КОЛЧАКА АРМИИ

КОЛЧАКА АРМИИ - объ­е­ди­нён­ные во­оруженные си­лы Бе­ло­го дви­же­ния в го­ды Гра­ж­дан­ской вой­ны в Рос­сии 1917-1922 годов .

Су­ще­ст­во­ва­ли как еди­ная во­енная ор­га­ни­за­ция в декабре 1918 - январе 1920 годов, но отдельные воо­ружённые фор­ми­ро­ва­ния Колчака армии про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать на ок­раи­нах Рос­сии и по­сле раз­гро­ма её главных сил (в Се­ми­ре­чье до мая 1920 года, в За­бай­ка­лье до но­ября 1920 года). Соз­да­ны Вер­хов­ным пра­ви­те­лем Рос­сии и Вер­хов­ным глав­но­ко­мандующим все­ми воо­ружёнными си­ла­ми на тер­ри­то­рии Рос­сии адмиралом А.В. Кол­ча­ком на ба­зе су­ще­ст­во­вав­ших в конце 1918 года на Ура­ле и в Си­би­ри различных воо­ружённых фор­миро­ва­ний (ар­мия Уфим­ской ди­рек­то­рии, вой­ска Ура­ла и Си­би­ри, ка­за­чьи вой­ска), про­ти­во­сто­яв­ших советским ар­ми­ям Восточного фрон­та.

В со­став Колчака армии вхо­ди­ли: Западная (январь-июль 1919 года), Си­бир­ская (декабрь 1918 - июль 1919 годов), Отдельная Орен­бург­ская (декабрь 1918 - май 1919 годов), Южная (май-сентябрь 1919 года), Орен­бург­ская (сентябрь 1919 - май 1920 годов), Ураль­ская, с января. Отдельная Ураль­ская (декабрь 1918 - июль 1919 годов), Отдельная Се­ми­ре­чен­ская (конец 1919 - май 1920 года), 1-я (июль 1919 - январь 1920 года), 2-я (июль 1919 - январь 1920 годов), 3-я (июль-декабрь 1919 года) ар­мии, Южная ар­мей­ская груп­па (март-май 1919 года), ряд отдельных со­еди­не­ний, а так­же несколько во­енных фло­ти­лий (смотри Бе­лый флот). Максимальная чис­лен­ность Колчака армии дос­ти­га­ла 400 тысяч человек (дей­ст­вую­щей ар­мии - не бо­лее 130-145 тысяч человек), 211 ору­дий, 1,3 тыс. пу­ле­мё­тов, 12 бро­не­ав­то­мо­би­лей, 5 бро­не­по­ез­дов, 15 са­мо­лё­тов. Колчака армии со­стоя­ли в основном из кре­сть­ян Си­би­ри, Ура­ла и По­вол­жья, большая часть при­зван­ных по мо­би­ли­за­ции. Зна­чительную про­слой­ку в них со­став­ля­ли вы­ход­цы из мел­ко­бур­жу­аз­ных сло­ёв об­ще­ст­ва и ин­тел­ли­ген­ции, 15-20% – ка­за­ки (орен­бург­ские, ураль­ские, си­бир­ские, се­ми­ре­чен­ские, за­бай­каль­ские, амур­ские, ир­кут­ские, ени­сей­ские и ус­су­рий­ские). Су­ще­ст­вен­ную по­мощь Колчака армии (воо­ру­же­ни­ем, об­мун­ди­ро­ва­ни­ем, бо­е­при­па­са­ми и др.) ока­зы­ва­ли стра­ны Ан­тан­ты, а ко­ман­до­ва­ние Колчака армии с 16 января 1919 года все свои пла­ны со­гла­со­вы­ва­ло с глав­но­ко­мандующим вой­ска­ми со­юз­ных го­су­дарств на вос­то­ке Рос­сии и в Западной Си­би­ри французским генералом М. Жа­не­ном. В со­став Колчака армии вхо­ди­ли иностранные фор­ми­ро­ва­ния (че­хо­сло­ва­ки, по­ля­ки, сер­бы и др.), а так­же ра­бо­чие - главным образом уча­ст­ни­ки ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го Ижев­ско-Вот­кин­ско­го вос­ста­ния 1918 года, об­ра­зо­вав­шие в Колчака армии осо­бые со­еди­не­ния, сра­жав­шие­ся про­тив РККА под крас­ны­ми зна­мё­на­ми и с ло­зун­гом «За Со­ве­ты без ком­му­ни­стов!». В Колчака армии на­счи­ты­ва­лось около 30 тысяч офи­це­ров, в том числе свыше 10 тысяч кад­ро­вых.

