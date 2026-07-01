КОХАНЬСКИЙ ПАВЕЛ

КОХАНЬСКИЙ (Ко­хан­ский) ПАВЕЛ - польский скрипач и педагог .

С 1894 года учил­ся в Музыкальном училище Одес­ско­го от­де­ле­ния ИРМО у Э. Млы­нар­ско­го. С 1898 года в Вар­ша­ве, в 1901-1903 годах кон­церт­мей­стер Фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра. С 1903 года со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Брюс­сель­ской консерватории у С. Том­со­на. С 1907 года пре­по­да­вал в Вар­шав­ской консерватории. С конца 1913 года жил в Рос­сии, вёл ин­тен­сив­ную кон­церт­ную дея­тель­ность, был про­фес­со­ром Пет­ро­град­ской (1913-1917 годы) и Ки­ев­ской (1917-1919 годы) кон­сер­ва­то­рий.

Сре­ди уче­ни­ков - Г.В. Ба­ри­но­ва. С 1920 года вновь в Поль­ше, с 1921 года в США, пре­по­да­вал в Джуль­ярд­ской шко­ле (с 1924 года). Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах. Раз­ви­вал тра­ди­ции русской скри­пич­ной шко­лы. Про­па­ган­ди­ро­вал твор­че­ст­во К. Ши­ма­нов­ско­го (был его дру­гом) и С.С. Про­кофь­е­ва (пер­вый ис­пол­ни­тель ря­да его со­чи­не­ний, в т. ч. 1-го скри­пич­но­го кон­цер­та, 1923, Нью-Йорк).

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на .