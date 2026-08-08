КОЛЬБРАН ИЗАБЕЛЛА

КОЛЬБРАН (Colbran) ИЗАБЕЛЛА, Иза­бел­ла Анд­же­ла - Испанская пе­ви­ца (дра­ма­тическое со­пра­но).

Учи­лась пе­нию у Ф. Па­ре­хи, за­тем в Не­аполе у Дж. Ма­ри­нел­ли и Дж. Кре­шен­ти­ни . Де­бю­ти­ро­ва­ла на кон­церт­ной эс­т­ра­де в 1801 году (Па­риж), на опер­ной сце­не в 1806 году (Ис­па­ния). С 1807 года жи­ла пре­имущественно в Ита­лии, с 1808 года пе­ла в опер­ных те­ат­рах (в том числе в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла»), в 1811-1822 годах ве­ду­щая со­ли­ст­ка опер­ных те­ат­ров «Сан-Кар­ло» и «Фон­до» в Не­апо­ле .

Од­на из луч­ших пе­виц начала XIX века, Кольбран про­сла­ви­лась в дра­ма­тических пар­ти­ях, сре­ди них - Джу­лия («Вес­тал­ка» Г. Спон­ти­ни) и Ме­дея («Ме­дея в Ко­рин­фе» С. Май­ра). В 1822-1836 годах бы­ла же­ной Дж. Рос­си­ни, ко­то­рый в рас­чё­те на её го­лос на­пи­сал пар­тии Дез­де­мо­ны («Отел­ло»), Еле­ны («Де­ва озе­ра»), за­глав­ные пар­тии в опе­рах «Ели­за­ве­та, ко­ро­ле­ва Анг­лий­ская», «Се­ми­ра­ми­да», «Ар­ми­да» и др. В 1824 году ос­та­ви­ла опер­ную сце­ну. Ав­тор 4 сборников пе­сен и ро­ман­сов.

Иллюстрации:

И. Кольб­ран. Портрет работы неизвестного художника. Ок. 1815. Го­род­ской му­зей (Бо­ло­нья). Архив БРЭ.