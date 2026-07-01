КОХТЛА-ЯРВЕ

КОХТЛА-ЯРВЕ - город на северо-востоке Эстонии, в мааконде Ида-Виру.

Население 44,7 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен в 10 км к югу от по­бе­ре­жья Фин­ско­го залива Бал­тий­ско­го мо­ря.

Пер­вые по­се­ле­ния на мес­те современного Кохтла-Ярве да­ти­ру­ют­ся XIII веком [деревня Яр­ве (латинское Jerui­us, Ер­ви­ус) впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Датской по­зе­мель­ной кни­ге в 1241 году]. На­чал бы­ст­ро раз­ви­вать­ся с 1916 года в свя­зи с до­бы­чей го­рю­чих слан­цев. Ста­тус го­ро­да с 1946 года. Городские рай­оны (в конце 1950-х - 1960-е годы в со­став Кохтла-Ярве во­шли близ­ле­жа­щие на­се­лён­ные пунк­ты, в т. ч. Ах­тме, Сом­па, Ору) раз­де­ле­ны лес­ны­ми мас­си­ва­ми, сельскохозяйственными угодь­я­ми и слан­це­вы­ми раз­ра­бот­ка­ми с мно­го­численными тер­ри­ко­на­ми.

Со­хра­ни­лись: церковь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (1938), зда­ние шко­лы в сти­ле функ­цио­на­лиз­ма (1939). Под­раз­де­ле­ния Тал­лин­ско­го тех­нического университета - Ви­ру­маа­ский кол­ледж и ла­бо­ра­то­рия НИИ го­рю­чих слан­цев. Му­зей слан­ца (ос­но­ван в 1966 году; с 2006 года вклю­ча­ет Ху­дожественную га­ле­рею). Центр до­бы­чи (ве­дёт­ся ком­па­ни­ей «Eesti P ̃olev­ki­vi»; около 16 миллионов тонн в 2007 году) и пе­ре­ра­ботки слан­цев (кон­церн «Viru Keemia Grupp» - про­изводство слан­це­во­го мас­ла, так­же различных кле­ёв, смол и др.). Пред­при­ятия хи­мической промышленности: «Nitrofert» (ам­ми­ак, кар­ба­мид), «Velsicol Eesti» (бен­зой­ная ки­сло­та для пи­ще­вых кон­сер­ван­тов и пла­сти­фи­ка­то­ров). Про­изводство ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций («Re­meksi Kes­kus»), строй­ма­те­риа­лов [в т. ч. из слан­це­вой зо­лы («Sil­bet»)], ме­бе­ли («TNC-Components»).

Близ Кохтла-Ярве, в Йых­ви, - го­тическая цер­ковь (XV век) и пра­во­слав­ная в рус­ском сти­ле церковь Бо­го­яв­ле­ния (1894-1895 годы).

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