КОЛАКОВСКИЙ ЛЕШЕК
КОЛАКОВСКИЙ ЛЕШЕК - польский философ, член Британской академии (1983 год) и Польской академии наук (1991 год).
Получил образование в университетах Лодзи (1945-1950 годы, под руководством Т. Котарбиньского) и Варшавы (1953 год). С 1950 года преподавал в Варшавском университете, с 1964 года профессор.
В философских дискуссиях 1956 год вместе с А. Шаффом стал одним из главных критиков официальной идеологии с позиций «этического социализма», под определяющим влиянием ранних работ К. Маркса. Получил известность на Западе после публикации на немецком языке сборника своих работ «Человек без альтернативы. О возможности и невозможности быть марксистом» («Der Mensch ohne Alternative. Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit Marxist zu sein», 1960 год).
В 1966 года исключён из ПОРП. В 1968 года уволен из университета по политическим мотивам и эмигрировал. С 1969 года преподавал в университете Мак-Гилла в Монреале, Калифорнийском университете в Беркли, в Йельском университете. С 1970 года в Великобритании, профессор Оксфордского университета. В 1981-1994 годах профессор Чикагского университета.
Автор более 30 книг по истории философии, этике, философии религии и культуры, а также публицистических произведений, литературных эссе и сказок. Критике марксизма и тоталитаризма посвящён наиболее известный его труд «Основные течения марксизма. Возникновение - развитие - упадок» («Głowne nurty marksizmu: powstanie, rozwój, rozkład», t. 1-3, 1976-1978 годы).
Сочинения:
Szkice o filozofii katolickiej. Warsz., 1955;
Wykładach o filozofii średniowiecznej. Warsz., 1956;
Rozmowy z diabłem. Warsz., 1965;
Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku. Warsz., 1965;
Filozofia pozytywistyczna. Warsz., 1966;
Kultura i fetysze. Warsz., 1967;
Obecność mitu. P., 1972;
Husserl and search for certitude. New Haven, 1975;
Religion: if there is no god. N. Y., 1982;
Bergson. Oxf., 1985;
Metaphysical horror. Oxf.; N. Y., 1988;
Pochwał a niekonsekwencji. Warsz., 1989. Vol. 1–3;
Cywilizacja na ławie oskarżonych. Warsz., 1990;
Freedom, fame, lying, and betrayal: essays on everyday life. Boulder, 1999;
The two eyes of Spinoza and other essays on philosophers. South Bend, 2004; My correct views on everything. South Bend, 2005.