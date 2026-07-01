КОК, ЭДУАРД (англ. Edward Coke)

Один из крупнейших юристов общего права Англии, автор "Институций", нередко выступавший интересов короны, в защиту принципов общего права.

Эдвард Кок учился в Кембридже и в елизаветинское время приобрел репутацию отличного юриста и стал Генеральным Атторнеем - высшим лицом в юридической системе Англии. В этом качестве он участвовал в заседаниях Парламента и советника короны по правовым вопросам. Представлял интересы короны в деле Уолтера Рэли и Порохового Заговора.

Будучи юристом общего права, Кок не только занимался практическими вопросами, но и его систематизацией, а также комментированием. Та исключительная роль, которая принадлежит общему праву в Англии сегодня во-многом заслуга именно Кока. Он яростно боролся с параллельными юрисдикциями: судами королевской прерогативы и юристами цивильного права, настаивая на исключительности именно своеобычной английской правовой традиции, ее преимуществах и исторической обусловленности.

При Якове I Кок не раз уходил в оппозицию короне, когда это было необходимо, чтобы защитить принципы общего права или юрисдикцию его судов, за что не раз попадал в немилость монарха. Принимал активное участие в составлении Петиции о Праве в 1628 г. После 1629 г. оставил политическую деятельность и занимался доработкой юридических трудов. Самый известный и значимый из них - "Институции" (The Institutes of the Laws of England, Concerning the Jurisdiction of Courts).