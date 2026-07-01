КОЛЬБЕРТИЗМ

КОЛЬБЕРТИ́ЗМ - сис­те­ма пра­вительственных мер, про­во­див­шая­ся во Фран­ции по сти­му­ли­ро­ва­нию ак­тив­но­го тор­го­во­го ба­лан­са, вклю­чая на­са­ж­де­ние при­ви­ле­ги­ро­ван­ных круп­ных промышленных пред­при­ятий (под­кон­троль­ных ко­ро­не или по­лу­чив­ших от неё па­тен­ты) и мо­но­поль­ных ком­па­ний для ве­де­ния за­мор­ской тор­гов­ли; раз­но­вид­ность мер­кан­ти­лиз­ма.

Уже Ген­рих IV для со­кра­ще­ния трат на им­порт­ные пред­ме­ты рос­ко­ши ос­но­вал около 40 круп­ных (но про­су­ще­ст­во­вав­ших не­дол­го) при­двор­ных мас­тер­ских; кар­ди­нал А.Ж. Ри­шельё взял под своё по­кро­ви­тель­ст­во «об­раз­цо­вую» шёл­ко­вую ма­ну­фак­ту­ру в Ту­ре и со­дей­ст­во­вал улуч­ше­нию внутренних пу­тей со­об­ще­ния (в том числе со­ору­же­нию ка­на­ла ме­ж­ду Се­ной и Луа­рой) и раз­ви­тию но­вых на­прав­ле­ний внеш­ней тор­гов­ли («ком­па­ния Но­вой Фран­ции»). По­ли­ти­ка кольбертизма свя­за­на с дея­тель­ностью Ж.Б. Коль­бе­ра ; её осу­ще­ст­в­ле­ние на­ча­лось в 1664 году, ко­гда бы­ли вы­де­ле­ны зна­чительные сум­мы (на­ко­п­лен­ные каз­ной бла­го­да­ря кон­фи­ска­ции иму­ще­ст­ва Н. Фу­ке и других осу­ж­дён­ных фи­нан­си­стов) на ор­га­ни­за­цию французской Ост-Инд­ской и Вест-Инд­ской ком­па­ний. За­тем по­сле­до­ва­ло вло­же­ние де­нег в «ко­ро­лев­ские ма­ну­фак­ту­ры» (для про­из-ва го­бе­ле­нов, зер­каль­ных стё­кол, вы­ши­тых кру­жев и т.д.) и в раз­ра­бот­ку руд­ни­ков, под­кре­п­лён­ное та­мо­жен­ным про­тек­цио­низ­мом (жё­ст­кий та­риф 1667 года), а в не­ко­то­рых от­рас­лях - при­вле­че­ни­ем иностранных пред­при­ни­ма­те­лей, мас­те­ров и ра­бо­чих. Кольбертизм со­дей­ст­во­вал стре­ми­тель­но­му на­ра­щи­ва­нию тор­го­во­го и во­енного фло­та, бы­ла обес­пе­че­на так­же государственная под­держ­ка реа­ли­за­ции про­ек­та Лан­ге­док­ско­го ка­на­ла ме­ж­ду сре­ди­зем­но­мор­ским и ат­лан­ти­ческим по­бе­режь­я­ми Фран­ции. Кольбертизм про­дол­жил тра­ди­ции эко­но­мического эта­тиз­ма, свя­зан­ные со стрем­ле­ния­ми французской мо­нар­хии к пре­вра­ще­нию ко­ро­лев­ско­го дво­ра в об­ще­ев­ро­пей­ский центр мо­ды и во­ен­но-по­ли­тической си­лы.

Для кольбертизма как эко­но­мической по­ли­ти­ки пе­рио­да рас­цве­та французского аб­со­лю­тиз­ма ха­рак­тер­ны эле­мен­ты при­ну­ж­де­ния: ин­тен­дан­ты про­вин­ций за­став­ля­ли ме­ст­ных чи­нов­ни­ков и бо­га­чей вкла­ды­вать сред­ст­ва в за­оке­ан­ские ком­па­нии под уг­ро­зой гне­ва ко­ро­ля; ра­ди ком­плек­то­ва­ния су­до­вых ко­манд не­ко­то­рое вре­мя все про­вин­но­сти на­ка­зы­ва­лись ссыл­кой на га­ле­ры; дея­тель­ность «ко­ро­лев­ских ма­ну­фак­тур» бы­ла де­таль­но рег­ла­мен­ти­ро­ва­на тех­но­ло­гическими ин­ст­рук­ция­ми и под­ле­жа­ла над­зо­ру «ге­не­раль­ных при­каз­чи­ков», ка­рав­ших на­ру­ши­те­лей пред­пи­са­ний вплоть до вы­став­ле­ния у по­зор­но­го стол­ба; эдикт 1673 года вво­дил смерт­ную казнь для зло­ст­ных бан­кро­тов. За­ра­бот­ная пла­та ра­бо­чих в це­лях сни­же­ния из­дер­жек бы­ла ус­та­нов­ле­на на уров­не про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма, для обес­пе­че­ния ко­то­ро­го пра­ви­тель­ст­во так­си­ро­ва­ло це­ны на зер­но и за­пре­ща­ло его вы­воз, что при­ве­ло к ра­зо­ри­тель­ным по­след­ст­ви­ям для боль­шин­ст­ва на­се­ле­ния стра­ны, за­ни­мав­ше­го­ся сельским хозяйством. По­ло­жительные ре­зуль­та­ты кольбертизма бы­ли све­де­ны на нет уси­ле­ни­ем на­ло­го­во­го бре­ме­ни из-за войн Лю­до­ви­ка XIV; вы­ну­ж­ден­ная эмиг­ра­ция пред­при­ни­ма­те­лей-гу­ге­но­тов по­сле от­ме­ны Нант­ско­го эдик­та 1598 года и со­сре­до­то­че­ние во­енным ми­ни­ст­ром Ф. Лу­вуа основных ре­сур­сов го­су­дар­ст­ва на ор­га­ни­за­ции су­хо­пут­ных войск на­нес­ли ущерб французской промышленности, тор­гов­ле и мо­ре­пла­ва­нию.

Тер­мин «колбертизм» был вве­дён в 1791 году Ф.Мен­гот­ти (Ита­лия) как вы­ра­же­ние кри­тического от­но­ше­ния сто­рон­ни­ков сво­бо­ды тор­гов­ли (на­чи­ная с Ф. Ке­нэ) к эко­но­мической по­ли­ти­ке Ж.Б. Коль­бе­ра; на­про­тив, по­ло­жительную оцен­ку кольбертизм по­лу­чил у идео­ло­га про­тек­цио­низ­ма Ф. Лис­та и тео­ре­ти­ка гео­по­ли­ти­ки А.Т. Мэ­хэ­на. В.И. Вер­над­ский от­ме­тил та­кие со­пут­ст­во­вав­шие про­ве­де­нию по­ли­ти­ки кольбертизма на­чи­на­ния, как соз­да­ние государственных на­учных уч­ре­ж­де­ний (Ака­де­мия на­ук, Па­риж­ская об­сер­ва­то­рия и т.д.) и по­ощ­ре­ние экс­пе­диционных изы­ска­ний. В современной эко­но­мической литературе под «кольбертизмом» ино­гда по­ни­ма­ет­ся ха­рак­тер­ная для Фран­ции тра­ди­ция обес­пе­че­ния по­ли­тической и де­ло­вой карь­е­ры че­рез элит­ное об­ра­зо­ва­ние в са­мых пре­стиж­ных государственых учеб­ных за­ве­де­ни­ях.

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