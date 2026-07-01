КОИМБРА

КОИМБРА (Coimbra) - го­род в центральной час­ти Пор­ту­га­лии, административный центр округа Ко­им­бра .

Население 109,9 тысяч человек (2008 год; 75 тысяч человек в 1975 году), в аг­ло­ме­ра­ции 430 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на реке Мон­де­гу, в 50 км от её впа­де­ния в Ат­лан­ти­че­ский океан. Важ­ный железнодорожный узел на ли­нии Пор­ту - Лис­са­бон; железнодорожная вет­ка свя­зы­ва­ет Коимбру (че­рез город Са­ла­ман­ка, Ис­па­ния ) с ев­ропейской железнодорожной се­тью. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но во II веке рим­ля­на­ми. Пер­во­на­чаль­но име­но­вал­ся Эми­ни­ум (Aeminium). В 711 году за­хва­чен ара­ба­ми. Около 878 года от­воё­ван Аль­фон­со III Ве­ли­ким. В конце IX века сю­да из города Ко­ним­бри­га (Conimbriga) бы­ла пе­ре­не­се­на ре­зи­ден­ция епи­ско­па, то­гда же го­род по­лу­чил назв. «Коимбра»; центр од­но­имённого граф­ст­ва. В 987 году взят аль-Ман­су­ром. В 1064 году за­воё­ван Фер­нан­до I. С 1096 года в со­ста­ве граф­ст­ва Пор­ту­га­лия. В 1139-1260 годах ре­зи­ден­ция пор­тугальских ко­ро­лей.

Бо́льшая часть городской тер­ри­то­рии - на пра­вом бе­ре­гу реки Мон­де­гу; кру­тые ули­цы, не­ред­ко пе­ре­хо­дя­щие в ле­ст­ни­цы, со­еди­ня­ют при­бреж­ный Ниж­ний го­род и Верх­ний го­род на скло­не хол­ма. В Верх­нем го­ро­де со­хра­ни­лись ос­тат­ки обо­ро­нительных стен. От во­рот Пор­та-ди-Ал­ме­ди­на улица Квеб­ра-Кош­таш (буквально - «пе­ре­ло­май рёб­ра») рез­ко под­ни­ма­ет­ся к Ста­ро­му со­бо­ру в ро­ман­ском сти­ле (Се-Ве­лья; воз­ве­дён ме­ж­ду 1140 и 1200 годами, французские зод­чие Бер­нар и Ро­бер; ре­нес­санс­ный северный пор­тал - 1530 год, французские архитекторы Жу­ан ди Ру­ан, французский скульп­тор Ни­ко­ла Шан­те­рен; го­тическое ре­таб­ло с де­ревянной скульп­ту­рой - 1498-1502 годы, фламандские мас­те­ра Оли­вер ди Ганд и Жу­ан д’Ип­риш; клу­атр - начало XIII века). В Верх­нем го­ро­де на­хо­дят­ся так­же ба­роч­ный Но­вый со­бор (Се-Но­ва; до 1772 года цер­ковь ие­зу­ит­ско­го кол­лед­жа, строи­лась с 1598 года, Бал­та­зар Ал­ва­риш; ба­роч­ный пор­тал, 1772 год) и зда­ния уни­вер­си­те­та [главное зда­ние - бывший ко­ро­лев­ский дво­рец, XVI века; ка­пел­ла в сти­ле ма­ну­эли­но , ук­ра­шен­ная ке­ра­ми­кой (азу­ле­жуш), - 1517-1522 годы, ар­хи­тек­то­ры Бои­так и Мар­куш Пи­риш; ча­со­вая баш­ня - 1728-1733 годы; биб­лио­те­ка в сти­ле ба­рок­ко, 1716-1723 годы]. Ро­ман­ские церк­ви (Сан-Криш­то­ван, 1169 год; Сан-Сал­ва­дор, 1179 год; Сан­ть­я­гу, около 1183-1206 годы). Ав­гу­стин­ский монастырь Сан­та-Круш (1131-1185 годы, пе­ре­стро­ен в сти­ле ма­ну­эли­но в начале XVI века; пор­тал - 1520-е годы, архитектор Дио­гу ди Каш­ти­лью, скульп­то­ры Шан­те­рен, Жу­ан ди Ру­ан и др.; «Клу­атр Ти­ши­ны», меж­ду 1517 и 1522 годами, архитектор Мар­куш Пи­риш).

На ле­вом бе­ре­гу реки Мон­де­гу - ро­ма­но-го­тическая церковь Сан­та-Кла­ра-а-Ве­лья (строи­лась с 1316 года, архитектор До­мин­гуш До­мин­геш), монастырь Сан­та-Кла­ра-а-Но­ва (1649-1696 годы архитектор Жу­ан Тур­риа­ну). Дво­рец Суб-Ри­паш в сти­ле ма­ну­эли­но (начало XVI века), ба­роч­ная церковь Сан- Бар­то­ло­меу (XVIII век); ак­ве­дук (на руи­нах римского ак­ве­ду­ка, 1568-1570 годы, итальянский архитектор Ф. Тер­ци).

