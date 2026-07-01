КОКШЕТАУ

КОКШЕТАУ, Кок­че­тав (ка­зах. – го­лу­бая го­ра) - го­род в северной час­ти Ка­зах­ста­на, центр Ак­мо­лин­ской области.

Население 132,8 тысячи человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на се­ве­ре Кок­че­тав­ской воз­вы­шен­но­сти, на бе­ре­гу озера Ко­па. Узел железнодорожных ли­ний. Аэ­ро­порт.

В 1824 году в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом об управ­ле­нии ино­род­цев 1822 года соз­дан Кок­че­тав­ский ок­руж­ной при­каз си­бир­ских кир­ги­зов (ка­за­хов), строи­тель­ст­во его административного цен­тра (по­се­ле­ние со­стоя­ло из ка­зачь­ей ста­ни­цы Кок­че­тав­ская и ме­щан­ской сло­бо­ды) на­ча­лось в 1827 году. Уезд­ный центр Ак­мо­лин­ской области (1868-1920 годы). Го­род с 1895 года. В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов на­хо­дил­ся под кон­тро­лем вла­стей «Алаш­ской ав­то­но­мии» (декабрь 1917 - но­ябрь 1918 годы), Уфим­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 года), «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 - осень 1919 годы). В рай­оне Кокшетау ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли крас­ные пар­ти­за­ны. 12 ноября 1919 года за­нят час­тя­ми РККА в хо­де Ом­ской опе­ра­ции 1919 года - со­став­ной час­ти Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. Уезд­ный го­род Ак­мо­лин­ской губернии Кир­гиз­ской (с 1925 года - Ка­зак­ской) АССР (1921-1928 годы), рай­он­ный центр Ка­зак­ской АССР (1928-1932 годы). В 1922 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Кокшетау - Пе­тро­пав­ловск. Рай­он­ный центр Ка­ра­ган­дин­ской (1932-1936 годы и Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ской (1936-1944, 1997-1999 годы) об­лас­тей, административный центр Кок­че­тав­ской (с 1993 года - Кок­ше­тау­ской) (1944-1997 годы) и Ак­мо­лин­ской (с 1999 года) об­ла­с­тей. В го­ды Великой Отечественной вой­ны в Кокшетау бы­ли эва­куи­ро­ва­ны пред­при­ятия из Московской области и города Орд­жо­ни­кид­зе (ны­не Вла­ди­кав­каз). В 1950-1960-х годах бы­ст­ро раз­ви­вал­ся в свя­зи с ос­вое­ни­ем це­лин­ных зе­мель.

Современный вид го­ро­да на­чал скла­ды­вать­ся с 1930-х годов, Кокшетау бы­ст­ро за­страи­вал­ся в 1950-1960-х годах по пер­во­му ге­не­раль­но­му пла­ну (1954 год): Дом Со­ве­тов (1957 год; ре­кон­ст­руи­ро­ван в конце 1980-х годов), Парк куль­ту­ры и от­ды­ха (1957 год), Дом куль­ту­ры (1962 год), Дво­рец куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков (1963 год; ны­не Об­ла­ст­ной центр народного твор­че­ст­ва) и др.; на­ча­лось мно­го­этаж­ное жи­лищ­ное строи­тель­ст­во. Дво­рец куль­ту­ры имени В.И. Ле­ни­на (1970 год; современное название «Кок­ше­тау»). По вто­ро­му ге­не­раль­но­му пла­ну (1985 год) бы­ла ре­кон­струи­ро­ва­на улица Горь­ко­го (въезд­ная ма­ги­ст­раль го­ро­да), на­ча­лось строи­тель­ст­во Ком­му­ни­стическому проспекту (с 1991 года - Абы­лай-ха­на) и но­вых мик­ро­рай­онов в северной час­ти го­ро­да; воз­ве­де­ны зда­ния Глав­поч­там­та, гос­ти­ни­цы «Кок­ше­тау» и др. По тре­тье­му ге­не­раль­но­му пла­ну (2008 год) пре­ду­смот­ре­но со­зда­ние но­во­го де­ло­во­го це­нт­ра го­ро­да на северном бе­ре­гу озера Ко­па. Сре­ди па­мят­ни­ков: учё­но­му-про­све­ти­те­лю Ч. Ва­ли­ха­но­ву (1971 год, скульп­тор Т.С. Дос­ма­гам­бе­тов, архитектор К.А. Аб­да­ли­ев), Ме­мо­ри­ал Па­мя­ти вои­нов, пав­ших в Великой Отечественной вой­не 1941-1945 годов (1977 год, ар­хи­тек­то­ры Т. Джа­низ­бе­ков и А. Жо­шин, скульп­тор А. Би­лык), акы­нам Бир­жа­ну Ко­жа­гу­ло­ву и Аха­ну-Се­ре (оба 1991 года, скульп­тор Дос­ма­гам­бе­тов, архитектор А. Кай­нар­ба­ев), Абы­лай-ха­ну (1999 год), скульп­тур­ная ком­по­зи­ция «Бла­го­сло­ве­ние ма­те­ри» (2001 год).

