КОКУТАЙ

КОКУТАЙ (япон. - го­су­дар­ст­вен­ный ор­га­низм) - по­ня­тие японской фи­ло­со­фии, идео­ло­гии и пра­ва.

Оз­на­ча­ет осо­бую государственную общ­ность, объ­е­ди­няю­щую им­пе­ра­то­ра Япо­нии как пер­во­свя­щен­ни­ка син­то (смотри Син­то­изм), япон­цев как по­том­ков бо­жеств (ка­ми) и фи­зический мир Япон­ских островов как их тво­ре­ние; боль­шое зна­че­ние в Кокутай име­ет культ пред­ков.

Кон­цеп­ция Кокутай окон­ча­тель­но сло­жи­лась в XIX веке в тра­ди­цио­на­ли­ст­ской шко­ле Ми­то под воз­дей­ст­ви­ем идей ко­ку­га­ку. По­лу­чи­ла раз­ви­тие в по­ли­ти­ко-пра­во­вой мыс­ли пе­рио­да Мэйд­зи , ока­зав влия­ние на Кон­сти­ту­цию 1889 года. Окон­ча­тель­но сфор­му­ли­ро­ва­на в официальных «Ос­нов­ных прин­ци­пах ко­ку­тай» (1937 год), под­чёр­ки­ваю­щих бо­же­ст­вен­ные про­ис­хо­ж­де­ние и ха­рак­тер государственного строя Япо­нии; по­сле 1945 года ис­клю­че­на из идео­ло­гического ка­но­на.

Издания:

Ос­нов­ные прин­ци­пы ко­ку­тай (фраг­мен­ты) // Син­то. Путь япон­ских бо­гов. СПб., 2002. Т. 2: Тек­сты син­то.

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