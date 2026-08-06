КОЛЬ ГЕЛЬМУТ

КОЛЬ (Kohl) ГЕЛЬМУТ ЙОЗЕФ МИХАЭЛЬ - германский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из ка­то­лической чи­нов­ничь­ей се­мьи. В конце Второй ми­ро­вой вой­ны был при­зван в ар­мию (слу­жил во вспо­мо­гательных под­раз­де­ле­нии про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­ны), уча­стия в бое­вых дей­ст­ви­ях не при­ни­мал. С 1947 года член Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ско­го сою­за (ХДС). В 1950-1956 годах изу­чал ис­то­рию, по­ли­то­ло­гию и пра­во в университетах Франк­фур­та-на-Май­не и Гей­дель­бер­га. Доктор фи­ло­со­фии (1958 год).

В 1960-1966 годах депутат и председатель фрак­ции ХДС в городском со­ве­те Люд­вигс­ха­фе­на, в 1959-1976 годах депутат, с 1963 года председатель фрак­ции ХДС в ланд­та­ге Рейн­ланд-Пфаль­ца. В 1966-1973 годах председатель зе­мель­ной организации ХДС, в 1969-1976 годах ми­нистр-пре­зи­дент зе­мель­но­го пра­ви­тель­ст­ва, про­вёл ре­фор­мы сис­тем уп­рав­ле­ния, здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния Рейн­ланд-Пфаль­ца.

С 1964 года член фе­де­раль­но­го прав­ле­ния ХДС, с 1969 года заместитель пред­се­да­те­ля, в 1973-1998 годах фе­де­раль­ный председатель ХДС. В 1976-2002 годах депутат бун­дес­та­га, с декабря 1976 года председатель фрак­ции ХДС/ХСС в бун­дес­та­ге. По­сле вы­не­се­ния кон­ст­рук­тив­но­го во­ту­ма не­до­ве­рия Г. Шмид­ту 1 октября 1982 года из­бран фе­де­раль­ным канц­ле­ром , ос­та­вал­ся на этом по­сту до 1998 года.

Про­во­дил курс на все­сто­рон­нее ук­ре­п­ле­ние свя­зей ФРГ с НАТО и стра­на­ми Ев­ропейского со­об­ще­ст­ва. По­сле всту­п­ле­ния в долж­ность канц­ле­ра зая­вил о на­ме­ре­нии про­дол­жить кон­ст­рук­тив­ный диа­лог с по­ли­тическим ру­ко­во­дством Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки (ГДР). Ле­том 1989 года, на­блю­дая за раз­ви­ти­ем внутреннего кри­зи­са в ГДР, на­чал дис­кус­сию о воз­мож­но­сти объ­е­ди­не­ния двух германских го­су­дарств, раз­ра­бо­тал так называемую Про­грам­му 10 пунк­тов, ко­то­рая пред­по­ла­га­ла в ка­че­ст­ве про­ме­жу­точ­но­го эта­па вос­ста­нов­ле­ния германского един­ст­ва соз­да­ние кон­фе­де­ра­ции ФРГ и ГДР. По­сле ви­зи­та в Дрез­ден в декабре 1989 года счёл, что раз­ви­тие кри­зи­са в ГДР, а так­же бла­го­при­ят­ная ме­ж­ду­народная си­туа­ция да­ют воз­мож­ность не­мед­лен­но­го объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии. В хо­де пе­ре­го­во­ров с ру­ко­во­дством ГДР, а так­же с пра­ви­тель­ст­ва­ми СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции до­бил­ся их со­гла­сия на же­ла­тель­ный для ФРГ сце­на­рий объ­е­ди­не­ния. 3 октября 1990 года стал пер­вым фе­де­раль­ным канц­ле­ром еди­ной Гер­ма­нии.

На­стой­чи­во про­во­дил курс на ре­ор­га­ни­за­цию «но­вых зе­мель». В пе­ри­од канц­лер­ст­ва Коля с тер­ри­то­рии Гер­ма­нии бы­ли вы­ве­де­ны российские вой­ска, под­пи­сан Ма­а­ст­рихт­ский до­го­вор, ре­зуль­та­том ко­то­ро­го ста­ло об­ра­зо­ва­ние Ев­ро­пей­ско­го сою­за, в ко­то­ром Гер­ма­нии при­над­ле­жит клю­че­вая роль. Не­смот­ря на ус­пе­хи на ме­ж­ду­народной аре­не, не­уда­чи при про­ве­де­нии на­ло­го­вой ре­фор­мы и ре­фор­мы здра­во­охра­не­ния, а так­же про­вал мер, на­прав­лен­ных на борь­бу с без­ра­бо­ти­цей, ста­ли при­чи­ной рас­ту­щей кри­ти­ки по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва Коля со сто­ро­ны пар­ла­мент­ской оп­по­зи­ции и гра­ж­дан Гер­ма­нии.

По­сле по­ра­же­ния ХДС/ХСС на вы­бо­рах в бун­дес­таг в сентябре 1998 года Коль ос­та­вил долж­ность фе­де­раль­но­го канц­ле­ра и пост пред­се­да­те­ля пар­тии, был из­бран её почётным пред­се­да­те­лем. Этот пост ему так­же при­шлось по­ки­нуть в январе 2000 года в ре­зуль­та­те скан­да­ла, свя­зан­но­го с вы­яв­ле­ни­ем фак­тов не­за­кон­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния пред­вы­бор­ных кам­па­ний ХДС. В 2002 году в свя­зи с окон­ча­ни­ем оче­ред­ной ле­гис­ла­ту­ры Коль сло­жил с се­бя обя­зан­но­сти депутата бун­дес­та­га и ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Сочинения:

Die Deutsche Einheit. Reden und Ge­spräche. Bergisch Gladbach, 1992;

Der Kurs der CDU. Reden und Beiträge des Bun­des­vor­sitzenden 1973–1993. Stuttg., 1993;

Ich wollte Deutsch­lands Einheit. B., 1998; Mein Tage­buch 1998–2000. M ̈unch., 2000;

Erinnerun­gen. Münch., 2004–2007. Bd 1–3.

Иллюстрации:

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