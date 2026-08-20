КОЛЧАКА АРМИИ
КОЛЧАКА АРМИИ - объединённые вооруженные силы Белого движения в годы Гражданской войны в России 1917-1922 годов.
Существовали как единая военная организация в декабре 1918 - январе 1920 годов, но отдельные вооружённые формирования Колчака армии продолжали действовать на окраинах России и после разгрома её главных сил (в Семиречье до мая 1920 года, в Забайкалье до ноября 1920 года). Созданы Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим всеми вооружёнными силами на территории России адмиралом А.В. Колчаком на базе существовавших в конце 1918 года на Урале и в Сибири различных вооружённых формирований (армия Уфимской директории, войска Урала и Сибири, казачьи войска), противостоявших советским армиям Восточного фронта.
В состав Колчака армии входили: Западная (январь-июль 1919 года), Сибирская (декабрь 1918 - июль 1919 годов), Отдельная Оренбургская (декабрь 1918 - май 1919 годов), Южная (май-сентябрь 1919 года), Оренбургская (сентябрь 1919 - май 1920 годов), Уральская, с января. Отдельная Уральская (декабрь 1918 - июль 1919 годов), Отдельная Семиреченская (конец 1919 - май 1920 года), 1-я (июль 1919 - январь 1920 года), 2-я (июль 1919 - январь 1920 годов), 3-я (июль-декабрь 1919 года) армии, Южная армейская группа (март-май 1919 года), ряд отдельных соединений, а также несколько военных флотилий (смотри Белый флот). Максимальная численность Колчака армии достигала 400 тысяч человек (действующей армии - не более 130-145 тысяч человек), 211 орудий, 1,3 тыс. пулемётов, 12 бронеавтомобилей, 5 бронепоездов, 15 самолётов. Колчака армии состояли в основном из крестьян Сибири, Урала и Поволжья, большая часть призванных по мобилизации. Значительную прослойку в них составляли выходцы из мелкобуржуазных слоёв общества и интеллигенции, 15-20% – казаки (оренбургские, уральские, сибирские, семиреченские, забайкальские, амурские, иркутские, енисейские и уссурийские). Существенную помощь Колчака армии (вооружением, обмундированием, боеприпасами и др.) оказывали страны Антанты, а командование Колчака армии с 16 января 1919 года все свои планы согласовывало с главнокомандующим войсками союзных государств на востоке России и в Западной Сибири французским генералом М. Жаненом. В состав Колчака армии входили иностранные формирования (чехословаки, поляки, сербы и др.), а также рабочие - главным образом участники антибольшевистского Ижевско-Воткинского восстания 1918 года, образовавшие в Колчака армии особые соединения, сражавшиеся против РККА под красными знамёнами и с лозунгом «За Советы без коммунистов!». В Колчака армии насчитывалось около 30 тысяч офицеров, в том числе свыше 10 тысяч кадровых.
В начале марта 1919 года Колчака армии перешли в общее наступление против советского Восточного фронта, нанесли ряд крупных поражений РККА и продвинулись на 150-430 км (смотри Колчака наступление 1919 года), но поставленные перед ними задачи выполнить не смогли и в результате контрнаступления Восточного фронта 1919 года сначала были отброшены на 350-400 км в предгорья Урала, а затем отступили за Урал. После поражений весной и летом 1919 года Колчака армии 22 июля 1919 года были реорганизованы: Сибирскую армию разделили на 1-ю и 2-ю армии, а Западная армия преобразована в 3-ю. Из-за военных неудач были смещены со своих постов ряд командующих армиями (генерал-лейтенант Р. Гайда и генерал от артиллерии М.В. Ханжин), командиров корпусов и начальников дивизий, начальников штабов. Для улучшения управления войсками сформирован штаб Восточного фронта и учреждена должность главнокомандующего его армиями [генерал-лейтенант М.К. Дитерихс (июль-ноябрь 1919 года), генерал-лейтенант К.В. Сахаров (ноябрь-декабрь 1919 года), генерал-лейтенант В.О. Каппель (декабрь 1919 - январь 1920 годов), генерал-лейтенант С.Н. Войцеховский (январь-февраль 1920 года)]. Последняя попытка Колчака армии перехватить стратегическую инициативу была сорвана советскими войсками во встречных сражениях и оборонительных боях в сентябре-октябре 1919 года в междуречье Тобол - Ишим, где они отразили контрнаступление Колчака армий, а затем сами перешли в наступление и нанесли им сокрушительное поражение (смотри Восточного фронта наступление 1919-1920 годов). Действия «красных» партизан в тылу Колчака армий отвлекали с фронта значительные силы и во многом способствовали поражению Колчака. Остатки Колчака армий прорвались в Забайкалье и соединились с отрядами атамана Г.М. Семёнова. Отрезанная в ходе наступления советского Восточного фронта от главных сил Колчака армии Южная армия была разгромлена в августе-сентябре 1919 года под Орском и Актюбинском. Её остатки, преобразованные в Оренбургскую армию, в конце 1919 года отступили в Семиречье, где соединились с войсками атамана Б.В. Анненкова.
Иллюстрации:
Отступление колчаковских войск. Фото. 1919. Архив БРЭ.