КОКТО ЖАН КЛЕМАН ЭЖЕН ЖАН МОРИС

КОКТО ЖАН КЛЕМАН ЭЖЕН ЖАН МОРИС - французский пи­са­тель, дра­ма­тург , гра­фик, жи­во­пи­сец, ре­жис­сёр, те­ат­раль­ный дея­тель, член Французской ака­де­мии (1955 год).

Учил­ся в ли­цее Кон­дор­се (Па­риж). Дебю­ти­ро­вал по­этическими сборника­ми «Лам­па Ал­ла­ди­на» («Lampe d’Aladin», 1909 год), «Лег­ко­мыс­лен­ный принц» («Prince fri­vole», 1910 год), «Та­нец Со­фок­ла» («Dan­se de So­phocle», 1912 год), при­нёс­ши­ми ему из­вест­ность в кру­гах па­риж­ской бо­ге­мы. По­эмы «Мыс Доб­рой На­де­ж­ды» («Cap de Bonne Espérance», 1919 год), «Сло­варь» («Vo­cabulaire», 1922 ггод), по­этические сборники «Сти­хи» («Poésies», 1922 год), «Опе­ра» («Opéra», 1927 год) и др., а так­же со­б­ра­ния афо­риз­мов «Пе­тух и ар­ле­кин» («Le coq et l’arlequin», 1918 год) и «Про­фес­сио­наль­ный сек­рет» («Secret profes­sion­nel», 1922 год) от­ме­че­ны влия­ни­ем да­да­из­ма и сюр­реа­лиз­ма. В по­свя­щён­ном И.Ф. Стра­вин­ско­му фан­та­стическом ро­ма­не «По­то­мак» («Potomak», 1919), от­ра­зив­шем воз­дей­ст­вие идей и об­раз­но­сти Пла­то­на, Кокто пред­ста­вил жизнь ме­ду­зы в ак­ва­риу­ме как сим­вол бы­тия че­ло­ве­ка в ми­ре. Те­мы хруп­ко­сти и уни­каль­но­сти че­ло­ве­че­ской лич­но­сти до­ми­ни­ру­ют в пси­хо­ло­гических ро­ма­нах «Са­мо­зва­нец То­ма» («Thomas L’Imposteur», 1923 год) и «Труд­ные де­ти» («Enfants ter­ribles», 1929 год), по­свя­щён­ных про­бле­ме от­цов и де­тей, а так­же в по­вес­ти «Опи­ум» («Opium», 1930 год). В ли­ри­ке 1930-1950-х годов [по­этические сборники «Ал­ле­го­рии» («Allégo­ries», 1941 год), «Ле­о­на» («Léone», 1945 год), «Рас­пя­тие» («Crucifixion», 1946 год) и др.] Кокто свя­зал те­мы смер­ти и вдох­нове­ния, до­ми­ни­рую­щие так­же в од­но­акт­ной тра­ге­дии «Ор­фей» («Orphée», 1926). На­хо­дя в ан­тич­но­сти путь к иной ре­аль­но­сти - уни­вер­саль­ной и об­ще­че­ло­ве­че­ской, Кокто об­ра­щал­ся к ан­тич­ным сю­же­там и в других дра­ма­тур­гических про­из­ве­де­ни­ях («Ан­ти­го­на», 1928 год; «Эдип-царь», 1928 год; «Ад­ская ма­ши­на», 1932 год, на сю­жет «Эди­па-ца­ря», по­став­ле­на в 1934 год Л. Жу­ве). Мо­но­пье­са «Че­ло­ве­че­ский го­лос» («Voix humaine», 1930 год; в том же го­ду по­став­ле­на Кокто в те­ат­ре «Ко­ме­ди Фран­сез») по­ло­же­на в ос­но­ву мо­но­опе­ры Ф. Пу­лен­ка (1959 год). Ху­дожественный ме­тод Кокто-ли­те­ра­то­ра от­ли­ча­ет со­че­та­ние тон­ко­го пси­хо­ло­гиз­ма и сим­во­лиз­ма в изо­бра­же­нии внут­рен­не­го и внеш­не­го бы­тия ге­ро­ев. Ав­тор днев­ни­ков, ли­те­ра­ту­ро­ведческих, кри­тических ра­бот и др. На русский язык про­из­ве­де­ния Кокто пе­ре­во­дят­ся с 1920-х годов.

