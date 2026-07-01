КОЛЬБРУКА - КАМЕРОНА РЕФОРМЫ

КОЛЬБРУКА - КАМЕРОНА РЕФОРМЫ - ко­ло­ни­аль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния британской ад­ми­ни­ст­ра­ции на острове Цей­лон (ны­не Шри-Лан­ка) в 1830-х годах.

На­зва­ны в честь У. Кольб­ру­ка (1787-1870 годы) и Ч. Ка­ме­рона (1795-1880 годы), ру­ко­во­ди­те­лей британской пра­ви­тельственной ко­мис­сии, при­быв­шей в 1829 году на Цей­лон для про­вер­ки дея­тель­но­сти ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1832 году ко­мис­сия опуб­ли­ко­ва­ла от­чёт, в ко­то­ром пред­ло­жи­ла про­вес­ти ряд ре­форм, на­прав­лен­ных на пе­ре­да­чу тор­го­вых мо­но­по­лий от британской Ост-Инд­ской ком­па­нии ко­ло­ни­аль­ным вла­стям, ли­к­ви­да­цию кас­то­вой сис­те­мы, из­ме­не­ние административно-территориального де­ле­ния ко­ло­нии.

Тра­диционное раз­де­ле­ние ост­ро­ва на три ис­то­рических об­лас­ти пред­ла­га­лось уп­разд­нить и соз­дать административно-территориальные еди­ни­цы, не имею­щие куль­тур­но­го или ре­лигиозного един­ст­ва, что долж­но бы­ло спо­соб­ст­во­вать по­вы­ше­нию эф­фек­тив­но­сти управ­ле­ния ко­ло­ни­ей. Про­ект ре­форм пред­по­ла­гал так­же при­вле­че­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния к ра­бо­те ко­ло­ни­аль­ных ор­га­нов управ­ле­ния. Зе­мель­ные вла­де­ния за­креп­ля­лись как ча­ст­ная соб­ст­вен­ность, раз­ре­ша­лась сво­бод­ная про­да­жа ка­зён­ных и других зе­мель. Все­об­щая тру­до­вая по­вин­ность (рад­жа­ка­рья) от­ме­ня­лась.

Боль­шин­ст­во пред­ло­же­ний, под­го­тов­лен­ных ко­мис­си­ей, по­лу­чи­ли одоб­ре­ние британскогопар­ла­мен­та; вклю­че­ны в при­ня­тую в 1833 году Хар­тию спра­вед­ли­во­сти, ко­то­рая бы­ла реа­ли­зо­ва­на на прак­ти­ке в по­сле­дую­щие го­ды. Кольбрука - Камерона реформы спо­соб­ст­во­ва­ли ро­сту эк­сплуа­та­ции ко­ло­нии и в то же вре­мя ши­ро­ко­му во­вле­че­нию Цей­ло­на в ми­ро­вой ры­нок и раз­ви­тию эко­но­ми­ки остро­ва.

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