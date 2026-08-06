КОЛЬ ГЕЛЬМУТ
КОЛЬ (Kohl) ГЕЛЬМУТ ЙОЗЕФ МИХАЭЛЬ - германский государственный и политический деятель.
Из католической чиновничьей семьи. В конце Второй мировой войны был призван в армию (служил во вспомогательных подразделении противовоздушной обороны), участия в боевых действиях не принимал. С 1947 года член Христианско-демократического союза (ХДС). В 1950-1956 годах изучал историю, политологию и право в университетах Франкфурта-на-Майне и Гейдельберга. Доктор философии (1958 год).
В 1960-1966 годах депутат и председатель фракции ХДС в городском совете Людвигсхафена, в 1959-1976 годах депутат, с 1963 года председатель фракции ХДС в ландтаге Рейнланд-Пфальца. В 1966-1973 годах председатель земельной организации ХДС, в 1969-1976 годах министр-президент земельного правительства, провёл реформы систем управления, здравоохранения и социального обеспечения Рейнланд-Пфальца.
С 1964 года член федерального правления ХДС, с 1969 года заместитель председателя, в 1973-1998 годах федеральный председатель ХДС. В 1976-2002 годах депутат бундестага, с декабря 1976 года председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге. После вынесения конструктивного вотума недоверия Г. Шмидту 1 октября 1982 года избран федеральным канцлером, оставался на этом посту до 1998 года.
Проводил курс на всестороннее укрепление связей ФРГ с НАТО и странами Европейского сообщества. После вступления в должность канцлера заявил о намерении продолжить конструктивный диалог с политическим руководством Германской Демократической Республики (ГДР). Летом 1989 года, наблюдая за развитием внутреннего кризиса в ГДР, начал дискуссию о возможности объединения двух германских государств, разработал так называемую Программу 10 пунктов, которая предполагала в качестве промежуточного этапа восстановления германского единства создание конфедерации ФРГ и ГДР. После визита в Дрезден в декабре 1989 года счёл, что развитие кризиса в ГДР, а также благоприятная международная ситуация дают возможность немедленного объединения Германии. В ходе переговоров с руководством ГДР, а также с правительствами СССР, США, Великобритании и Франции добился их согласия на желательный для ФРГ сценарий объединения. 3 октября 1990 года стал первым федеральным канцлером единой Германии.
Настойчиво проводил курс на реорганизацию «новых земель». В период канцлерства Коля с территории Германии были выведены российские войска, подписан Маастрихтский договор, результатом которого стало образование Европейского союза, в котором Германии принадлежит ключевая роль. Несмотря на успехи на международной арене, неудачи при проведении налоговой реформы и реформы здравоохранения, а также провал мер, направленных на борьбу с безработицей, стали причиной растущей критики политики правительства Коля со стороны парламентской оппозиции и граждан Германии.
После поражения ХДС/ХСС на выборах в бундестаг в сентябре 1998 года Коль оставил должность федерального канцлера и пост председателя партии, был избран её почётным председателем. Этот пост ему также пришлось покинуть в январе 2000 года в результате скандала, связанного с выявлением фактов незаконного финансирования предвыборных кампаний ХДС. В 2002 году в связи с окончанием очередной легислатуры Коль сложил с себя обязанности депутата бундестага и отошёл от активной политической деятельности.
Сочинения:
Die Deutsche Einheit. Reden und Gespräche. Bergisch Gladbach, 1992;
Der Kurs der CDU. Reden und Beiträge des Bundesvorsitzenden 1973–1993. Stuttg., 1993;
Ich wollte Deutschlands Einheit. B., 1998; Mein Tagebuch 1998–2000. M ̈unch., 2000;
Erinnerungen. Münch., 2004–2007. Bd 1–3.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.