КОКШЕТАУ
КОКШЕТАУ, Кокчетав (казах. – голубая гора) - город в северной части Казахстана, центр Акмолинской области.
Население 132,8 тысячи человек (2008 год). Расположен на севере Кокчетавской возвышенности, на берегу озера Копа. Узел железнодорожных линий. Аэропорт.
В 1824 году в соответствии с Уставом об управлении инородцев 1822 года создан Кокчетавский окружной приказ сибирских киргизов (казахов), строительство его административного центра (поселение состояло из казачьей станицы Кокчетавская и мещанской слободы) началось в 1827 году. Уездный центр Акмолинской области (1868-1920 годы). Город с 1895 года. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов находился под контролем властей «Алашской автономии» (декабрь 1917 - ноябрь 1918 годы), Уфимской директории (ноябрь 1918 года), «Омского правительства» (ноябрь 1918 - осень 1919 годы). В районе Кокшетау активно действовали красные партизаны. 12 ноября 1919 года занят частями РККА в ходе Омской операции 1919 года - составной части Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. Уездный город Акмолинской губернии Киргизской (с 1925 года - Казакской) АССР (1921-1928 годы), районный центр Казакской АССР (1928-1932 годы). В 1922 году открыто движение по железнодорожной линии Кокшетау - Петропавловск. Районный центр Карагандинской (1932-1936 годы и Северо-Казахстанской (1936-1944, 1997-1999 годы) областей, административный центр Кокчетавской (с 1993 года - Кокшетауской) (1944-1997 годы) и Акмолинской (с 1999 года) областей. В годы Великой Отечественной войны в Кокшетау были эвакуированы предприятия из Московской области и города Орджоникидзе (ныне Владикавказ). В 1950-1960-х годах быстро развивался в связи с освоением целинных земель.
Современный вид города начал складываться с 1930-х годов, Кокшетау быстро застраивался в 1950-1960-х годах по первому генеральному плану (1954 год): Дом Советов (1957 год; реконструирован в конце 1980-х годов), Парк культуры и отдыха (1957 год), Дом культуры (1962 год), Дворец культуры железнодорожников (1963 год; ныне Областной центр народного творчества) и др.; началось многоэтажное жилищное строительство. Дворец культуры имени В.И. Ленина (1970 год; современное название «Кокшетау»). По второму генеральному плану (1985 год) была реконструирована улица Горького (въездная магистраль города), началось строительство Коммунистическому проспекту (с 1991 года - Абылай-хана) и новых микрорайонов в северной части города; возведены здания Главпочтамта, гостиницы «Кокшетау» и др. По третьему генеральному плану (2008 год) предусмотрено создание нового делового центра города на северном берегу озера Копа. Среди памятников: учёному-просветителю Ч. Валиханову (1971 год, скульптор Т.С. Досмагамбетов, архитектор К.А. Абдалиев), Мемориал Памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1977 год, архитекторы Т. Джанизбеков и А. Жошин, скульптор А. Билык), акынам Биржану Кожагулову и Ахану-Сере (оба 1991 года, скульптор Досмагамбетов, архитектор А. Кайнарбаев), Абылай-хану (1999 год), скульптурная композиция «Благословение матери» (2001 год).
Государственный университет имени Ч. Валиханова (создан в 1996 году на базе Педагогического института, Института сельского хозяйства и филиала Карагандинского политехнического института), Технический институт МЧС Республики Казахстан; филиалы вузов Казахстана. Ряд негосударственных вузов. Библиотеки: Областная универсально-научная библиотека имени М. Жумабаева, Казахская библиотека (2000 год). Музеи: Акмолинский областной историко-краеведческий (1920 год; в здании 1904 года), истории города (открыт в 1949 году как мемориальный музей В.В. Куйбышева, с 2000 года современное название), литературы и искусства (1989 год, открыт в 1993 году), Героя Советского Союза М. Габдуллина (1993 год, открыт в 1995 году). Акмолинская областная государственная филармония (1956 год), в её составе: симфонический оркестр (1988 год), оркестр казахских народных инструментов имени К. Кумисбекова (1993 год), фольклорный ансамбль «Айнаколь» (2004 год), камерные оркестр и хор (2006 год). Эстрадно-джазовый оркестр (1983 год). Акмолинский областной русский театр драмы (1977 год), Акмолинский областной казахский музыкально-драматический городской театр имени Ш. Хусаинова (1996 год; здание - 2004 год).
Крупнейшие промышленные предприятия: Васильковский ГОК (золотодобыча), «КАМАЗ-Инжиниринг» (российско-казахское автосборочное предприятие), «Тыныс» (на базе бывших заводов кислородно-дыхательной аппаратуры и приборостроительного; продукция для авиастроения, в том числе приборы для учёта тепла, огнетушители, весы, и др.), «Кокшетауминводы» (розлив минеральных вод, безалкогольных и алкогольных напитков).
Близ города - национальные природные парки «Бурабай» и «Кокшетау», курортные местности Щучинск, Боровое, Зеренда.