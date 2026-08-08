КОЛЬБРАН ИЗАБЕЛЛА
КОЛЬБРАН (Colbran) ИЗАБЕЛЛА, Изабелла Анджела - Испанская певица (драматическое сопрано).
Училась пению у Ф. Парехи, затем в Неаполе у Дж. Маринелли и Дж. Крешентини. Дебютировала на концертной эстраде в 1801 году (Париж), на оперной сцене в 1806 году (Испания). С 1807 года жила преимущественно в Италии, с 1808 года пела в оперных театрах (в том числе в миланском театре «Ла Скала»), в 1811-1822 годах ведущая солистка оперных театров «Сан-Карло» и «Фондо» в Неаполе.
Одна из лучших певиц начала XIX века, Кольбран прославилась в драматических партиях, среди них - Джулия («Весталка» Г. Спонтини) и Медея («Медея в Коринфе» С. Майра). В 1822-1836 годах была женой Дж. Россини, который в расчёте на её голос написал партии Дездемоны («Отелло»), Елены («Дева озера»), заглавные партии в операх «Елизавета, королева Английская», «Семирамида», «Армида» и др. В 1824 году оставила оперную сцену. Автор 4 сборников песен и романсов.
Иллюстрации:
И. Кольбран. Портрет работы неизвестного художника. Ок. 1815. Городской музей (Болонья). Архив БРЭ.