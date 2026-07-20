КОЛЬБЕР ЖАН БАТИСТ
КОЛЬБЕР (Colbert) ЖАН БАТИСТ - французский государственный и политический деятель.
Из богатой купеческой семьи. Начав службу в государственном секретариате военных дел, стал ближайшим помощником государственного секретаря М. Летелье; с 1651 года управляющий хозяйством первого министра, кардинала Дж. Мазарини. С 1661 года государственный министр и главный советник Людовика XIV по вопросам финансовой и экономической политики, фактический глава администрации интендантов провинций. С 1664 года сюринтендант королевских строений, отвечал за строительство Версаля и других королевских резиденций, с 1665 года генеральный контролёр (министр) финансов, а также сюринтендант торговли. С 1669 года государственный секретарь по делам флота, колоний, двора и сношениям с церковью.
Кольбер считал необходимым скорректировать социально-профессиональную структуру французского общества в интересах абсолютизма, предлагал увеличить численность и повысить престиж «полезных» социальных групп (земледельцы, ремесленники, торговцы, военные). Экономическая политика Кольбера (кольбертизм) являлась вариантом меркантилизма: стремление к активной роли в мировой торговле сочеталось с интенсивным промышленным развитием. Целью Кольбера была экономическая гегемония Франции в Европе, которой можно было добиться, по его мнению, достигнув активного торгового баланса, перейдя к хозяйственной автаркии и развивая во Франции все отрасли производства.
Кольбер уделял особое внимание созданию мануфактур, выпускавших новые виды изделий и внедрявших новые технологические приёмы; при этом расширялась регламентация цехового производства для улучшения качества массовой продукции. Для поддержания французской промышленности в 1667 году был введён протекционистский тариф. Для налаживания колониального хозяйства на Антильских островах и создания сети торговых баз в Индии в 1664 году были созданы монопольные французские Вест-Индская и Ост-Индская компании. Успехи в строительстве флота позволили Франции стать одной из ведущих морских держав.
Кольбер подготовил серию ордонансов, частично унифицировавших королевское законодательство, был инициатором создания АН (1666 год), курировал государственное меценатство в области литературы и искусства. Влияние Кольбера на короля упало после вступления Франции (1672 год) в серию затяжных войн, которые привели к росту государственных расходов, против чего выступал Кольбер. Вопрос о результативности многих начинаний Кольбера является дискуссионным.
Сочинения:
Lettres, instructions et mémoires. P., 1861–1882. Vol. 1–8.
Иллюстрации:
Ж. Б. Кольбер. Портрет работы К. Лефевра. 1666. Национальный музей Версаля и Трианонов. Архив БРЭ.