КОКУРЮКАЙ

Кокурюкай (Общество реки Амур, Амурское общество, также Общество черного дракона) — японское националистическое общество.

Создано в 1901 политическим активистом Р. Утида для содействия японской экспансии в Азии, продолжало деятельность Гэнъёся . Сотрудничая с армией, К. вело разведывательную работу в Китае и Корее (изначально против России); проповедуя идея паназиатизма, поддерживало националистические организации в этих странах и в колониях европейских держав. В 1930-е пыталось распространить деятельность за пределы Азии (Эфиопия, Турция, Марокко, США), приобрело репутацию могущественной террористической организации. Занималось пропагандой традиционных боевых искусств. Распущено оккупационными властями в 1946. Несколько послевоенных националистических организаций заявляли себя «наследниками» К.

Лит.: Кокурюкай сандзюнэн дзирэки (Хроника Кокурюкай за тридцать лет). Токио, 1930 (офиц. история); Кокурюкай канкэй сирёсю (Материалы по истории Кокурюкай). Токио, 1982 (оба на яп. яз.); Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. М., 1999. В. Э. Молодяков.