КОЛЬБЕ ГЕОРГ

КОЛЬБЕ (Kolbe) ГЕОРГ - немецкий скульп­тор.

Обу­чал­ся в Шко­ле при­клад­но­го искусства в Дрез­де­не (1893-1894 годы), в мюн­хен­ской АХ (1895-1897 годы) и в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на в Па­ри­же (1897-1898 годы). В 1898-1901 годах жил в Ри­ме, где ос­ваи­вал тех­ни­ку ли­то­гра­фии; встре­тив­шись со скульп­то­ром-не­оклас­си­ци­стом Л. Тю­ай­о­ном, ре­шил за­нять­ся скульп­ту­рой. Ис­пы­тал влия­ние М. Клин­ге­ра , с ко­то­рым по­зна­ко­мил­ся в Лейп­ци­ге по воз­вра­ще­нии в Гер­ма­нию. В 1904 году пе­ре­се­лил­ся в Бер­лин, где стал чле­ном бер­лин­ско­го Се­цес­сио­на; профессор (1918 год) и член (1919 год) Прус­ской АХ. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по стра­нам Ев­ро­пы и Ближ­не­го Вос­то­ка.

Творческая ма­не­ра Кольбе скла­ды­ва­лась под зна­чительным воз­дей­ст­ви­ем им­прес­сио­низ­ма О. Ро­де­на и не­оклас­си­циз­ма А. Май­о­ля. Ра­бо­тал пре­имущественно в брон­зе. Его ран­ние скульп­ту­ры в спи­ра­ле­вид­ных раз­во­ро­тах про­ни­за­ны тан­це­валь­ны­ми рит­ма­ми [«Ама­зон­ка», 1912 год; «Тан­цов­щик (В.Ф. Ни­жин­ский)», 1913-1919 годы; обе - Му­зей Г. Коль­бе, Бер­лин; «На­яда», 1912-1919 годы, ГМИИ]. В па­мят­ни­ке Г. Гей­не во Франк­фур­те-на-Май­не (1912-1913 годы) ли­ри­ко-по­этическое со­дер­жа­ние пе­ре­да­но в ал­ле­го­рических об­раз­ах.

Клас­сический мо­тив об­на­жён­ной на­ту­ры на­де­ля­ет­ся в скульп­ту­рах Кольбе жи­вым тре­пе­том све­то­те­ни на брон­зо­вой по­верх­но­сти. Им­прес­сио­ни­стическая про­ра­бот­ка фор­мы осо­бен­но вы­ра­зи­тель­на в порт­ре­тах (П. Кас­си­рер, 1925 год; М. Фрид­лен­дер, 1927 год; оба - Му­зей Г. Коль­бе, Бер­лин). В 1920-х годах Кольбе об­ра­ща­ет­ся к дра­ма­тическим сю­же­там («Пье­та», 1928-1930 годы, там же). Осо­бой экс­прес­си­ей от­ли­ча­ют­ся фи­гу­ры, пред­став­лен­ные в по­пыт­ке взлё­та или в мо­мент па­де­ния («Ноч­ной ге­ний», 1923 год; «Воз­но­ся­щие­ся в об­ла­ка», 1924-1925 годы; «Пао­ло и Фран­че­ска», 1925 годы; «Зов зем­ли», 1925-1932 годы; все - там же).

В пе­ри­од фа­ши­ст­ской дик­та­ту­ры нео­клас­си­цизм Кольбе по­лу­чил одоб­ре­ние вла­стей; по­пыт­ка на­пра­вить его в рус­ло наци­ст­ской про­па­ган­ды при­ве­ла к ос­ку­де­нию пла­сти­че­ско­го язы­ка мас­те­ра («Вос­хо­ж­де­ние За­ра­ту­ст­ры», 1932-1947 годы, Му­зей Г. Коль­бе, Бер­лин; па­мят­ник вои­нам в Штраль­зун­де, 1935 год).

Иллюстрации:

Г. Коль­бе. Па­мят­ник «Ге­нию Бет­хо­ве­на» во Франк­фур­те-на-Май­не. Брон­за.1939 (ус­та­нов­лен в 1948). Архив БРЭ.