КОККОНЕН ЙОНАС
КОККОНЕН ЙОНАС - финский композитор, пианист, член АН Финляндии (1963 год).
Изучал музыковедение в Хельсинкском университете (1940-1941, 1945-1949 годы), окончил Академию имени Я. Сибелиуса в Хельсинки по классу фортепиано (1950 год). В 1947-1950 годах работал как музыкальнный критик. В 1950-1963 годах преподавал композицию в Академии имени Я. Сибелиуса (с 1959 года профессор), среди учеников - А. Саллинен, Э. Салменхара, П. Хейнинен, П. Нордгрен. Председатель Союза финских композиторов (1965-1971 годы), Союза симфонических оркестров Финляндии (1965-1974 годы), бюро авторских прав композиторов «Теосто» (1968-1988 годы). Концертировал в основном с исполнением собственных сочинений.
Один из крупнейших финских композиторов XX века. В музыке Кокконена сочетаются влияния И. Брамса, Б. Бартока, П. Хиндемита, Я. Сибелиуса, И.Ф. Стравинского, традиции музыки барокко и Ренессанса, элементы финского фольклора. В ранних камерных сочинениях проявились черты неоклассицизма (Фортепианное трио, 1948 год; Фортепианный квинтет и Сонатина для фортепиано, 1953 год; Музыка для струнного оркестра, 1957 год), в 1-й половине 1960-х годов Кокконен обращался к додекафонии (1-я и 2-я симфонии, 1960-1961 годы; Камерная симфония, 1962 год).
С 1967 года в творчестве Кокконена утвердился неоромантизм (3-я и 4-я симфонии, 1967-1971 годы; Реквием, 1981 год). Среди других сочинений: опера «Последние искушения» (1975 год, Хельсинки), Месса для хора a cappella (1963 год), Музыка для струнного оркестра (1957 год), Концерт для виолончели с оркестром (1969 год), 3 струнных квартета (1959-1976 годы), «Сквозь зеркало» для 12 струнных и клавесина (1977 год), сюита «Загробный мир птиц» для сопрано с оркестром (1959 год), романсы.