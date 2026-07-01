КОЛЧАК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (АДМИРАЛ)

Колчак происходил из служилого дворянского рода, ведущего свою историю от сотнику Бугского казачьего войска (конец XVIII в.). Его отец – Василий Иванович Колчак (1837–1913) – участник Крымской войны 1854–1856 гг., служил на Обуховском сталелитейном заводе и вышел в 1899 г. в отставку в звании генерал-майора.

Три года (1885–1888 гг.) Кролчак учился в 6-й Петербургской классической гимназии, а в 1888 г. поступил в Морское училище (с 1891 г. – Морской кадетский корпус). Успешно окончив учебу Колчак начал службу 6 августа 1894 г. в качестве помощника вахтенного начальника на крейсере 1-го ранга «Рюрик» с зачислением в 7-й флотский экипаж. В эти годы Колчак живо интересовался научной работой и стермился принять участие в морских исследованиях. С 1896 г. вахтенный начальник на крейсере 2-го ранга «Крейсер». 4.9.1899 переведен на эскадренный броненосец «Полтава», а затем назначен вахтенным начальником на броненосце «Петропавловск». Проведя ряд наблюдений Колчак опубликовал в «Записках по гидрографии, издаваемых Главным Гидрографическим Управлением» (1899 г.) свою первую статью «Наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской воды, произведённые на крейсерах „Рюрик“ и „Крейсер“ с мая 1897 года по март 1899 года».

Полярный исследователь

В 1899 г. Колчак получил приглашение барона Э.В. Толля принять участие в Русской полярной экспедиции на шхуне «Заря» и в декабре 1899 г. был откомандирован в распоряжение Петербургской Академии наук, прошел подготовку в Главной физической обсерватории в Петербурге и в Павловской магнитной обсерватории. Во время экспедиции (июнь 1900 – сентябрь 1904 г.) состоял в ее составе в качестве 2-го помощника командира шхуны и гидрографа. В ведении Колчака находились гидрологические и гидрохимические исследования, кроме того он проводил наблюдения по земному магнетизму, занимался топографическими работами и барометрическим нивелированием.

Колчак также принял в санных экспедициях Толля в восточную часть полуострова Таймыр и на полуостров Челюскина (15–19 октября 1900 г. и 6 апреля – 18 мая 1901 г); провел маршрутную съемку на протяжении 500 верст пути. Именем Колчака был назван открытый экспедицией остров у берегов Таймыра.

В ходе экспедиции Колчак составлял подробное описание берегов и островов Северного Ледовитого океана, а собранные материалы обобщил в работе «Лёд Карского и Сибирского морей» (1909).

По поручению Академии наук возглавил санно-шлюпочного на остров Беннета (5 мая – 7 декабря 1903 г.), в цель поиска пропавшего отряда барона Толля. Трагическая судьба экспедиции была выяснена, хотя саму ее обнаружить не удалось. В ходе экспедиции не был потерян ни один человек, кроме того Колчак провел ряд серьезных исследований, открыл и описал неизвестные ранее географические объекты, уточнил очертания линии берегов и др. За эту экспедицию Колчак 10 января 1906 г. был удостоен высшей наградой Императорского Русского географического общества (РГО) – Константиновской медалью.

Русско-японская война и новые исследования

С началом русско-японской войны 1904–1905 г. по личной просьбе направлен в крепость Порт-Артур, куда прибыл 18 марта 1904 г. и был назначен вахтенным начальником на крейсере «Аскольд». 17 апреля 1904 г. переведен на минный заградитель «Амур», а 21 апреля назначен командиром миноносца «Сердитый», который занимался как тралением внешнего рейда, так и установкой минных заграждений. 18 октября Колчак был переведен на сухопутный фронт, командовал береговой батареей на северо-восточном участке обороны «Вооруженный сектор Скалистых гор», с которой с 7 ноября принимал участие в боевых действиях. На позициях он был ранен и с осложнениями (у него развился суставный ревматизм) был 22 декабря отправлен в госпиталь.

