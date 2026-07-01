КОКТО ЖАН КЛЕМАН ЭЖЕН ЖАН МОРИС
КОКТО ЖАН КЛЕМАН ЭЖЕН ЖАН МОРИС - французский писатель, драматург, график, живописец, режиссёр, театральный деятель, член Французской академии (1955 год).
Учился в лицее Кондорсе (Париж). Дебютировал поэтическими сборниками «Лампа Алладина» («Lampe d’Aladin», 1909 год), «Легкомысленный принц» («Prince frivole», 1910 год), «Танец Софокла» («Danse de Sophocle», 1912 год), принёсшими ему известность в кругах парижской богемы. Поэмы «Мыс Доброй Надежды» («Cap de Bonne Espérance», 1919 год), «Словарь» («Vocabulaire», 1922 ггод), поэтические сборники «Стихи» («Poésies», 1922 год), «Опера» («Opéra», 1927 год) и др., а также собрания афоризмов «Петух и арлекин» («Le coq et l’arlequin», 1918 год) и «Профессиональный секрет» («Secret professionnel», 1922 год) отмечены влиянием дадаизма и сюрреализма. В посвящённом И.Ф. Стравинскому фантастическом романе «Потомак» («Potomak», 1919), отразившем воздействие идей и образности Платона, Кокто представил жизнь медузы в аквариуме как символ бытия человека в мире. Темы хрупкости и уникальности человеческой личности доминируют в психологических романах «Самозванец Тома» («Thomas L’Imposteur», 1923 год) и «Трудные дети» («Enfants terribles», 1929 год), посвящённых проблеме отцов и детей, а также в повести «Опиум» («Opium», 1930 год). В лирике 1930-1950-х годов [поэтические сборники «Аллегории» («Allégories», 1941 год), «Леона» («Léone», 1945 год), «Распятие» («Crucifixion», 1946 год) и др.] Кокто связал темы смерти и вдохновения, доминирующие также в одноактной трагедии «Орфей» («Orphée», 1926). Находя в античности путь к иной реальности - универсальной и общечеловеческой, Кокто обращался к античным сюжетам и в других драматургических произведениях («Антигона», 1928 год; «Эдип-царь», 1928 год; «Адская машина», 1932 год, на сюжет «Эдипа-царя», поставлена в 1934 год Л. Жуве). Монопьеса «Человеческий голос» («Voix humaine», 1930 год; в том же году поставлена Кокто в театре «Комеди Франсез») положена в основу монооперы Ф. Пуленка (1959 год). Художественный метод Кокто-литератора отличает сочетание тонкого психологизма и символизма в изображении внутреннего и внешнего бытия героев. Автор дневников, литературоведческих, критических работ и др. На русский язык произведения Кокто переводятся с 1920-х годов.
Кокто - один из вдохновителей новой балетной эстетики. В 1909 году познакомился с участниками Русских сезонов С.П. Дягилева; создавал афиши к представлениям Русских сезонов в Париже. Способствовал привлечению к работе в балетном театре французских композиторов - членов «Шестёрки». Автор либретто к балетам «Синий Бог» Р. Ана (1912 год, хореограф М.М. Фокин), «Парад» Э. Сати (1917 год, хореограф Л.Ф. Мясин, художник П. Пикассо), «Новобрачные на Эйфелевой башне» Ж. Тайфер, Ж. Орика, А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка (1921 год, хореограф Ж. Бёрлин), «Голубой экспресс» Мийо (1924 год, хореограф Б.Ф. Нижинская), пантомимы «Бык на крыше» Мийо, которую сам поставил в 1920 году в театре «Комедия Елисейских Полей». Деятельность Кокто способствовала сближению балета с исканиями современного ему французского искусства. После Второй мировой войны Кокто принимал участие в создании труппы «Балет Елисейских Полей». Сочинил сценарии балетов: «Юноша и смерть» на музыку И.С. Баха (1946 год, хореограф Р. Пети), «Федра» Орика (1950 год, хореограф С. Лифарь), «Дама с единорогом» Ж. Шайе (1953 год, хореограф Х. Розен), также автор оформления двух последних. Отрицая балетный эстетизм, Кокто разрывал традиционную художественную структуру, прибегая к гротеску, бытовизмам и т.п. для создания иллюзии новой реальности.
В 1930 году поставил свой первый (сюрреалистский) фильм «Кровь поэта», построенный как чередование алогичных поэтических образов. Сценарист фильмов «Комедия счастья» (1940 год), «Барон-призрак» (1942 год, сыграл одну из ролей), «Вечное возвращение» (1943 год), «Рюи Блаз» (1948 год, в отечественном прокате «Опасное сходство»). Поставил также фильмы «Красавица и чудовище» (1946 год), «Двуглавый орёл» (1947 год), «Трудные родители» (1948 год), «Орфей» (1949 год), «Завещание Орфея» (1960 год).
Не получив специального художественного образования, создал многочисленные графические (преимущественно контурные) портреты (П. Пикассо, А. Модильяни, Ф. Пикабиа, автопортреты и др.), карикатуры (на И.Ф. Стравинского и др.), иллюстрации к своим произведениям, книгам Ж. Жене, и др. Занимался также керамикой (с 1957 года) и монументальной живописью (фрески в капелле Сен-Блез-де-Семпль в Мийи-ла-Форе, 1960 год; в театре «Дю Кап д’Ай» в Антибе, 1961 год, и др.).
Сочинения:
Œuvres poétiques complètes. P., 1999;
Петух и Арлекин. М., 2000;
[Произведения] в трех томах с рисунками автора. М., 2002;
Портреты-воспоминания: 1900–1914. СПб., 2002;
Théâtre complet. P., 2003; Œuvres romanesques complètes. P., 2006.
Иллюстрации:
Ж. Кокто. Фото И. Пенна. 1948. Архив БРЭ.
Афиша к спектаклям Русского балета Дягилева в Париже. Художник Ж. Кокто. Архив БРЭ.