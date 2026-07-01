КОКОРЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Крупный гостиничный и торгово-складской комплекс Москвы второй половины XIX – начала ХХ века.

Основание подворья

Василий Александрович Кокорев был инициатором и организатором строительства данного комплекса. Это был известный публицист, общественный деятель и меценат. Он родился в 1817 году в старообрядческой семье в Костромской губернии. Строил железные дороги, основал два банка, стал одним из первых российских нефтепромышленников.

Подворье, возведенное в 1860-1864 годах, обошлось Василию Александровичу в 2 млн. рублей. Оно было основано в деловой части Москвы, напротив Кремля, на Софийской набережной.

Петербурсгкий архитектор Иван Черник создал проект подворья, А.В. Булгарин руководил строительством. Кокоревское подворье представляло собой целый комплекс зданий, образующих замкнутый двор. Площадь комплекса весьма значительна (вплоть до Болотной улицы). Подворье условно делилось на две части - западную (“Монахов двор”) и восточную (“Стрекалово”).

Деятельность подворья

Кокоревское подворье было, по сути, многофункциональным общественным центром. Здесь размещалось множество магазинов, почта и телеграф, библиотека, отделения Волжско-Камского банка и транспортного агентства, гостиницы. Купцы, а также художники, писатели и другие деятели культуры (например, писатели П. И. Мельников-Печерский, Д. Н. Мамин-Сибиряк , художники И. Н. Крамской и В. Д. Поленов) часто останавливались именно здесь. В 1866 году в подворье остановилась делегация Конгресса США.

В 1889 году Кокореву пришлось продать подворье. В этом же году он скончался. До революции 1917 года гостиница исправно работала под новым названием - «Софийское подворье». В XX веке здание подворья было надстроено, однако архитектурные особенности и стиль при этом не учитывались.

В 2015 году в здании проводились ремонтно-реставрационные работы. В 2017 году гостиница В.А. Кокорева победила во множестве номинаций конкурса «Московская реставрация».