После сдачи Порт-Артура взят в плен, а в апреле 1905 г. госпиталь со всеми раненными был эвакуирован в Нагасаки. 4 июня доставлен в Петербург, где вновь помещен в госпиталь до окончательного выздоровления.

После выписки из госпиталя Колчак получил шестимесячный отпуск, который посвятил обработке материалов полярных экспедиций. Подготовил отчет о своей последней экспедиции, который был опубликован в «Известиях РГО» и 10 января 1906 г. выступил с докладом заседании РГО. С 29 декабря 1905 г по 1 мая 1906 г. Колчак состоял в распоряжении Академии наук «для обработки картографического и гидрографического материалов Русской полярной экспедиции»; выпустил 2 карты восточной части Карского моря и др.

Колчак принял участие в создании (1906 г.) Морского Генерального штаба (МГШ), к которому был 1 мая 1906 г. официально прикомандирован. С июня 1906 г. и.о. штаб-офицера для особых поручений, осуществляя руководством отделением русской статистики. Одновременно Колчак возглавлял комиссию по изучению военных причин, обусловивших поражение русского флота в бою при Цусиме. 21 декабря 1907 г. Колчак выступил в Петербургском военно-морском кружке с докладом «Какой нужен России флот», где провел детальный анализ состояния флота и его перспектив. Доклад получил широкую известность и позже был опубликован в «Морском сборнике» (№ 7, 8. СПБ, 1908). В сентябре 1906 г. по поручению Комиссии для изучения вопроса о Северном морском пути составил записку об условиях плавания вдоль арктического побережья России. В апреле 1908 г. возглавил отдел Балтийского ТВД в МГШ.

С 1906 г. Колчак принял активное участие в организации Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана; активно выступал против экспедиции, организуемой Г.Я. Седовым. 29 мая 1908 г. он принял командование ледоколом «Вайгач», являвшегося базой экспедиции. С 28 октября 1909 г. по 20 октября 1910 г. принимал участие в переходе из Балитики во Владивосток, а с 17 августа 1910 г. – непосредственно в экспедиции.

В ноябре 1910 г. Колчак был вызван в Петербург, где в начале 1911 г. назначен начальником 1-й оперативной части МГШ, в ведении которой находились вопросы реализации судостроительной программы и подготовки флота к войне. Одновременно читал лекции на курсах при Николаевской военно-морской академии и выпустил ряд работ, в т.ч. «О боевых порядках флота», «О бое», «Служба Генерального штаба» (1912).

С 15 апреля 1912 г. командир эскадренного миноносца «Уссуриец», с мая 1913 – «Пограничник», который использовался в качестве посыльного судна командующего флотом Балтийского моря адмирала Н.О. Эссена.

Первая мировая война

Незадолго до начала Первой мировой войны, 9 декабря 1913 г., Колчак был назначен начальником Оперативного отделения (1 января 1915 г. переименован во флаг-капитаны по оперативной части) Штаба командующего Морскими силами Балтийского моря и в этом качестве принял деятельное участие в подготовке Балтийского флота к войне. Колчак хорошо сработался с Эссеном, который всячески его отмечал и выделял, поручая ответственные задания.

В феврале 1915 г. Колчак возглавил полудивизион особого назначения (четыре миноносца). В том же месяце он провал 4-ю (Данцигскую) минно-заградительную операцию, установив минные заграждения в Данцигской бухте. С 10 сентября 1915 г. временно и.о. командира Минной дивизии Балтийского флота. 6–9 октября произвел высадку морского десанта в германском тылу в районе мыса Домеснес (Калкасрагс). Действовал в постоянным контактом с наземными войсками, решительно оказывал помощь оказавшимся в сложной ситуации гарнизонами (в т.ч. Моодзундских островов). В ноябре вернулся к исполнению своих обязанностей в Штабе флота. 19 декабря 1915 г. назначен командующим под брейд-вымпелом минной дивизией Балтийского моря и одновременно и.о. командующего Морскими силами Рижского залива (10 апреля 1916 г. утвержден в должности). Активизировал действия флота, причем не ограничиваясь постановками минных заграждений, лично возглавил постоянные выходы группы кораблей в море для патрулирования, сторожевой службы, а также действий против кораблей противника. Будучи убежденным сторонником десантных операций, в 1916 г. разрабатывал план высадки войск в оперативный тыл противника через Рижский залив.

