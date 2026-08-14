КОКОВЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
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КОКОВЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - граф (с 1914 года), российский государственный деятель, действительный тайный советник (1905 год).
Дворянин. Окончил Александровский лицей (1872 год). На службе в Министерстве юстиции (1873-1879 годы), Главном тюремном управлении МВД (1879-1890 годы), активно участвовал в реформе тюремного управления. С 1890 года в Государственной канцелярии, с 1893 года статс-секретарь, с 1895 года товарищ государственного секретаря. Товарищ министра финансов С.Ю. Витте (1896-1902 годы), приобрёл «репутацию скупого и неуступчивого» «оберегателя» государственых средств. Сенатор (1900 год). Государственный секретарь (1902-1904 годы).
Министр финансов (1904-1914 годы, с перерывом в 1905-1906 годах, во время деятельности правительства С. Ю. Витте). Член Государственного совета (1905-1917 годы). По свидетельству С.И. Тимашева, в 1906-1911 годы Коковцов фактически являлся заместителем председателя Совета министров П.А. Столыпина. После его смертельного ранения председатель Совета министров [9(22) сентября 1911 года - 30 января (12 февраля) 1914 года]. Содействовал стабилизации российской финансовой системы, подорванной русско-японской войной 1904-1905 годов и Революцией 1905-1907 годов. Последовательно проводя политику экономии бюджетных средств, Коковцов к 1909 году добился активного сальдо государственного бюджета.
Своей главной задачей считал сохранение в России финансовой системы, основанной на золотом денежном обращении. Для увеличения золотого запаса Министерство финансов под руководством Коковцова приобретало весь объём добываемого в стране золота, для этой же цели Коковцовым провёл внешние займы в 1904 и 1906 годах, частично эту же цель преследовал займ 1909 года. В результате золотой запас страны составил 1386 миллионов рублей к началу 1909 года и 2163 миллинов рублей – к началу 1914 года.
Коковцов считал, что золотой запас имел 3 назначения: служить основой для международных рассчётов; являться резервом в случае необходимости экстренных платежей по вкладам населения или в связи с войной; быть запасным фондом для периодически расширяющегося и сокращающегося внутреннего золотого обращения. Полагал, что осторожное повышение налогов возможно лишь как второстепенная мера для покрытия государственных расходов, а приоритет должен отдаваться естественному росту налоговых поступлений от развития сельского хозяйства, промышленности и торговли. В результате политики Коковцова сумма обложения на душу населения выросла незначительно (с 10,31 рублей в 1908 году до 10,84 рублей в 1912 году). Сторонник привлечения иностранного капитала в российскую промышленность.
Как председатель Совета министров Коковцов неоднократно обвинялся правыми политическими деятелями и государственными деятелями в том, что он позволил Государственной думе «вмешиваться во все дела управления» и не влиял на печать, которая в результате перестала считаться с властью. Критика Коковцова привела к его увольнению с должностей председателя Совета министров и министра финансов.
После Февральской революции 1917 года Коковцов был арестован, вскоре освобождён, с мая жил в собственном имении в Новгородской губернии. Допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства. В конце октября выехал в Кисловодск. В марте 1918 года избран председателем Союза защиты русских интересов в Германии, образованного согласно условиям Брестского мира 1918 года. Однако по прибытии в Петроград в июле 1918 года вновь подвергся кратковременному аресту. В ноябре 1918 года Коковцов нелегально эмигрировал, с января 1919 года жил в Париже.
Автор воспоминаний «Из моего прошлого. Воспоминания, 1903-1919 годов» [Париж, тома 1-2, 1933 год; в сокращённом варианте опубликован в 1935 году в Станфорде (на английском языке), в 1992 году (книги 1-2) - в Москве].
Награждён орденами Святого Александра Невского (1906 год; алмазными знаками к нему в 1908 году), Святого Владимира 1-й степени (1911 год), а также большим крестом французского ордена Почётного легиона (1906 год) и др.
Иллюстрации:
В.Н. Коковцов. Фото начала XX в. Архив БРЭ.