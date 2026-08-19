КОКАНДСКАЯ АВТОНОМИЯ
КОКАНДСКАЯ АВТОНОМИЯ - государственное образование в Туркестане в 1917-1918 годах. Столица - Коканд.
Кокандская автономия создана 26-29 ноября (9-12 декабря). 1917 года 4-м Чрезвычайным краевым мусульманским съездом в Коканде по инициативе мусульманских организаций «Шура-и-Улемия» и «Шура-и-Исламия» с целью недопущения революционных преобразований, начатых правительством Туркестанской советской республики (ТСР), сохранения феодально-байского землевладения, норм шариата, а также с целью отделения Туркестана от Советской России и восстановления Кокандского ханства. Законодательная власть в Кокандской автономии осуществлял избранный съездом Туркестанский временный совет в составе 54 человека, исполнительную - Туркестанское автономное правительство, возглавляемое М. Тынышпаевым, затем М. Чокаевым.
Руководство Кокандской автономии достигло соглашения о совместных действиях с бухарским эмиром, хивинским ханом, атаманом А.И. Дутовым и националистической организацией «Алаш». Активную поддержку Кокандской автономии оказало британское правительство, направившее в Коканд военных советников и оружие. В конце января 1918 года вооружённые силы Кокандской автономии под командованием Иргаша начали боевые действия против ТСР. 6-9(19-22) февраля 1918 года войска Иргаша были разбиты отрядами Красной гвардии, после чего часть руководства Кокандской автономии была арестована, другие - бежали.