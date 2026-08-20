КОКАНД
КОКАНД - город в Узбекистане, в Ферганской области.
Население 206 тысяч человек (2008 год). Расположен в юго-западной части Ферганской долины, в низовье реки Сох (так называемый Сохский веер). Железнодорожный узел.
Упоминается с X века под названиями Хувакенд, Хоканд, Хавокент, Хавокин. Располагался на караванном пути из Индии и Китая. В XIII веке разрушен монголами. В последующие годы на месте прежнего Коканда существовала крепость Эски-Курган. Возродился как город в 1732 году. С 1740 года столица и главный религиозный центр Кокандского ханства. В 1876 году присоединён к России, включён в качестве уездного города в состав Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. Крупный среднеазиатский центр торговли. В конце 1917 - начале 1918 годов столица Кокандской автономии. С 1924 года город областного подчинения и административный центр Кокандского района Ферганской области Узбекской ССР. C 31 августа 1991 года в составе Республики Узбекистан.
Сохранились архитектурные памятники XVIII-XX веков: Медресеи-Мир (конец XVIII века), медресе Нарбута-бия (1799 год; ныне действующая мечеть), библиотека-медресе Ходжибек (1805 год), айванная пятничная мечеть (1809-1812 годы; 98 опорных столбов-устунов из Индии) с минаретом (1852 год); ансамбли ханских усыпальниц Дахмаи-Шохон и Мадари-хан (оба 1825 года), медресе Камол-Казы, Зимбардор и Хурджам (все 1827 года), Дастурханчи (1833 год), Миён-Хазрат (1861 год), здания бывшего Русского банка (1903 год, с 1963 года Областной литературный музей имени Гафура Гуляма), дом братьев Крафт (1903 год, ныне горвоенкомат), бывший Русско-Азиатский банк (1910 год), русская православная церковь (1911 год); традиционно жилые дома и квартальные мечети с богатой резьбой и росписью, бани, мельницы, дома фабрикантов, каменные мосты XIX - начала XX веков.
Центрируемый порталом с башенками фасад дворца Худояр-хана «Урда» (1863-1873 годы, с 1924 года Краеведческий музей) облицован глазурованными жёлтыми и зелёными плитками. В его интерьерах - богатая резьба по ганчу и дереву, роспись клеевыми красками (мастера Ма-Расул, Ма- Солех, Хакимбай). Среди памятников - братская могила героев Гражданской войны с обелиском и Вечным огнём (1965 год), памятник-мемориал писателям Коканда на кладбище Шайхон (1970 год), памятник кокандцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1981 год), мемориальный комплекс «Память-Хотира» (1985 год). Кокандский педагогический институт имени Мукими. Музыкально-драматический театр имени Хамзы.
Коканд - старинный центр художественных промыслов (чеканка по меди, ткачество, орнаментальная резьба и роспись).
Наиболее развиты лёгкая (хлопкоочистит. заводы, чулочно-прядильный комбинат, швейная фабрика) и пищевая (масложиркомбинат и др.) промышленность; производство фосфорных удобрений, оборудования для предприятий по обработке хлопка.
Иллюстрации:
Коканд. Дворец Худояр-хана «Урда» (ныне Краеведческий музей). 1863–1873. Архив БРЭ.