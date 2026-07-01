КОХТЛА-ЯРВЕ
КОХТЛА-ЯРВЕ - город на северо-востоке Эстонии, в мааконде Ида-Виру.
Население 44,7 тысяч человек (2009). Расположен в 10 км к югу от побережья Финского залива Балтийского моря.
Первые поселения на месте современного Кохтла-Ярве датируются XIII веком [деревня Ярве (латинское Jeruius, Ервиус) впервые упоминается в Датской поземельной книге в 1241 году]. Начал быстро развиваться с 1916 года в связи с добычей горючих сланцев. Статус города с 1946 года. Городские районы (в конце 1950-х - 1960-е годы в состав Кохтла-Ярве вошли близлежащие населённые пункты, в т. ч. Ахтме, Сомпа, Ору) разделены лесными массивами, сельскохозяйственными угодьями и сланцевыми разработками с многочисленными терриконами.
Сохранились: церковь Преображения Господня (1938), здание школы в стиле функционализма (1939). Подразделения Таллинского технического университета - Вирумааский колледж и лаборатория НИИ горючих сланцев. Музей сланца (основан в 1966 году; с 2006 года включает Художественную галерею). Центр добычи (ведётся компанией «Eesti P ̃olevkivi»; около 16 миллионов тонн в 2007 году) и переработки сланцев (концерн «Viru Keemia Grupp» - производство сланцевого масла, также различных клеёв, смол и др.). Предприятия химической промышленности: «Nitrofert» (аммиак, карбамид), «Velsicol Eesti» (бензойная кислота для пищевых консервантов и пластификаторов). Производство металлоконструкций («Remeksi Keskus»), стройматериалов [в т. ч. из сланцевой золы («Silbet»)], мебели («TNC-Components»).
Близ Кохтла-Ярве, в Йыхви, - готическая церковь (XV век) и православная в русском стиле церковь Богоявления (1894-1895 годы).