Государственный университет имени Ч. Ва­ли­ха­но­ва (соз­дан в 1996 году на ба­зе Пе­да­го­гического института, Института сельского хозяйства и фи­лиа­ла Ка­ра­ган­дин­ско­го по­ли­тех­нического института), Тех­нический институт МЧС Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан; фи­лиа­лы ву­зов Ка­зах­ста­на. Ряд не­го­су­дарственных ву­зов. Биб­лио­те­ки: Об­ла­ст­ная уни­вер­саль­но-на­учная библиотека имени М. Жу­ма­бае­ва, Ка­зах­ская библиотека (2000 год). Му­зеи: Ак­мо­лин­ский об­ла­ст­ной ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (1920 год; в зда­нии 1904 года), ис­то­рии го­ро­да (от­крыт в 1949 году как ме­мо­ри­аль­ный му­зей В.В. Куй­бы­ше­ва, с 2000 года современное название), литературы и искусства (1989 год, от­крыт в 1993 году), Ге­роя Советского Сою­за М. Габ­дул­ли­на (1993 год, от­крыт в 1995 году). Ак­мо­лин­ская об­ла­ст­ная государственная фи­лар­мо­ния (1956 год), в её со­ста­ве: сим­фо­нический ор­кестр (1988 год), ор­кестр ка­захских народных ин­ст­ру­мен­тов имени К. Ку­мис­бе­ко­ва (1993 год), фольк­лор­ный ан­самбль «Ай­на­коль» (2004 год), ка­мер­ные ор­кестр и хор (2006 год). Эс­т­рад­но-джа­зо­вый ор­кестр (1983 год). Ак­мо­лин­ский об­ла­ст­ной русский те­атр дра­мы (1977 год), Ак­мо­лин­ский об­ла­ст­ной ка­захский му­зы­каль­но-дра­ма­тический городской те­атр имени Ш. Ху­саи­но­ва (1996 год; зда­ние - 2004 год).

Круп­ней­шие промышленные пред­при­ятия: Ва­силь­ков­ский ГОК (зо­ло­то­до­бы­ча), «КА­МАЗ-Ин­жи­ни­ринг» (российско-ка­захское ав­то­сбо­роч­ное пред­при­ятие), «Ты­ныс» (на ба­зе бывших за­во­дов ки­сло­род­но-ды­ха­тель­ной ап­па­ра­ту­ры и при­бо­ро­строи­тель­но­го; про­дук­ция для авиа­строе­ния, в том числе при­бо­ры для учё­та те­п­ла, ог­не­ту­ши­те­ли, ве­сы, и др.), «Кок­ше­тау­мин­во­ды» (роз­лив ми­неральных вод, без­ал­ко­голь­ных и ал­ко­голь­ных на­пит­ков).

Близ го­ро­да - национальные при­род­ные пар­ки «Бу­ра­бай» и «Кок­ше­тау», ку­рорт­ные ме­ст­но­сти Щу­чинск, Бо­ро­вое, Зе­рен­да.

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