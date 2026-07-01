КОКИМБО
КОКИМБО (Coquimbo) - город в Чили, в области Кокимбо, административный центр провинции Эльки.
Население 183,1 тысячи человек (2008 год). Расположен на полуострове в бухте Тихого океана, практически слился с городом Ла-Серена. Кокимбо находится в сейсмически активной зоне (последнее сильное землетрясение в 2002 году). Панамериканским шоссе и железной дорогой соединён с крупнейшими городами тихоокеанского побережья Южной Америки, а также со столицей страны Сантьяго. Морской порт (грузооборот около 250 тысяч тонн, 2004 год; имеется контейнерный терминал); вывоз фруктов (около 70% грузооборота), медного концентрата, железомарганцевой руды, молибдена, продукции рыбопереработки, вин. Основан в 1867 году на месте небольшого рыбацкого поселения, статус города с 1879 года. В 1931 году один из центров антиправительственного восстания военных моряков.
Большая часть работающих занята в сфере услуг (деловые, транспортные услуги, туризм и др.). Кокимбо - важный центр рыболовства, переработки и экспорта рыбы. Крупные рыбозаводы компании «Pesquera San Jose S.A.» (в том числе выпуск рыбных консервов, в основном из тунца и скумбрии, полуфабрикатов из рыбы - котлет, фрикаделек и др., а также рыбной муки и рыбьего жира); рыбоперерабатывающие предприятия компаний «Pesquera Omega LTDa» и др. Значительный чилийский центр виноделия и производства виноградной водки «писко». Производство фруктовых и овощных консервов, пива, муки. Предприятия лёгкой промышленности выпускают матрасы (2 завода компании «Celta»), подушки, постельное бельё, другие текстильные и швейные изделия. Производство мебели, минеральных удобрений (компания «Italcal»), цемента и др.
В районе Кокимбо сосредоточены хозяйства марикультуры (в основном устрицы и др. моллюски), в том числе ферма компании «Pesquera San Jose S.A.» - одна из крупнейших в стране. Близ города расположены популярные курорты Лос-Вилос, Лас-Такас и Пуэрто-Велеро.