Кокто - один из вдох­но­ви­те­лей но­вой ба­лет­ной эс­те­ти­ки. В 1909 году по­зна­ко­мил­ся с уча­ст­ни­ка­ми Русских се­зо­нов С.П. Дя­ги­ле­ва ; соз­да­вал афи­ши к пред­став­ле­ни­ям Русских се­зо­нов в Па­ри­же. Спо­соб­ст­во­вал при­вле­че­нию к ра­бо­те в ба­лет­ном те­ат­ре французских ком­по­зи­то­ров - чле­нов «Шес­тёр­ки». Ав­тор либ­рет­то к ба­ле­там «Си­ний Бог» Р. Ана (1912 год, хо­рео­граф М.М. Фо­кин), «Па­рад» Э. Са­ти (1917 год, хо­рео­граф Л.Ф. Мя­син, художник П. Пи­кас­со ), «Но­во­брач­ные на Эй­фе­ле­вой баш­не» Ж. Тай­фер, Ж. Ори­ка, А. Онег­ге­ра, Д. Мийо, Ф. Пу­лен­ка (1921 год, хо­рео­граф Ж. Бёр­лин), «Го­лу­бой экс­пресс» Мийо (1924 год, хо­рео­граф Б.Ф. Ни­жин­ская), пан­то­ми­мы «Бык на кры­ше» Мийо, ко­то­рую сам по­ста­вил в 1920 году в те­ат­ре «Ко­ме­дия Ели­сей­ских По­лей». Дея­тель­ность Кокто спо­соб­ст­во­ва­ла сбли­же­нию ба­ле­та с ис­ка­ния­ми современного ему французского искусства. По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны Кокто при­ни­мал уча­стие в соз­да­нии труп­пы «Ба­лет Ели­сей­ских По­лей». Со­чи­нил сце­на­рии ба­ле­тов: «Юно­ша и смерть» на музыку И.С. Ба­ха (1946 год, хо­рео­граф Р. Пе­ти), «Фед­ра» Ори­ка (1950 год, хо­рео­граф С. Ли­фарь), «Да­ма с еди­но­ро­гом» Ж. Шайе (1953 год, хо­рео­граф Х. Ро­зен), так­же ав­тор оформ­ле­ния двух по­след­них. От­ри­цая ба­лет­ный эс­те­тизм, Кокто раз­ры­вал тра­диционную ху­дожественную струк­ту­ру, при­бе­гая к гро­те­ску, бы­то­виз­мам и т.п. для соз­да­ния ил­лю­зии но­вой ре­аль­но­сти.

В 1930 году по­ста­вил свой пер­вый (сюр­реа­ли­ст­ский) фильм «Кровь по­эта», по­стро­ен­ный как че­ре­до­ва­ние ало­гич­ных по­этических об­ра­зов. Сце­на­рист филь­мов «Ко­ме­дия сча­стья» (1940 год), «Ба­рон-при­зрак» (1942 год, сыг­рал од­ну из ро­лей), «Веч­ное воз­вра­ще­ние» (1943 год), «Рюи Блаз» (1948 год, в отечественном про­ка­те «Опас­ное сход­ст­во»). По­ста­вил так­же филь­мы «Кра­са­ви­ца и чу­до­ви­ще» (1946 год), «Дву­гла­вый орёл» (1947 год), «Труд­ные ро­ди­те­ли» (1948 год), «Ор­фей» (1949 год), «За­ве­ща­ние Ор­фея» (1960 год).

Не по­лу­чив специального ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния, соз­дал мно­го­численные гра­фические (пре­имущественно кон­тур­ные) порт­ре­ты (П. Пи­кас­со, А. Мо­диль­я­ни, Ф. Пи­ка­биа, ав­то­порт­ре­ты и др.), ка­ри­ка­ту­ры (на И.Ф. Стра­вин­ско­го и др.), ил­лю­ст­ра­ции к сво­им про­из­ве­де­ни­ям, кни­гам Ж. Же­не, и др. За­ни­мал­ся так­же ке­ра­ми­кой (с 1957 года) и мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­сью (фре­ски в ка­пел­ле Сен-Блез-де-Семпль в Мийи-ла-Фо­ре, 1960 год; в те­ат­ре «Дю Кап д’Ай» в Ан­ти­бе, 1961 год, и др.).

Сочинения:

Œuvres poétiques complètes. P., 1999;

Пе­тух и Ар­ле­кин. М., 2000;

[Про­из­ве­де­ния] в трех то­мах с ри­сун­ка­ми ав­то­ра. М., 2002;

Порт­реты-вос­по­ми­на­ния: 1900–1914. СПб., 2002;

Théâtre complet. P., 2003; Œuvres ro­manes­ques complètes. P., 2006.

Иллюстрации:

Ж. Кок­то. Фо­то И. Пен­на. 1948. Архив БРЭ.

Афи­ша к спек­так­лям Рус­ско­го ба­ле­та Дя­ги­ле­ва в Па­ри­же. Ху­дож­ник Ж. Кок­то. Архив БРЭ.