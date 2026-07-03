КОИДЗУМИ ДЗЮНЪИТИРО ЁКОСУКА

Коидзуми, Дзюнъитиро (род. 08.01.1942, Ёкосука, преф. Канагава) — японский государственный и политический деятель.

Потомственный политик (отец — директор Управления национальной обороны в кабинетах Х. Икэда и Э. Сато ; дед — министр транспорта в кабинетах О. Хамагути и Р. Вакацуки; оба — депутаты парламента). Окончил университет Кэйо (1967). Депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии (1972—2009), председатель ЛДП (2001—2006). Выступал за реорганизацию ЛДП, обновление руководства, ослабление фракционной деятельности. Министр здравоохранения и социального обеспечения в кабинетах Н. Такэсита (27 декабря 1988 — 3 июня 1989), С. Уно (3 июня — 10 августа 1989), Р. Хасимото (7 ноября 1996 — 29 июля 1998). Министр почт и телекоммуникаций в кабинете К. Миядзава (12 декабря 1992 — 20 июля 1993). На посту премьер-министра (26 апреля 2001 — 26 сентября 2006) начал структурные реформы, обеспечившие рост экономики, оживление в банковско-финансовой сфере, сокращение государственного долга; инициатор приватизации государственной почтовой службы как главного кредитного института страны. Сторонник активной внешней политики в союзе с США. Имел репутацию энергичного и харизматичного деятеля с националистическими симпатиями.

Лит.: Молодякова Э. В. Япония: тотальная победа консерваторов. М., 2017.