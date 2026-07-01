КОЛЬБЕРТИЗМ
КОЛЬБЕРТИ́ЗМ - система правительственных мер, проводившаяся во Франции по стимулированию активного торгового баланса, включая насаждение привилегированных крупных промышленных предприятий (подконтрольных короне или получивших от неё патенты) и монопольных компаний для ведения заморской торговли; разновидность меркантилизма.
Уже Генрих IV для сокращения трат на импортные предметы роскоши основал около 40 крупных (но просуществовавших недолго) придворных мастерских; кардинал А.Ж. Ришельё взял под своё покровительство «образцовую» шёлковую мануфактуру в Туре и содействовал улучшению внутренних путей сообщения (в том числе сооружению канала между Сеной и Луарой) и развитию новых направлений внешней торговли («компания Новой Франции»). Политика кольбертизма связана с деятельностью Ж.Б. Кольбера; её осуществление началось в 1664 году, когда были выделены значительные суммы (накопленные казной благодаря конфискации имущества Н. Фуке и других осуждённых финансистов) на организацию французской Ост-Индской и Вест-Индской компаний. Затем последовало вложение денег в «королевские мануфактуры» (для произ-ва гобеленов, зеркальных стёкол, вышитых кружев и т.д.) и в разработку рудников, подкреплённое таможенным протекционизмом (жёсткий тариф 1667 года), а в некоторых отраслях - привлечением иностранных предпринимателей, мастеров и рабочих. Кольбертизм содействовал стремительному наращиванию торгового и военного флота, была обеспечена также государственная поддержка реализации проекта Лангедокского канала между средиземноморским и атлантическим побережьями Франции. Кольбертизм продолжил традиции экономического этатизма, связанные со стремлениями французской монархии к превращению королевского двора в общеевропейский центр моды и военно-политической силы.
Для кольбертизма как экономической политики периода расцвета французского абсолютизма характерны элементы принуждения: интенданты провинций заставляли местных чиновников и богачей вкладывать средства в заокеанские компании под угрозой гнева короля; ради комплектования судовых команд некоторое время все провинности наказывались ссылкой на галеры; деятельность «королевских мануфактур» была детально регламентирована технологическими инструкциями и подлежала надзору «генеральных приказчиков», каравших нарушителей предписаний вплоть до выставления у позорного столба; эдикт 1673 года вводил смертную казнь для злостных банкротов. Заработная плата рабочих в целях снижения издержек была установлена на уровне прожиточного минимума, для обеспечения которого правительство таксировало цены на зерно и запрещало его вывоз, что привело к разорительным последствиям для большинства населения страны, занимавшегося сельским хозяйством. Положительные результаты кольбертизма были сведены на нет усилением налогового бремени из-за войн Людовика XIV; вынужденная эмиграция предпринимателей-гугенотов после отмены Нантского эдикта 1598 года и сосредоточение военным министром Ф. Лувуа основных ресурсов государства на организации сухопутных войск нанесли ущерб французской промышленности, торговле и мореплаванию.
Термин «колбертизм» был введён в 1791 году Ф.Менготти (Италия) как выражение критического отношения сторонников свободы торговли (начиная с Ф. Кенэ) к экономической политике Ж.Б. Кольбера; напротив, положительную оценку кольбертизм получил у идеолога протекционизма Ф. Листа и теоретика геополитики А.Т. Мэхэна. В.И. Вернадский отметил такие сопутствовавшие проведению политики кольбертизма начинания, как создание государственных научных учреждений (Академия наук, Парижская обсерватория и т.д.) и поощрение экспедиционных изысканий. В современной экономической литературе под «кольбертизмом» иногда понимается характерная для Франции традиция обеспечения политической и деловой карьеры через элитное образование в самых престижных государственых учебных заведениях.