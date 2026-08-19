КОЛЬБЕ ГЕОРГ
КОЛЬБЕ (Kolbe) ГЕОРГ - немецкий скульптор.
Обучался в Школе прикладного искусства в Дрездене (1893-1894 годы), в мюнхенской АХ (1895-1897 годы) и в академии Р. Жюлиана в Париже (1897-1898 годы). В 1898-1901 годах жил в Риме, где осваивал технику литографии; встретившись со скульптором-неоклассицистом Л. Тюайоном, решил заняться скульптурой. Испытал влияние М. Клингера, с которым познакомился в Лейпциге по возвращении в Германию. В 1904 году переселился в Берлин, где стал членом берлинского Сецессиона; профессор (1918 год) и член (1919 год) Прусской АХ. Много путешествовал по странам Европы и Ближнего Востока.
Творческая манера Кольбе складывалась под значительным воздействием импрессионизма О. Родена и неоклассицизма А. Майоля. Работал преимущественно в бронзе. Его ранние скульптуры в спиралевидных разворотах пронизаны танцевальными ритмами [«Амазонка», 1912 год; «Танцовщик (В.Ф. Нижинский)», 1913-1919 годы; обе - Музей Г. Кольбе, Берлин; «Наяда», 1912-1919 годы, ГМИИ]. В памятнике Г. Гейне во Франкфурте-на-Майне (1912-1913 годы) лирико-поэтическое содержание передано в аллегорических образах.
Классический мотив обнажённой натуры наделяется в скульптурах Кольбе живым трепетом светотени на бронзовой поверхности. Импрессионистическая проработка формы особенно выразительна в портретах (П. Кассирер, 1925 год; М. Фридлендер, 1927 год; оба - Музей Г. Кольбе, Берлин). В 1920-х годах Кольбе обращается к драматическим сюжетам («Пьета», 1928-1930 годы, там же). Особой экспрессией отличаются фигуры, представленные в попытке взлёта или в момент падения («Ночной гений», 1923 год; «Возносящиеся в облака», 1924-1925 годы; «Паоло и Франческа», 1925 годы; «Зов земли», 1925-1932 годы; все - там же).
В период фашистской диктатуры неоклассицизм Кольбе получил одобрение властей; попытка направить его в русло нацистской пропаганды привела к оскудению пластического языка мастера («Восхождение Заратустры», 1932-1947 годы, Музей Г. Кольбе, Берлин; памятник воинам в Штральзунде, 1935 год).
Иллюстрации:
Г. Кольбе. Памятник «Гению Бетховена» во Франкфурте-на-Майне. Бронза.1939 (установлен в 1948). Архив БРЭ.