­ная 4 мар­та - 19 мая с це­лью раз­гро­мить советские вой­ска Восточного фрон­та, со­еди­нить­ся с другими бе­лы­ми ар­мия­ми на се­ве­ре и юге Рос­сии и соз­дать еди­ный фронт про­тив РСФСР.

К на­ча­лу вес­ны 1919 года советские вой­ска (1, 2, 3, 4 и 5-я ар­мии; Волж­ская во­енная фло­ти­лия - все­го 95 тысяч шты­ков, 9 тысяч са­бель, 362 ору­дия, около 1,9 тысяч пу­ле­мё­тов, 9 бро­не­по­ез­дов, около 30 са­мо­лё­тов, 38 ко­раб­лей и су­дов) Восточного фрон­та (ко­мандующий С.С. Ка­ме­нев, с 5 мая А.А. Са­мой­ло) вы­шли на ру­беж Лби­щенск, Ак­тю­бинск, Орск, вос­точ­нее Уфы, Оханск и да­лее на се­вер. Им про­ти­во­стоя­ли вой­ска адмирала А.В. Кол­ча­ка, вклю­чав­шие Си­бир­скую и За­пад­ную ар­мии, Кам­скую во­еннную фло­ти­лию, а так­же на­хо­див­шие­ся в его опе­ра­тив­ном под­чи­не­нии ка­за­чьи От­дель­ные Орен­бург­скую и Ураль­скую ар­мии (все­го 100-120 тысяч шты­ков, около 26 тысяч са­бель, 211 ору­дий, 1,3 тысяч пу­ле­мё­тов, 5 бро­не­по­ез­дов, 12 бро­не­ав­то­мо­би­лей, 15 са­мо­лё­тов, свыше 40 ко­раб­лей и су­дов). 4-6 мар­та они пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние, на­но­ся основные уда­ры на уфим­ско-са­мар­ском (Западная ар­мия) и ижев­ско-ка­зан­ском (Си­бир­ская ар­мия) на­прав­ле­ни­ях. На­не­ся ряд по­ра­же­ний советским вой­скам, Си­бир­ская ар­мия в кон­це ап­ре­ля вы­шла на под­сту­пы к Ела­бу­ге и Гла­зо­ву , а пе­ре­до­вые час­ти Западной ар­мии на­хо­ди­лись в 100-120 км от Са­ма­ры и Ка­за­ни. Ка­за­ки ве­ли бои за Орен­бург и Уральск. Центр Восточного фрон­та был про­рван, ме­ж­ду со­вет­ски­ми 2-й и 5-й ар­мия­ми об­ра­зо­вал­ся раз­рыв ши­ри­ной около 200 км, ку­да уст­ре­ми­лась груп­пи­ров­ка кол­ча­ков­ских войск. Даль­ней­шее про­дви­же­ние ар­мий Кол­ча­ка и от­сту­п­ле­ние час­тей РККА за Вол­гу не­ми­нуе­мо при­во­ди­ло к со­еди­не­нию кол­ча­ков­цев с час­тя­ми ВСЮР и соз­да­ва­ло уг­ро­зу центральным рай­онам Советской Рос­сии. Тем не ме­нее вой­ска Восточного фрон­та, вы­дер­жав удар про­тив­ни­ка, со­хра­ни­ли бое­спо­соб­ность, вы­иг­ра­ли вре­мя для со­сре­до­то­че­ния ре­зер­вов и под­го­тов­ки контр­на­сту­п­ле­ния. Од­но­вре­мен­но они ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли дей­ст­вия про­тив Западной ар­мии. Ряд ча­ст­ных контр­уда­ров советских войск (на ре­ках Сал­мыш и Дё­ма, в рай­оне Бу­зу­лу­ка) при­вёл к раз­гро­му не­сколь­ких кол­ча­ков­ских со­еди­не­ний и соз­дал ус­ло­вия для пе­ре­хо­да в контр­на­сту­п­ле­ние. Южная груп­па ар­мий (М.В. Фрун­зе) Восточного фрон­та 28 апреля на­нес­ла контр­удар по ле­во­му флан­гу Западной ар­мии и раз­гро­ми­ла его. Контр­удар по­ло­жил на­ча­ло раз­гро­му войск Кол­ча­ка (см. Контр­на­сту­п­ле­ние Вос­точ­но­го фрон­та 1919 года). Си­бир­ская ар­мия в это вре­мя про­дол­жа­ла на­сту­п­ле­ние и к се­ре­ди­не мая её час­ти вы­шли к ре­кам Вят­ка и Киль­мезь. Од­на­ко на­чав­шее­ся от­сту­п­ле­ние Западной ар­мии за­ста­ви­ло Си­бир­скую ар­мию сна­ча­ла ос­ла­бить свой на­тиск, а 19 мая и во­все пре­кра­тить на­сту­п­ле­ние.

Не­смот­ря на то, что в хо­де настпуления Колчака час­ти Западной и Си­бир­ской ар­мий на­нес­ли советским вой­скам ряд по­ра­же­ни­ей, от­бро­си­ли их на глу­би­ну свыше 400 км на за­пад и вы­шли на под­сту­пы к Вол­ге, основная за­да­ча - со­еди­не­ние с час­тя­ми бе­лых ар­мий, дей­ст­во­вав­ши­ми на се­ве­ре и юге Ев­ропейской час­ти Рос­сии, - вы­пол­не­на не бы­ла.

См. так­же Литературу при статье Кол­ча­ка ар­мии .

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