КОЛА

КОЛА - го­род в Рос­сии, в северо-западной час­ти Мур­ман­ской области, центр Коль­ско­го района.

Население 10,6 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в 260 км к се­ве­ру от Северного по­ляр­но­го кру­га, на Коль­ском полуострове, при слия­нии рек Ко­ла и Ту­ло­ма, близ их впа­де­ния в Коль­ский залив Ба­рен­це­ва мо­ря. Железнодорожная стан­ция.

Кола ос­но­ва­на вы­ход­ца­ми из по­мор­ской волости Кан­да­лак­ша (западный бе­рег Коль­ско­го полуострова) как сель­ское по­се­ле­ние (Коль­ская волость); впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1555-1556 годах. В XVI - середине XIX веках важ­ный центр ры­бо­лов­ст­ва на Русском Се­ве­ре. С конца 1560-х годов до начала XVIII века Кола - ме­сто ме­ж­ду­народного торга рус­ских (в ча­ст­но­сти, Стро­га­но­вых), голландских, датских и английских куп­цов. С 1582 года центр Коль­ско­го уезда (пер­вым вое­во­дой был А.И. Па­ли­цын; смотри Ав­раа­мий Па­ли­цын). В 1583-1584 годах под руководством вое­во­ды М.Ф. Су­ди­ман­то­ва по­стро­ен Коль­ский ост­рог (в начале XVII века пред­став­лял со­бой 4-уголь­ную 5-ба­шен­ную кре­пость; пе­ре­стро­ен в начале XVIII века).

Кола не­од­но­крат­но вы­дер­жи­ва­ла на­па­де­ния шведских войск: декабрь 1589/январь 1590 годов; в августе 1591 года, в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов; в 1611 году во вре­мя Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. В 1591-1764 годах в Коле дей­ст­во­вал Три­фо­нов Пе­че­нг­ский монастырь. В 1625 году в Коле уч­ре­ж­дён пя­ти­со­тен­ный стре­лец­кий кор­пус (в 1713 году пре­обра­зо­ван в сол­дат­ский). С середины XVII до начала XX веках Кола - ме­сто ссыл­ки. В 1681-1684 годах в Коле по­стро­ен 19-гла­вый Вос­кре­сен­ский со­бор (высота 37 м). Уезд­ный го­род Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии (1708-1780 годы), Во­ло­год­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1780-1784 годы), Ар­хан­гель­ской губернии (1784-1858, 1883-1899 годы; в 1784-1796 годы Ар­хан­гель­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во).

К концу XVIII века ут­ра­ти­ла во­енное зна­че­ние, в 1800 году по ука­зу императора Пав­ла I все во­енные си­лы бы­ли вы­ве­де­ны из го­ро­да. В мае 1809 года Кола под­вер­глась ра­зо­ре­нию британским де­сан­том (жи­те­ли за­ра­нее по­ки­ну­ли го­род). В хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов Кола 11-12(23-24) августа 1854 года под­вер­глась об­стре­лу с британского кор­ве­та «Ми­ран­да»; в ре­зуль­та­те воз­ник­ше­го по­жара, в ко­то­ром сго­ре­ли Коль­ский ост­рог и Вос­кре­сен­ский со­бор, го­род при­шёл в упа­док. В 1858-1883 годах за­штат­ный го­род Кем­ско­го уезда Ар­хан­гель­ской губернии. Центр Коль­ско-Ло­пар­ской волости Алек­сан­д­ров­ско­го уезда Ар­хан­гель­ской губернии (1899-1921 годы), Мур­ман­ской губернии (1921-1927 годы). В 1915 году че­рез Колу про­шла ли­ния Мур­ман­ской железной дороги. В 1926 году Кола пре­об­ра­зо­ва­на в се­ло. Центр Коль­ско-Ло­пар­ско­го (1927-1936 годы), Коль­ско­го (с 1936 года) района Ле­нин­град­ской области (1927-1938 годы), Мур­ман­ской области (с 1938 года). С 1965 года вновь го­род.

Ис­то­рический об­лик Колы ут­ра­чен: со­хра­ни­лись лишь зда­ние ка­зна­чей­ст­ва (1803-1807 годы), Бла­го­ве­щен­ская церковь (1800-1807 годы, серь­ёз­но по­стра­да­ла в 1854 году, вос­ста­нов­ле­на в 1866-1867 годах).

Пи­во­ва­рен­ный за­вод «Арк­тик­пи­во», финско-российская фир­ма «Ев­ро­ти­ви» (про­изводство стек­ло­па­ке­тов). В го­ро­де и его ок­ре­ст­но­стях - ры­бо­лов­ные и ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия.

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