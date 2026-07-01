КОККОНЕН ЙОНАС

КОККОНЕН ЙОНАС - финский ком­по­зи­тор, пиа­нист, член АН Фин­лян­дии (1963 год).

Изу­чал му­зы­ко­ве­де­ние в Хель­синк­ском университете (1940-1941, 1945-1949 годы), окон­чил Ака­де­мию имени Я. Си­бе­лиу­са в Хель­син­ки по клас­су фортепиано (1950 год). В 1947-1950 годах ра­бо­тал как музыкальнный кри­тик. В 1950-1963 годах пре­по­да­вал ком­по­зицию в Ака­де­мии имени Я. Си­бе­лиу­са (с 1959 года профессор), сре­ди уче­ни­ков - А. Сал­ли­нен, Э. Сал­мен­ха­ра, П. Хей­ни­нен, П. Нор­дг­рен. Председатель Сою­за финских ком­по­зи­то­ров (1965-1971 годы), Сою­за сим­фо­нических ор­ке­ст­ров Фин­лян­дии (1965-1974 годы), бю­ро ав­тор­ских прав ком­по­зи­то­ров «Тео­сто» (1968-1988 годы). Кон­цер­ти­ро­вал в основном с ис­пол­не­ни­ем собственных со­чи­не­ний.

Один из круп­ней­ших финских ком­по­зи­то­ров XX века. В му­зы­ке Кокконена со­че­та­ют­ся влия­ния И. Брам­са, Б. Бар­то­ка, П. Хин­де­ми­та, Я. Си­бе­лиу­са, И.Ф. Стра­вин­ско­го, тра­ди­ции му­зы­ки ба­рок­ко и Ре­нес­сан­са, эле­мен­ты финского фольк­ло­ра . В ран­них ка­мер­ных со­чи­не­ни­ях про­яви­лись чер­ты не­оклас­си­циз­ма (Фортепианное трио, 1948 год; Фортепианный квин­тет и Со­на­ти­на для фортепиано, 1953 год; Му­зы­ка для струн­но­го ор­ке­ст­ра, 1957 год), в 1-й половине 1960-х годов Кокконен об­ра­щал­ся к до­де­ка­фо­нии (1-я и 2-я сим­фо­нии, 1960-1961 годы; Ка­мер­ная сим­фо­ния, 1962 год).

С 1967 года в твор­че­ст­ве Кокконена ут­вер­дил­ся нео­ро­ман­тизм (3-я и 4-я сим­фо­нии, 1967-1971 годы; Ре­к­ви­ем, 1981 год). Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «По­след­ние ис­ку­ше­ния» (1975 год, Хель­син­ки), Мес­са для хо­ра a cappella (1963 год), Му­зы­ка для струн­но­го ор­ке­ст­ра (1957 год), Кон­церт для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром (1969 год), 3 струн­ных квар­те­та (1959-1976 годы), «Сквозь зер­ка­ло» для 12 струн­ных и кла­ве­си­на (1977 год), сюи­та «За­гроб­ный мир птиц» для со­пра­но с ор­ке­ст­ром (1959 год), ро­мансы.