КОХАНЬСКИЙ ПАВЕЛ
КОХАНЬСКИЙ (Коханский) ПАВЕЛ - польский скрипач и педагог.
С 1894 года учился в Музыкальном училище Одесского отделения ИРМО у Э. Млынарского. С 1898 года в Варшаве, в 1901-1903 годах концертмейстер Филармонического оркестра. С 1903 года совершенствовался в Брюссельской консерватории у С. Томсона. С 1907 года преподавал в Варшавской консерватории. С конца 1913 года жил в России, вёл интенсивную концертную деятельность, был профессором Петроградской (1913-1917 годы) и Киевской (1917-1919 годы) консерваторий.
Среди учеников - Г.В. Баринова. С 1920 года вновь в Польше, с 1921 года в США, преподавал в Джульярдской школе (с 1924 года). Гастролировал во многих странах. Развивал традиции русской скрипичной школы. Пропагандировал творчество К. Шимановского (был его другом) и С.С. Прокофьева (первый исполнитель ряда его сочинений, в т. ч. 1-го скрипичного концерта, 1923, Нью-Йорк).
Награждён орденом Почётного легиона.