28 июня 1916 г. Колчак стал командующим флотом Черного моря, при этом он был назначен в обход значительно числа адмиралов, бывших старше его по званию и сроку службы. Руководил действиями флота по поддержке войск Кавказской армии, помимо непосредственного содействия (арт. поддержка, перевозка войск) обеспечивал подвоз снаряжения и подкреплений. После вступления в войну Румынии (27 августа 1916 г.) приступил к содействию румынским войскам. На К. была возложена также перевозка войск и оборона Дуная. Для этих целей выделил из состава флота отряд канонерских лодок («Донец», «Кубанец» и «Терец»). Для обороны морского побережья Румынии сформировал отряд особого назначения (линейный корабль «Ростислав», 10 эскадренных миноносцев, 2 подлодки, 8 тральщиков, 2 транспорта), базировавшийся в районе Констанцы. Отряд оказывал поддержку наземным частям, вплоть до падения Констанцы 9(22) октября 1916 г. Произвел заграждение Босфора минами, закрыв выход как надводным, так и подводным судам противника (хотя основная операция по минированию была проведена еще при его предшественнике). Организовал дозорную службу, обезопасил Черное море от проникновения новых неприятельских судов. За 1916 г. противник потерял на Черном море 3 миноносца, 4 подводные и 3 канонерские лодки, 6 транспортов, 16 пароходов и буксиров. Русский флот потерял 2 эсминца, 1 тральщик, 2 госпитальных судна, 9 транспортов и 3 парохода. Руководил подготовкой Босфорской десантной операции.

1917 год

В февральские дни 1917 г. Ставка запросила Колчака его мнения о необходимости отречения императора Николая II. Отказавшись от отправки ответной телеграммы, Колчак в то же время известил генерала М.В. Алексеева, что предложения командующих об отречении «принял безоговорочно». После Февральской революции телеграммой 8 марта признал Временное правительство и передал ему приветствие от имени флота, говоря о «братском единении» офицеров, солдат и матросов.

В 1917 г. старался восстановить расшатанную дисциплину во флоте. В конце мая расформировал команду линейных кораблей «Синоп» и «Три Святителя», другие корабли с ненадежными командами распорядился чаще выводить в море под видом оперативной необходимости. 5 июня матросы арестовали помощника командира Черноморского флотского экипажа полковника К.К. Грубера и приняли решение потребовать от офицеров безоговорочной сдачи личного оружия. Понимая, что он более не контролирует ситуацию на флоте, Колчак отдал приказ офицерам подчиниться. На следующий день он был решением Севастопольского совета отстранен от командования флотом, сдал должность и 7 июня отбыл в Петроград.

Действия Колчака, а также постоянная поддержка его прессой, принесли ему широкую известность, превратив в достаточно сильную политическую фигуру. Не питавший доверия к Колчаку А.Ф. Керенский организовал назначение в июле Колчака в состав направленной в США военно-морской миссии, причем с неопределенными полномочиями. В Великобритании и США Колчак установил тесные связи с военными и политическими кругами, был принял президентом США В. Вильсоном (16 октября 1917 г.). В октябре принял предложение выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание от списку Партии народной свободы по Черноморскому флотскому округу.

В октябре 1917 г. Колчак отбыл из США в Японию, откуда в середине января 1918 г. отбыл в Китай.

Белое движение

В Китае Колчак встретился с управляющим Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД), принадлежавшей России, генералом Д.Л. Хорватом, который предложил ему возглавить русские войска в Маньчжурии. 10 мая 1918 г. собрание акционеров КВЖД ввело Колчак в состав правления и назначило главным инспектором охранной стражи КВЖД и командующим русскими вооружёнными силами в полосе отчуждения. Однако попытки Колчака, штаб которого размещался в Харбине, объединить под своим началом все русские отряды в этом районе, натолкнулся на сопротивление атамана Г.М. Семёновым, с которым у него вскоре возник неразрешимый конфликт. В июне Колчак отбыл в Японию, где надеялся наладить контакт с властями и решить ситуацию в полосе отчуждения КВЖД. Вступив в контакт с французскими и британскими дипломатами, Колчак изменил свое решение и вместе с ними 16 сентября 1918 г. во Владивосток, намереваясь в перспективе добраться до Юга России, где принять участие в Белом движении.

