КОКИМБО

КОКИМБО (Coquimbo) - го­род в Чи­ли, в области Ко­ким­бо , административный центр провинции Эль­ки.

Население 183,1 тысячи человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на по­лу­ост­ро­ве в бух­те Ти­хо­го океана, прак­ти­че­ски слил­ся с городом Ла-Се­ре­на. Кокимбо на­хо­дит­ся в сейс­ми­че­ски ак­тив­ной зо­не (по­след­нее силь­ное зем­ле­тря­се­ние в 2002 году). Пан­аме­ри­кан­ским шос­се и же­лез­ной до­ро­гой со­еди­нён с круп­ней­ши­ми го­ро­дами ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья Южной Аме­ри­ки, а так­же со сто­ли­цей стра­ны Сан­ть­я­го. Морской порт (гру­зо­обо­рот около 250 тысяч тонн, 2004 год; име­ет­ся кон­тей­нер­ный тер­ми­нал); вы­воз фрук­тов (около 70% гру­зо­обо­ро­та), мед­но­го кон­цен­тра­та, же­ле­зо­мар­ган­це­вой ру­ды, мо­либ­де­на, про­дук­ции ры­бо­пе­ре­ра­бот­ки, вин. Ос­но­ван в 1867 году на мес­те не­боль­шо­го ры­бац­ко­го по­се­ле­ния, ста­тус го­ро­да с 1879 года. В 1931 году один из цен­тров ан­ти­пра­ви­тельственного вос­ста­ния во­енных мо­ря­ков.

Боль­шая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (де­ло­вые, транс­порт­ные ус­лу­ги, ту­ризм и др.). Кокимбо - важ­ный центр ры­бо­лов­ст­ва, пе­ре­ра­бот­ки и экс­пор­та ры­бы. Круп­ные ры­бо­за­во­ды ком­па­нии «Pe­squera San Jose S.A.» (в том числе вы­пуск рыб­ных кон­сер­вов, в основном из тун­ца и скум­брии, по­лу­фаб­ри­ка­тов из ры­бы - кот­лет, фри­ка­де­лек и др., а так­же рыб­ной му­ки и рыбь­е­го жи­ра); ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия ком­па­ний «Pesquera Omega LTDa» и др. Зна­чительный чи­лий­ский центр ви­но­де­лия и про­изводства ви­но­град­ной вод­ки «пис­ко». Про­изводство фрук­то­вых и овощ­ных кон­сер­вов, пи­ва, му­ки. Пред­при­ятия лёг­кой промышленности вы­пус­ка­ют мат­ра­сы (2 за­во­да ком­па­нии «Cel­ta»), по­душ­ки, по­стель­ное бе­льё, другие тек­стиль­ные и швей­ные из­де­лия. Про­изводство ме­бе­ли, ми­неральных удоб­ре­ний (ком­па­ния «Italcal»), це­мен­та и др.

В рай­оне Кокимбо со­сре­до­то­че­ны хо­зяй­ст­ва ма­ри­куль­ту­ры (в основном уст­ри­цы и др. мол­лю­ски), в том числе фер­ма ком­па­нии «Pes­quera San Jose S.A.» - од­на из круп­ней­ших в стра­не. Близ го­ро­да рас­по­ло­же­ны по­пу­ляр­ные ку­рор­ты Лос-Ви­лос, Лас-Та­кас и Пу­эр­то-Ве­ле­ро.

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