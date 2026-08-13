КОХЗАД АХМАД АЛИ

Кохзaд, Ахмад Али (28.04.1908, Кабул — 25.11.1983, Кабул) — афганский историк, автор многочисленных исследований по различным периодам истории (с древности до событий XX в.), археологии и этнологии Афганистана.

Окончил лицей Истиклал в Кабуле. В 1950-х являлся директором Кабульского музея, в 1956—1961 — президентом Исторического общества. Сотрудничал с Французской археологической миссией в Афганистане, результаты деятельности которой нашли отражение в его трудах. В течение 3 лет был секретарем посольства Афганистана в Риме. Стал одним из авторов многотомной истории Афганистана (т. 1—3; Кабул, 1947—1948). Поддерживал и развивал гипотезу об особенной роли древнего Афганистана (Ариана) в истории арийских народов. Наряду с письменными и материальными историческими источниками широко использовал в своих исследованиях литературные памятники и произведения фольклора. Уделял значительное внимание изучению колониальной политики Великобритании в отношении Афганистана и его борьбы за независимость в ходе трех англо-афганских войн в XIX—XX вв.

Соч.: Ариана йа Афганистан-е кадим. Кабул, 1957; Бала Хисар-е Кабул ва пишамадха-йе тарихи. Т. 1—2. Кабул, 1958-1962; Men and Events: Through 18th and 19th Century Afghanistan. Kabul, 1957.

Лит.: Ежов Г. П. Афганистан. Краткий биографический справочник. М., 2002.