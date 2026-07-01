КОЛЬБРУКА - КАМЕРОНА РЕФОРМЫ
КОЛЬБРУКА - КАМЕРОНА РЕФОРМЫ - колониальные преобразования британской администрации на острове Цейлон (ныне Шри-Ланка) в 1830-х годах.
Названы в честь У. Кольбрука (1787-1870 годы) и Ч. Камерона (1795-1880 годы), руководителей британской правительственной комиссии, прибывшей в 1829 году на Цейлон для проверки деятельности местной администрации. В 1832 году комиссия опубликовала отчёт, в котором предложила провести ряд реформ, направленных на передачу торговых монополий от британской Ост-Индской компании колониальным властям, ликвидацию кастовой системы, изменение административно-территориального деления колонии.
Традиционное разделение острова на три исторических области предлагалось упразднить и создать административно-территориальные единицы, не имеющие культурного или религиозного единства, что должно было способствовать повышению эффективности управления колонией. Проект реформ предполагал также привлечение местного населения к работе колониальных органов управления. Земельные владения закреплялись как частная собственность, разрешалась свободная продажа казённых и других земель. Всеобщая трудовая повинность (раджакарья) отменялась.
Большинство предложений, подготовленных комиссией, получили одобрение британскогопарламента; включены в принятую в 1833 году Хартию справедливости, которая была реализована на практике в последующие годы. Кольбрука - Камерона реформы способствовали росту эксплуатации колонии и в то же время широкому вовлечению Цейлона в мировой рынок и развитию экономики острова.