После прибытия 13 октября в Омск, Колчак имел ряд встреч с представителями армии и выяснил, что военные круги крайне недовольны деятельностью составленной преимущественно из эсеров Директории. Тем не менее он дал согласие на назначения себя военным и морским министром Временного Всероссийского правительства, которое состоялось 5 ноября. Директория была вынуждена пойти на этот шаг, поскольку ее авторитет в военных кругах упал до минимума, и оно считало, что этим укрепит свои позиции.

Верховный правитель

7 ноября войска Директории оставили Ижевск, а 18 ноября члены офицерской организации, поддержанные казаками разоружили батальон охраны Временного Всероссийского правительства и арестовали членов Директории, которое были высланы под английским конвоем на китайскую территорию в Куанчендзы (Чанчун). Ни одна из воинских частей не выступила в поддержку Директории. В тот же день Колчак заявил о необходимости «полного сосредоточения власти военной и гражданской в руках одного лица с авторитетным именем в военных и общественных кругах», после чего Совет министров избран его Верховным правителем Российского государства и Верховным главнокомандующим. Вступакя в должность, Колчак заявил, что «Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного расстройства государственных дел и жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной целью я ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и порядка».

Каких-либо коренных изменений в курсе правительства, некоторое возглавил ранее руководивший Временным Сибирским правительством, эсер и областник П.В. Вологодский, не произошло. В тоже время был принят ряд мер, которые способствовали исправлению критической ситуации на на железных дорогах и в области инфраструктуры, по упорядочению финансов, а также решению социального вопроса, в т.ч. были установлены прожиточные минимумы по регионам, производилась индексирование жалования служащим.

Основной задачей правительства было снабжение и обеспечение всем необходимым вооруженных сил, заготовка вооружений и боеприпасов, а также поддержание порядка в тылу. В распоряжение Колчака был передан находившийся в Омске золотой запас России (505 тонн на 650 млн золотых рублей). Колчак запретил правительству использование этого золота на текущие нужды, предназначив его, прежде всего, на закупку вооружения и обмундирования (68 млн рублей) и в качестве обеспечения под иностранные кредиты (128 млн рублей). В результате им была потрачена лишь 1/3 золота (в феврале 1920 г. чехословаки передали большевикам золота на 409 млн рублей).

27 ноября 1918 г. войска Колчака начали наступление, взяв 20 декабря Кунгур, а 24 декабря – Пермь. После того, как ситуация на фронте стабилизировалась, Колчак в начале 1919 г. провел реорганизацию армии, упорядочив командование, создав новые оперативные объединения. Подтянув резервы и накопив необходимые запасы, войска Колчака в начале марта нанесли сокрушительный удар по Красной Армии, не ожидавшей активизации противника и самой готовившей наступление.

В марте 1919 г. частям Сибирской армии выйти на подступы к Волге, в то время как войска Западной армии взяли Бирск, Уфу, Стерлитамак. Наибольший успех сопутствовал белых войскам в апреле, когда, казалось, весь красный Восточный фронт должен рухнуть. Белые войска вошли в Мензелинск (5 апреля), Белебей (7 апреля), Воткинский завод (8 апреля), Сарапул (11 апреля), Бугульму (13 апреля), Бугуруслан (15 апреля), Ижевский завод (13 апреля) и др. К концу месяца В конце апреля армии Колчака вышли на подступы к Казани, Самаре, Симбирску. Одним из результатом достигнутые белыми армиями успехов стало признание 30 мая 1919 г. главнокомандующим Вооруженными силами Юга России генералом А.И. Деникиным Колчака Верховным правителем.

