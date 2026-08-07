КОЛАР ЙОЗЕФ ЙИРЖИ

Чешский театральный деятель: актер, режиссер, переводчик и писатель.

Был автором романтических исторических драм, исторической прозы с фантастическими чертами. Считается главным представителем романтизма в чешском театре. Переводил пьесы Шекспира , Шиллера и Гёте . Его настоящей фамилией была Коларж, однако подписывался он именами Kolar или Kollar.

Биография

Родился 9 февраля 1812 г. на Старом Месте в Праге в семье торговца. Был самым младшим из трех, доживших до совершеннолетия детей в семье (всего их было 12). Начальное образование получал в пражской тынской школе, затем учился в гимназии на Новом Месте и в пиаристской гимназии. В 1830-1832 гг. изучал философские науки в Карловом университете , после чего переехал в Будапешт. Там в 1832 г. Колар участвовал в дуэли с венгерским офицером, оскорбившем в своей речи словацкий народ, и был тяжело ранен. В 1832-1836 гг. Колар был педагогом в семье венгерских аристократов, вместе с ними он много путешествовал: бывал в Вене, Париже, Константинополе, Германии. В этих поездках он активно занимался изучением иностранных языков. Колар помимо немецкого и классических языков знал также английский, французский, итальянский и венгерский.

Вернувшись в Прагу в конце 1836 г., он вошел в состав труппы актеров-любителей в пражском Каетанском театре (Kajetánské divadlo), которым тогда руководил чешский драматург и режиссер Й.К. Тыл . В 1842 г. Колар был приглашен в профессиональную немецкоязычную труппу в Сословный театр в Праге (Stavovské divadlo). После того, как в 1851 г. Тыл уехал из Праги, Колар стал главным человеком в чешском театре. Его целью было поднять художественный уровень чешского театра до наивысших образцов путем создания сложного, разнообразного и требующего от актеров серьезных усилий драматического репертуара и собственного стиля. Как актер Колар был знаменит прежде всего в амплуа аристократа или монаршей особы. Он играл людей выдающихся, необычных или особенных. Эффектность своим образам он придавал с помощью романтической преувеличенности и резкости жестов, а также патетической декламации, чем производил сильное впечатление на сцене. В 1843 г. он женился на известной актрисе Анне Манетиновой. Их дочь Августа впоследствии стала успешной пианисткой.

С 1862 г. он служил в пражском Временном театре (Prozatímní divadlo) в качестве актера, режиссера, драматурга и переводчика репертуара, однако в 1864 г. в знак протеста против откладывания решения вопроса о создании чешского Национального театра, Колар ограничил свое участие в жизни театра и выступал только в немецкоязычных постановках. Два года спустя он был избран на должность художественного руководителя и главного режиссера драматической труппы Временного театра, а также вернулся к активному участию в постановках в качестве актера. Здесь он проработал до 1873 г., после чего вышел на пенсию и появлялся на сцене лишь во время гастролей. В 1881-1882 гг. он недолгое время служил драматургом только что открывшегося Национального театра и периодически выходил на сцену. Йозеф Колар умер от воспаления легких 31 января 1896 г. в больнице Праги. Был похоронен на Ольшанском кладбище.

Творчество

На протяжении всего творческого пути Й. Колар стремился воплотить в жизнь свой идеал художника как совершено исключительной личности, состоящей в разладе с целым миром и над этим миром возвышающейся. Эта идеология отразилась и на его участии в чешской культурной жизни: Колар зачастую ставил себя в позицию суверена, что неизбежно вело к острым конфликтам внутри театрального сообщества. В стилистике публицистических работ Колара это проявлялось в дерзких памфлетах или язвительной иронии. Своим подчас чрезмерным романтическим идеализмом он выражал сопротивление ограниченной, обывательской среде.

Й. Колар принадлежал к группе наиболее радикальной чешской интеллигенции, легально действовавшей в Праге до революции 1848 г. В 1850-е гг. он создал программу патетического театра великих деяний и страстей, значительную часть которой составляли его собственные переводы и актерские и режиссерские трактовки драм Шекспира («Гамлет», «Макбет»). Кроме того, Колар переводил на чешский язык произведения Байрона и Гофмана.

В его собственных произведениях этот идеализм проявился не менее четко. Герои пьес Колара – люди выдающиеся, сильные своей воли, сильные в любви, ненависти, бестактности, жестокости. Их характеры зачастую прописаны достаточно односторонне, а ситуации, в которых они оказываются, либо накалены до предела (дуэль, похищение, убийство), либо романтически загадочны (действие разворачивается в тюрьме, на руинах заброшенных зданий, в глухих подворотнях и т.п.). Первые исторические драмы авторства Й. Колара «Моника» (1846), «Смерть Жижки» (1850), «Магелона» (1852) были раскритикованы за неоригинальность не только сюжета, но и целых сцен и диалогов. Подобный эффект имела и его пьеса «Пражский еврей» (1871). Его комедии: «Муравьи» («Mravenci»), «Dejte mi čamaru» (обе 1869) также не снискали широкого успеха у публики и критиков.

Йозеф Колар писал также и исторические романы: «Адские создания» («Pekla zplozenci», 1856), «Музыканты, или Дьявол во фраке» («Muzikanti čili Ďábel ve fraku», 1867), полные романтических или фантастических героев и сюжетных поворотов. В 1879 г. он издал книгу своих стихов.