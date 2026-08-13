КОКС ХАРВИ ГАЛЛАХЕР

КОКС (Cox) ХАРВИ ГАЛЛАХЕР - американский про­тес­тант­ский тео­лог-мо­дер­нист.

Окон­чил ис­то­рический факультет Пен­силь­ван­ско­го университета в Фи­ла­дель­фии (1951 год) и бо­го­слов­ский факультет Йель­ско­го университета (1955 год). В 1962 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию в Гар­вард­ском университете , с 1965 года пре­по­да­ёт там же (профессор с 1969 года). В 1956 году ру­ко­по­ло­жен в бап­ти­ст­ские пас­то­ры (смотри Бап­тизм).

Ис­пы­тав влия­ние М. Ве­бе­ра, Ф. Го­гар­те­на, Д. Бон­хёф­фе­ра, Кокс в ду­хе про­тес­тант­ско­го мо­дер­ни­ст­ско­го бо­го­сло­вия вы­сту­пил за ос­во­бо­ж­де­ние хри­сти­ан­ской ве­ры от за­стыв­ших, по его мне­нию, форм тра­диционной ре­ли­ги­оз­но­сти (эл­ли­ни­зи­ро­ван­ной дог­ма­ти­ки , пла­то­нов­ско-ари­сто­те­лев­ской ан­тро­по­ло­гии и кос­мо­ло­гии, бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ки) и тем са­мым за воз­вра­ще­ние к «биб­лей­ско­му бо­го­сло­вию». Осо­бое вни­ма­ние он уде­ля­ет по­ня­тию се­ку­ля­ри­за­ции, ко­то­рую рас­смат­ри­ва­ет как след­ст­вие ис­то­рического раз­ви­тия хри­сти­ан­ст­ва, как «за­кон­ное ди­тя биб­лей­ской ре­ли­гии» (ото­жде­ст­в­ля­ет её с по­ня­ти­ем Бон­хёф­фе­ра «со­вер­шен­но­ле­тие че­ло­ве­ка»). Наи­бо­лее на­гляд­ным про­яв­ле­ни­ем се­ку­ля­ри­за­ции Кокс счи­та­ет современный ур­ба­ни­сти­че­ский мир – «тех­но­по­лис», «мир­ской град».

В сво­ей по­лу­чив­шей наи­бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние книге «Мир­ской град» (1965 год) и ря­де по­сле­дую­щих ра­бот он зая­вил о не­об­хо­димо­сти соз­да­ния но­вой тео­ло­гии, спо­соб­ной от­ве­чать на во­про­сы не­ре­ли­ги­оз­но­го че­ло­ве­ка, жи­те­ля «тех­но­по­ли­са». По мне­нию Кокса, для то­го, что­бы со­хра­нить­ся и уп­ро­чить­ся в современном ми­ре, хри­сти­ан­ст­во долж­но от мо­лит­вы, от спе­ку­ля­ций о Бо­ге пе­рей­ти к рас­по­зна­ва­нию Бо­га в ре­аль­ной жиз­ни, в со­ци­аль­ной и ду­хов­ной дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка. В 1960-е годы Кокс уча­ст­во­вал в дви­же­нии за гра­ж­дан­ские пра­ва, кам­па­ни­ях по ра­зо­ру­же­нию, за­щи­те ок­ру­жаю­щей сре­ды и борь­бе с бед­но­стью. Его позд­ней­шие ра­бо­ты по­свя­ще­ны ана­ли­зу тео­ло­гии ос­во­бо­ж­де­ния и ро­ли хри­сти­ан­ст­ва в Латинской Аме­ри­ке, мес­ту СМИ в современном ми­ре, меж­ре­ли­ги­оз­но­му диа­ло­гу и др.

Сочинения:

The secular city: secularization and urba­nization in theological perspective. N. Y., 1965;

The seduction of the spirit: the use and misuse of people’s religion. N. Y., 1973;

Religion in the secular city: toward a postmodern theolo­gy. N. Y., 1984;

Many mansions: a christian’s encounter with other faiths. Boston, 1988;

Fire from heaven: the rise of pentecostal spirituality and the reshaping of religion in the 21st century. Reading, 1994;

Мир­ской град. Се­ку­ля­ри­за­ция и ур­ба­ни­за­ция в тео­ло­ги­че­ском ас­пек­те. М., 1995;

When Jesus came to Harvard: making moral choices today. Boston, 2004.