Однако на этом наступление выдохлось, войска устали, а резервом было недостаточно. Плохо работали тылы, переполненные запасными и резервными частями. В тоже время большевики начали переброску всех возможных войск на «колчаковский фронт». Был провозглашен лозунг «Все на Колчака!», а 7 апреля решение ЦК РКП(б) Восточный фронт был объявлен главным. 28 апреля красные армии перешли в контрнаступление и, несмотря на ожесточенное сопротивление, начали теснить белых. 4 мая был сдан Бугуруслан, 17 мая – Белебей, 9 июня – Уфа, белые войска были вынуждены оставить Поволжье.

Хотя в сентябре после боев на р. Тоболе на фронте наступило на некоторое время, стратегическую инициативу белые войска уже перехватить не смогли. Возобновившие в середине октября наступление войска красного Восточного фронта успешно продвигались вперед. Белые войска оставляли одну позицию за другой. Ситуация на фронте осложнилась и разгоревшимся в ноябре 1919 г. конфликт между руководством чехословацкий войск и Колчаком, который 25 ноября потребовал от Совета министров прекратить с ним любые сношения.

После того, как был боя оставлена «столица» Колчака – город Омск (13–14 ноября) – ситуация приняла необратимый характер. 11 декабря белые войска оставили Барнаул, 13 декабря – Бийск, 14 декабря – Новониколаевск.

Гибель

После оставления Омска, Колчак двинулся на своем поезде (вместе с «золотым поездом», где находился золотой запас) в Иркутск, планируя разместить там свою Ставку. Однако по распоряжению начальника французской военной миссии генерала М. Жанена, которому, как представителю Антанты, формально подчинялись чехословацкие войска, Колчак был задержан 25 декабря близ станции Нижнеудинск. Формально чехословаки взяли на себя охрану Колчака и золотого запаса, фактически же адмирал оказался под арестом. В конце декабря власть в Иркутске была захвачена большевиками и Политцентром, где главную роль играли эсеры и меньшевики.

3 января 1920 г. Совет министров при Верховном правителе направил Колчаку телеграмму, в которой потребовал передать полномочия генералу А.И. Деникину, поскольку было понято, что Колчак уже не может в полной мере их исполнять (Колчак отдал соответствующие распоряжение на следующий день).

10 января чехословаки разрешили отъезд поезда из Нижнеудинска и 15 января доставили его в Иркутск, где Колчак был передан Политцентру, немедленно арестован и помещен в тюрьму. С 21 января Колчак допрашивался специально созданной для этого Чрезвычайной следственной комиссией.

В ночь на 7 февраля 1920 г. Колчак, вместе с председателем Совета министров В.Н. Пепеляев, по постановлению большевистского Иркутского военно-революционного комитета был расстрелян на берегу р. Ушаковки, поблизости от Знаменского женского монастыря. Тела убитых были сброшены в прорубь.

Семья

Колчак был женат (с 5 марта 1904 г.) на Софье Федоровне Омировов (1876–1956), дочери действительного тайного советника, которой в 1919 г. удалось эмигрировать во Францию. У них родилось трое детей: первый ребенок – девочка – девочка – родилась в октябре 1905 г. и вскоре скончалась, третий ребенок – дочь Маргарита (1912–1914) умерла от простуды. Выжил только сын Ростислав (9 марта 1910 – 28 июня 1965), который вместе с матерью покинул Россию.

У Колчака был длительный роман с Анной Васильевной Тимирёвой, урожденной Сафоновой (18 июля 1893 – 31 января 1975, Москва), бывшей замужем (с 1911 г.; развод в 1918 г.) за другом Колчака контр-адмиралом С.Н. Тимирёвым. В 1918–1920 гг. она фактически была женой Колчака и осталась в Иркутске после его ареста. Она осталась в Советской России, где в 1922 г. вышла замуж за инженера В.К. Книпера (1888–1942).

Звания:

мичман (15.11.1894)

лейтенант (6.12.1898)

капитан-лейтенант (11.6.1907)

капитан 2-го ранга (13.4.1908)

капитан 1-го ранга (6.12.1913)

контр-адмирал (10.4.1916)

вице-адмирал (28.6.1916)

адмирал (18.11.1918)