Коимбра - важ­ный центр нау­ки и куль­ту­ры. Здесь на­хо­дит­ся Ака­де­мическая ас­со­циа­ция Коимбры (1887 год). Университет Ко­им­бры (ос­но­ван в 1290 году в Лис­са­бо­не, пе­ре­ве­дён в Коимбру пер­во­на­чаль­но в 1308 году, окон­ча­тель­но - в 1537 году; один из круп­ней­ших и до 1911 года един­ст­вен­ный уни­вер­си­тет в Пор­ту­га­лии); в его со­ста­ве: несколько учеб­ных и на­учных ин­сти­ту­тов и цен­тров, од­на из ста­рей­ших биб­лио­тек в стра­не (около 250 тысяч из­да­ний XVI - конца XVIII веков), ар­хив (1 миллион то­мов, 3 тысячи ма­ну­ск­рип­тов); му­зеи: нау­ки (ос­но­ван в 1772 году как Му­зей ес­те­ст­во­зна­ния), фи­зи­че­ский (1772 год; кол­лек­ция на­учных при­бо­ров и ин­ст­ру­мен­тов XVIII-XIX веков), ан­тро­по­ло­ги­че­ский (1885 год), ми­не­ра­ло­гии и гео­ло­гии (1885 год) и др. (в 2006-2007 годах большая часть му­зе­ев объе­ди­ни­лась в Му­зей нау­ки), а так­же му­зеи ака­де­ми­че­ской жиз­ни (1951 год), ре­лигиозного ис­кус­ст­ва. Ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия, бо­та­нический сад (1772 год; площадь 13 гектаров; один из ста­рей­ших и са­мый боль­шой в Пор­ту­га­лии; в кол­лек­ции са­да свыше 50 ви­дов эв­ка­лип­тов). Сре­ди других ву­зов - Выс­шая сельскохозяйственная шко­ла (ос­но­ва­на в 1886 году в Син­тре, с 1887 году в Коимбре, с 1899 года Национальная сельскохозяйственная шко­ла, с 1985 года в со­ста­ве По­ли­тех­нического института), По­ли­тех­нический институт (1979 год, за­ня­тия на­ча­лись в 1988 году), Выс­шая шко­ла мед­сестёр (2004 год). Не­сколь­ко не­го­су­дарственных ву­зов. Му­ни­ци­паль­ная библиотека (1922 год). Круп­ней­ший му­зей - Национальный му­зей Ма­ша­ду ди Каш­тру (1911 год, в зда­нии бывшего епи­скоп­ско­го двор­ца, пе­ре­стро­ен­но­го в XVI веке архитектором Ф. Тер­ци; ар­хео­ло­гическая кол­лек­ция, пор­тугальское искусство VIII-XX веков и др.); сре­ди других му­зе­ев - Национальный му­зей нау­ки и тех­ни­ки (1976 год), во­ен­ный (1985 год), го­род­ской (2001 год); Дом-му­зей хи­рур­га и об­щественного дея­те­ля Ф. Би­сая Бар­ре­ту (1986 год); Центр современного искусства; Центр ви­зу­аль­ных искусств (2003 год; в том числе ре­гу­ляр­ные фо­то­вы­став­ки). Му­зей-парк «Пор­ту­га­лия в ми­ниа­тю­ре» (мас­штаб­ные ко­пии ар­хитектурных па­мят­ни­ков стра­ны и её бывших ко­ло­ний). Ака­де­мический те­атр Жи­ла Ви­сен­ти (1961 год).

Фут­боль­ный клуб «Ака­де­ми­ка» (ста­ди­он «Си­да­ди ди Ко­им­бра», 30 тысяч мест) - об­ла­да­тель Куб­ка Пор­ту­га­лии (1939 год). В 2004 году в Коимбре про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та Ев­ро­пы по фут­бо­лу. Тра­диционное ме­сто от­ды­ха го­ро­жан - парк Сан­та-Круш (со­хра­ни­лись ле­ст­ни­цы, ска­мьи, фон­та­ны XVIII века).

С 1980-х годов ак­тив­но шла де­ин­ду­ст­риа­ли­за­ция городской эко­но­ми­ки; в XXI веке промышленный по­тен­ци­ал го­ро­да вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся: стро­ят­ся (2008 год) промышленные пар­ки «Taveiro» и «Pedrulha», соз­да­ют­ся тех­но­пар­ки «iPar­que» и «Tecnop ́olo». Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия тек­стиль­ной (главным образом су­кон­ной), швей­ной («Santix-Indústria de Con­fecções S. A.» и др.), пи­ще­вой, сте­коль­ной (в том числе за­вод ком­па­нии «Ri­der Glass Indústria de Vidro» - тех­ническое и стро­ительное стек­ло), ке­ра­ми­че­ской («Lu­sai­co Indústria Cerâmica Lda.») промышленности; про­изводство фар­фо­ро­вой по­су­ды, различного медицинского обо­ру­до­ва­ния (фир­ма «A Icormel Lda.»), фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов (ком­па­ния «Blue­pharma-Indústria Farma­cêu­tica S. A.», совместно с Университетом Ко­им­бры ве­дёт на­учные иссле­до­ва­ния в об­лас­ти фар­ма­цев­ти­ки и био­тех­но­ло­гий).

В 24 км к се­ве­ру от Коимбры - национальный парк Бу­са­ку (1834 год; площадь 105 гектаров; 700 ви­дов де­ревь­ев тро­пического и уме­рен­но­го поя­са); на его тер­ри­то­рии - бывшая ко­ро­лев­ская охот­ни­чья ре­зи­ден­ция (1888-1907 годы, архитектор Л. Ма­ни­ни; ны­не отель).

Иллюстрации:

Ко­им­бра. Ста­рый со­бор (Се-Ве­лья). Ме­ж­ду 1140 и 1200. Ар­хи­тек­то­ры Бер­нар и Ро­бер. Архив БРЭ.

Ко­им­бра. Ин­терь­ер уни­вер­си­тет­ской биб­лио­те­ки. 1716–1723. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)