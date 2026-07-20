КОЛЬБЕР ЖАН БАТИСТ

КОЛЬБЕР (Colbert) ЖАН БАТИСТ - французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из бо­га­той ку­печеской се­мьи. На­чав служ­бу в государственном сек­ре­та­риа­те во­енных дел, стал бли­жай­шим по­мощ­ни­ком государственного сек­ре­та­ря М. Ле­те­лье; с 1651 года управ­ляю­щий хо­зяй­ст­вом пер­во­го ми­ни­ст­ра, кар­ди­на­ла Дж. Ма­за­ри­ни . С 1661 года государственный ми­нистр и главный со­вет­ник Лю­до­ви­ка XIV по во­про­сам фи­нан­со­вой и эко­но­мической по­ли­ти­ки, фак­тический гла­ва ад­ми­ни­ст­ра­ции ин­тен­дан­тов про­вин­ций. С 1664 года сю­рин­тен­дант ко­ро­лев­ских строе­ний, от­ве­чал за строи­тель­ст­во Вер­са­ля и других ко­ро­лев­ских ре­зи­ден­ций, с 1665 года генеральный кон­тро­лёр (ми­нистр) фи­нан­сов, а так­же сю­рин­тен­дант тор­гов­ли. С 1669 года государственный сек­ре­тарь по де­лам фло­та, ко­ло­ний, дво­ра и сно­ше­ни­ям с цер­ко­вью.

Кольбер счи­тал не­об­хо­ди­мым скор­рек­ти­ро­вать со­ци­аль­но-про­фес­сио­наль­ную струк­ту­ру французского об­ще­ст­ва в ин­те­ре­сах аб­со­лю­тиз­ма, пред­ла­гал уве­ли­чить чис­лен­ность и по­вы­сить пре­стиж «по­лез­ных» со­ци­аль­ных групп (зем­ле­дель­цы, ре­мес­лен­ни­ки, тор­гов­цы, во­ен­ные). Эко­но­мическая по­ли­ти­ка Кольбера ( коль­бер­тизм ) яв­ля­лась ва­ри­ан­том мер­кан­ти­лиз­ма: стрем­ле­ние к ак­тив­ной ро­ли в ми­ро­вой тор­гов­ле со­че­та­лось с ин­тен­сив­ным промышленным раз­ви­ти­ем. Це­лью Кольбера бы­ла эко­но­мическая ге­ге­мо­ния Фран­ции в Ев­ро­пе, ко­то­рой мож­но бы­ло до­бить­ся, по его мне­нию, дос­тиг­нув ак­тив­но­го тор­го­во­го ба­лан­са, пе­рей­дя к хо­зяйственной ав­тар­кии и раз­ви­вая во Фран­ции все от­рас­ли про­изводства.

Кольбер уде­лял осо­бое вни­ма­ние соз­да­нию ма­ну­фак­тур, вы­пус­кав­ших но­вые ви­ды из­де­лий и вне­дряв­ших но­вые тех­но­ло­гические приё­мы; при этом рас­ши­ря­лась рег­ла­мен­та­ция це­хо­во­го про­изводства для улуч­ше­ния ка­че­ст­ва мас­со­вой про­дук­ции. Для под­дер­жа­ния французской промышленности в 1667 году был вве­дён про­тек­цио­ни­ст­ский та­риф. Для на­ла­жи­ва­ния ко­ло­ни­аль­но­го хо­зяй­ст­ва на Ан­тиль­ских островах и соз­да­ния се­ти тор­го­вых баз в Ин­дии в 1664 году бы­ли соз­да­ны мо­но­поль­ные фран­цуз­ские Вест-Инд­ская и Ост-Инд­ская ком­па­нии. Ус­пе­хи в строи­тель­ст­ве фло­та по­зво­ли­ли Фран­ции стать од­ной из ве­ду­щих морских дер­жав.

Кольбер под­го­то­вил се­рию ор­до­нан­сов, час­тич­но уни­фи­ци­ро­вав­ших ко­ро­лев­ское за­ко­но­да­тель­ст­во, был ини­циа­то­ром соз­да­ния АН (1666 год), ку­ри­ро­вал государственное ме­це­нат­ст­во в об­лас­ти литературы и искусства. Влия­ние Кольбера на ко­ро­ля упа­ло по­сле всту­п­ле­ния Фран­ции (1672 год) в се­рию за­тяж­ных войн, ко­то­рые при­ве­ли к рос­ту государственных рас­хо­дов, про­тив че­го вы­сту­пал Кольбер. Во­прос о ре­зуль­та­тив­но­сти многих на­чи­на­ний Кольбера яв­ля­ет­ся дис­кус­си­он­ным.

Сочинения:

Lettres, instructions et mémoires. P., 1861–1882. Vol. 1–8.

Иллюстрации:

Ж. Б. Коль­бер. По­рт­рет ра­бо­ты К. Ле­фев­ра. 1666. На­цио­наль­ный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов. Архив БРЭ.