КОИМБРА
КОИМБРА (Coimbra) - город в центральной части Португалии, административный центр округа Коимбра.
Население 109,9 тысяч человек (2008 год; 75 тысяч человек в 1975 году), в агломерации 430 тысяч человек. Расположен на реке Мондегу, в 50 км от её впадения в Атлантический океан. Важный железнодорожный узел на линии Порту - Лиссабон; железнодорожная ветка связывает Коимбру (через город Саламанка, Испания) с европейской железнодорожной сетью. Аэропорт.
Основан предположительно во II веке римлянами. Первоначально именовался Эминиум (Aeminium). В 711 году захвачен арабами. Около 878 года отвоёван Альфонсо III Великим. В конце IX века сюда из города Конимбрига (Conimbriga) была перенесена резиденция епископа, тогда же город получил назв. «Коимбра»; центр одноимённого графства. В 987 году взят аль-Мансуром. В 1064 году завоёван Фернандо I. С 1096 года в составе графства Португалия. В 1139-1260 годах резиденция португальских королей.
Бо́льшая часть городской территории - на правом берегу реки Мондегу; крутые улицы, нередко переходящие в лестницы, соединяют прибрежный Нижний город и Верхний город на склоне холма. В Верхнем городе сохранились остатки оборонительных стен. От ворот Порта-ди-Алмедина улица Квебра-Кошташ (буквально - «переломай рёбра») резко поднимается к Старому собору в романском стиле (Се-Велья; возведён между 1140 и 1200 годами, французские зодчие Бернар и Робер; ренессансный северный портал - 1530 год, французские архитекторы Жуан ди Руан, французский скульптор Никола Шантерен; готическое ретабло с деревянной скульптурой - 1498-1502 годы, фламандские мастера Оливер ди Ганд и Жуан д’Иприш; клуатр - начало XIII века). В Верхнем городе находятся также барочный Новый собор (Се-Нова; до 1772 года церковь иезуитского колледжа, строилась с 1598 года, Балтазар Алвариш; барочный портал, 1772 год) и здания университета [главное здание - бывший королевский дворец, XVI века; капелла в стиле мануэлино, украшенная керамикой (азулежуш), - 1517-1522 годы, архитекторы Боитак и Маркуш Пириш; часовая башня - 1728-1733 годы; библиотека в стиле барокко, 1716-1723 годы]. Романские церкви (Сан-Криштован, 1169 год; Сан-Салвадор, 1179 год; Сантьягу, около 1183-1206 годы). Августинский монастырь Санта-Круш (1131-1185 годы, перестроен в стиле мануэлино в начале XVI века; портал - 1520-е годы, архитектор Диогу ди Каштилью, скульпторы Шантерен, Жуан ди Руан и др.; «Клуатр Тишины», между 1517 и 1522 годами, архитектор Маркуш Пириш).
На левом берегу реки Мондегу - романо-готическая церковь Санта-Клара-а-Велья (строилась с 1316 года, архитектор Домингуш Домингеш), монастырь Санта-Клара-а-Нова (1649-1696 годы архитектор Жуан Турриану). Дворец Суб-Рипаш в стиле мануэлино (начало XVI века), барочная церковь Сан- Бартоломеу (XVIII век); акведук (на руинах римского акведука, 1568-1570 годы, итальянский архитектор Ф. Терци).
Коимбра - важный центр науки и культуры. Здесь находится Академическая ассоциация Коимбры (1887 год). Университет Коимбры (основан в 1290 году в Лиссабоне, переведён в Коимбру первоначально в 1308 году, окончательно - в 1537 году; один из крупнейших и до 1911 года единственный университет в Португалии); в его составе: несколько учебных и научных институтов и центров, одна из старейших библиотек в стране (около 250 тысяч изданий XVI - конца XVIII веков), архив (1 миллион томов, 3 тысячи манускриптов); музеи: науки (основан в 1772 году как Музей естествознания), физический (1772 год; коллекция научных приборов и инструментов XVIII-XIX веков), антропологический (1885 год), минералогии и геологии (1885 год) и др. (в 2006-2007 годах большая часть музеев объединилась в Музей науки), а также музеи академической жизни (1951 год), религиозного искусства. Астрономическая обсерватория, ботанический сад (1772 год; площадь 13 гектаров; один из старейших и самый большой в Португалии; в коллекции сада свыше 50 видов эвкалиптов). Среди других вузов - Высшая сельскохозяйственная школа (основана в 1886 году в Синтре, с 1887 году в Коимбре, с 1899 года Национальная сельскохозяйственная школа, с 1985 года в составе Политехнического института), Политехнический институт (1979 год, занятия начались в 1988 году), Высшая школа медсестёр (2004 год). Несколько негосударственных вузов. Муниципальная библиотека (1922 год). Крупнейший музей - Национальный музей Машаду ди Каштру (1911 год, в здании бывшего епископского дворца, перестроенного в XVI веке архитектором Ф. Терци; археологическая коллекция, португальское искусство VIII-XX веков и др.); среди других музеев - Национальный музей науки и техники (1976 год), военный (1985 год), городской (2001 год); Дом-музей хирурга и общественного деятеля Ф. Бисая Баррету (1986 год); Центр современного искусства; Центр визуальных искусств (2003 год; в том числе регулярные фотовыставки). Музей-парк «Португалия в миниатюре» (масштабные копии архитектурных памятников страны и её бывших колоний). Академический театр Жила Висенти (1961 год).
Футбольный клуб «Академика» (стадион «Сидади ди Коимбра», 30 тысяч мест) - обладатель Кубка Португалии (1939 год). В 2004 году в Коимбре проходили матчи чемпионата Европы по футболу. Традиционное место отдыха горожан - парк Санта-Круш (сохранились лестницы, скамьи, фонтаны XVIII века).
С 1980-х годов активно шла деиндустриализация городской экономики; в XXI веке промышленный потенциал города восстанавливается: строятся (2008 год) промышленные парки «Taveiro» и «Pedrulha», создаются технопарки «iParque» и «Tecnop ́olo». Действуют предприятия текстильной (главным образом суконной), швейной («Santix-Indústria de Confecções S. A.» и др.), пищевой, стекольной (в том числе завод компании «Rider Glass Indústria de Vidro» - техническое и строительное стекло), керамической («Lusaico Indústria Cerâmica Lda.») промышленности; производство фарфоровой посуды, различного медицинского оборудования (фирма «A Icormel Lda.»), фармацевтических препаратов (компания «Bluepharma-Indústria Farmacêutica S. A.», совместно с Университетом Коимбры ведёт научные исследования в области фармацевтики и биотехнологий).
В 24 км к северу от Коимбры - национальный парк Бусаку (1834 год; площадь 105 гектаров; 700 видов деревьев тропического и умеренного пояса); на его территории - бывшая королевская охотничья резиденция (1888-1907 годы, архитектор Л. Манини; ныне отель).
Иллюстрации:
Коимбра. Старый собор (Се-Велья). Между 1140 и 1200. Архитекторы Бернар и Робер. Архив БРЭ.
Коимбра. Интерьер университетской библиотеки. 1716–1723. Архив БРЭ.