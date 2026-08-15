КОКАРС ИМАНТС
КОКАРС ИМАНТС - латвийский хоровой дирижёр, народный артист СССР (1986 год).
Учился в Рижском педагогическом институте (1953-1957 годы). Руководил хором Латвийского радио и ТВ (1951-1953, 1957-1963 годы). В 1955-1990 годах художественный руководитель и главный дирижёр мужского хора «Дзиедонис» [1-я премия Международного конкурса в Гориции (Италия), 1977 год]. Основатель (1969 год) и руководитель камерного хора «Ave Sol» [1-е премии международного конкурсов в Ареццо (Италия), 1974 год; Дебрецене (Венгрия), 1982 год; Спиталь-ан-дер-Драу (Австрия), 1983 год]; записал с этим хором «Антологию латышской хоровой музыки» (1996-2003 годы).
С 1965 года один из главных дирижёров Латв. певческих праздников. Инициатор создания и художественный руководитель международного фестиваля камерных хоров «Rīga DIMD», один из инициаторов создания международного хорового фестиваля «Nordic-Baltic». Профессор и ректор Латвийской консерватории (1977-1991 годы). Государственная премия Латвийской ССР (1974 год), Государственная премия СССР (1979 год).
Его брат Гидо Кокарс (родился 17 августа 1921 года, Гулбене, Латвия), хоровой дирижёр, основатель и художественный руководитель хора «Дайле» (1951 год).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.