В на­ча­ле мар­та 1919 года Колчака армии пе­ре­шли в об­щее на­сту­п­ле­ние про­тив советского Восточного фрон­та, на­нес­ли ряд круп­ных по­ра­же­ний РККА и про­дви­ну­лись на 150-430 км (смотри Кол­ча­ка на­сту­п­ле­ние 1919 года), но по­став­лен­ные пе­ред ни­ми за­да­чи вы­пол­нить не смог­ли и в ре­зуль­та­те контр­насту­п­ле­ния Вос­точ­но­го фрон­та 1919 года сна­ча­ла бы­ли от­бро­ше­ны на 350-400 км в пред­го­рья Ура­ла, а за­тем от­сту­пи­ли за Урал. По­сле по­ра­же­ний вес­ной и ле­том 1919 года Колчака армии 22 июля 1919 года бы­ли ре­ор­га­ни­зо­ва­ны: Си­бир­скую ар­мию раз­де­ли­ли на 1-ю и 2-ю ар­мии, а Западная ар­мия пре­об­ра­зо­ва­на в 3-ю. Из-за во­енных не­удач бы­ли сме­ще­ны со сво­их по­стов ряд ко­ман­дую­щих ар­мия­ми (генерал-лейтенант Р. Гай­да и генерал от артиллерии М.В. Хан­жин), ко­ман­ди­ров кор­пу­сов и на­чаль­ни­ков ди­ви­зий, на­чаль­ни­ков шта­бов. Для улуч­ше­ния управ­ле­ния вой­ска­ми сфор­ми­ро­ван штаб Восточного фрон­та и уч­ре­ж­де­на долж­ность глав­но­ко­ман­дую­ще­го его ар­мия­ми [генерал-лейтенант М.К. Ди­те­рихс (июль-но­ябрь 1919 года), генерал-лейтенант К.В. Са­ха­ров (но­ябрь-декабрь 1919 года), генерал-лейтенант В.О. Кап­пель (декабрь 1919 - январь 1920 годов), генерал-лейтенант С.Н. Вой­це­хов­ский (январь-февраль 1920 года)]. По­след­няя по­пыт­ка Колчака армии пе­ре­хва­тить стра­те­гическую ини­циа­ти­ву бы­ла со­рва­на советскими вой­ска­ми во встреч­ных сра­же­ни­ях и обо­ро­нительных бо­ях в сентябре-октябре 1919 года в ме­ж­ду­ре­чье То­бол - Ишим, где они от­ра­зи­ли контр­на­сту­п­ле­ние Колчака армий, а за­тем са­ми пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние и на­нес­ли им со­кру­шительное по­ра­же­ние (смотри Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ние 1919-1920 годов). Дей­ст­вия «крас­ных» пар­ти­зан в ты­лу Колчака армий от­вле­ка­ли с фрон­та зна­чительные си­лы и во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ли по­ра­же­нию Кол­ча­ка. Ос­тат­ки Колчака армий про­рва­лись в За­бай­ка­лье и со­еди­ни­лись с от­ря­да­ми ата­ма­на Г.М. Се­мё­но­ва. От­ре­зан­ная в хо­де на­сту­п­ле­ния советского Восточного фрон­та от глав­ных сил Колчака армии Южная ар­мия бы­ла раз­гром­ле­на в августе-сентябре 1919 года под Ор­ском и Ак­тю­бин­ском. Её ос­тат­ки, пре­об­ра­зо­ван­ные в Орен­бург­скую ар­мию, в конце 1919 года от­сту­пи­ли в Се­ми­ре­чье, где со­еди­ни­лись с вой­ска­ми ата­ма­на Б.В. Ан­нен­ко­ва .

Иллюстрации:

От­ступ­ле­ние кол­ча­ков­ских войск. Фо­то. 1919. Архив БРЭ.

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