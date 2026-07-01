КОХИСТАН (КУХИСТАН)

Кохистaн (Кухистан, перс. Горная страна)— название нескольких исторических областей в Зап. и Южн. Азии. Наиболее известны:

1. К. Хорасанский (север остана Южн. Хорасан в Иране) — сев. половина Восточноиранских гор (часть Иранского нагорья), представляющая собой серию хребтов, вытянутых с северо-запада на юго-восток между пустынями Деште-Кевир на севере и Деште-Лут на юге и разделенных широкими долинами и котловинами с плоским дном, частично занятым солончаковыми пустынями. Единичные оазисы (крупнейший — Гольшан), где культивируются пшеница, ячмень, гранат и тутовник, заселены персами , пуштунами , туркменами . Через расположенные в них города (Табас, Харгирд, Заузан) проходил караванный маршрут, пересекавший Большую Иранскую пустыню, соединяя две ветви военно-торговой магистрали, которые вели из Месопотамии в Центральную Азию. В XII—XIII вв. — один из очагов деятельности ассасинов , сильно пострадал от монгольских завоеваний .

2. К. Кабульский (запад провинции Парван в Афганистане) — бассейн верхней Кабулдарьи (к северу от Кабула ) и Панджшерское ущелье. Заселен таджиками , хазара и пуштунами . В древности здесь проходил торговый путь, связывавший Ближний Востокс Вост. Азией и Индией. После распространения ислама К. (араб. Банджахир) славился серебряными рудниками. Упорно сопротивлялся как арабским завоеваниям , так и монгольским завоеваниям . Начиная с эпохи Монгольской империи управлялся полунезависимыми ханами. Во время Англо-афганской войны 1838—1842 кохистанцы разбили британцев у Парвана (1840) и Чарикара (1841).

3. К. Индийский (север Северо-Западной пограничной провинции Пакистана) — долины между левыми притоками Инда — Гилгитом и Сватом. Заселены племенами габаре, гали, чиласи и шина — носителями диалектов гарви, торвали и майян языка кохистани (кухистани) дардо-нуристанской группы арийской ветви индоевропейской семьи (большинство владеет также пушту). До начала XX в. натуральное хозяйство у горцев сочеталось с родовой организацией, строившейся на власти схода (сига), постановления которого выполняли выборные старшины (джаштеро); практиковалась кровная месть, ограниченная определенным сроком; существовало рабство. Несмотря на распространение суннизма в конце XIX в., в К. сохранились доисламские верования.

Лит.: Barth F.Indus and Swat Kohistan. An Ethnographic Survey. Oslo, 1956; Ivanow W. Notes on the Ethnology of Khurasan // Geographical Journal. LXVII (1926). P. 143—157; Ivanow W. On the Language of the Gypsies of Qainat (in Eastern Persia) // Journal of the Asiatic Society of Bengal, N.S. X (1914). P. 439—455.