КОКУХОНСЯ

Кокухонся (яп. Общество государственных основ) — японское националистическое общество.

Создано в 1924 министром юстиции К. Хиранума для пропаганды «национальных идеалов» и борьбы с «иностранными влияниями». Объединяло консервативных бюрократов, высших офицеров, бизнесменов. Конкретной политической программы не имело, выступало «группой поддержки» Хиранума. Противники называли К. «фашистской» организацией. Распущено в 1936.

Лит.: Молодяков В. Э.Консервативная революция в Японии: идеология и политика. М., 1999.